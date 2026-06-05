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beruházás
Paks 2 Atomerőmű
Paks
mesterséges intelligencia
atomerőmű

Erre nem figyelt senki, Paks II. kitakarta a szemek elől: gigaberuházást visznek az atomerőmű mellé – négymilliárd eurót költhetnek rá

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Egy másik jelentős beruházás is zajlik, nem messze a magyar atomerőműtől. Gőzerővel halad egy AI-adatközpontplatform fejlesztése Paks közelében.
VG
2026.06.05, 06:30
Frissítve: 2026.06.05, 08:03

Megbízást szerzett egy jelentős európai mesterségesintelligencia-infrastruktúra projekthez kapcsolódó tanácsadói feladatra a Globwise. A projekt egy hyperscale AI-adatközpontplatform fejlesztése Paks közelében, a Paksi Atomerőmű szomszédságában, amelyet a tervek szerint kifejezetten nagy energiaigényű AI- és HPC- (nagy teljesítményű számítástechnika) felhasználásra méreteznek – számolt be róla a HelloMagyar.

Paksi atomerőmű
Az atomerőmű mellett mesterségesintelligencia-adatközpont is épülhet Pakson / Fotó: MVM

A lap szerint a fejlesztés háttereként biztosított földterületet, előrehaladott hálózati (grid) hozzáférést, valamint egy megújulóenergia-rendszert említenek, amelyben a napelemes termelés (agrárterületek felett) és akkumulátoros tárolás is szerepet kap.

A platformot úgy tervezték, hogy akár 300 megawatt AI- és HPC-kapacitásig skálázható legyen. Az a cél, hogy a létesítmény 2028 negyedik negyedévében megkezdhesse a működését. A beruházás összértékét 3,2–4,2 milliárd euróra becsülik, ami jól mutatja, mekkora tőkét igényel az európai AI-infrastruktúra következő hulláma. Főleg akkor, amikor az energiaellátás biztonsága és a hálózati csatlakozás már a tervezés elején kulcskérdés.

A Globwise feladata most az, hogy az ügyletben tőkebefektetőket, infrastruktúra-fejlesztőket, szuverén befektetőket, stratégiai üzemeltetőket és más releváns szereplőket találjon, illetve összekapcsolja őket a projekttel.

Gőzerővel zajlik a projekt Pakson

„Ez a megbízás három strukturális hajtóerő találkozását tükrözi: az AI-infrastruktúra iránti kereslet gyors felpörgését, az energiaellátás szempontjából biztonságos, hyperscale kapacitás iránti európai igényt, valamint a bankképes, hálózatra csatlakoztatott fejlesztési platformok növekvő jelentőségét. A mi szerepünk az, hogy fegyelmezett szereplőket és stratégiai partnereket kapcsoljunk össze egy olyan projekttel, amely a kulcsfontosságú műszaki és szabályozási alapok tekintetében már előrehaladt” – Michele Orzan, a Globwise vezető partnere a HelloMagyarnak.

A projektcég a 3D Zrt., amely már több mérföldkövet teljesített is:

  • elkészült a területbiztosítás,
  • előrehaladt a hálózati tervezés
  • és megtörténtek a kormányzati egyeztetések is.

A cél most az, hogy ez az előkészítettségi szint gyorsabb pályára állítsa egy olyan infrastruktúra megvalósítás, amely más esetben évekkel hosszabb felvezetést igényelne.

A következő időszak kulcskérdése az lehet, milyen típusú befektetők és üzemeltetők jelennek meg a projekt körül, és milyen ütemezés mentén tudják tartani a 2028. végi működésindítási célt. Az ugyanakkor már most is látszik, hogy a Paks mellé tervezett platformot úgy pozicionálják, mint egy energiaellátás szempontjából stabil, nagy léptékű európai mesterségesintelligencia-adatközponti fejlesztést, amely a piaci szereplők számára már egy előkészített, hálózatra kapcsolható alapra épül.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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