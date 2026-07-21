Végérvényes: megkapják a rászoruló gyerekek szülei a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást – ők a kimaradó súlyosan érintettek
Az Országgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el kedden az iskolakezdési támogatás bevezetését. A miniszterelnök július elején közölte, hogy a kormány döntést hozott a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról, amelyet két részletben kapnak meg az érintett családok. Augusztusban 50 000 forintot készpénzben, a fennmaradó részt pedig utalványban novemberben.
Az elfogadott törvény indoklása úgy fogalmaz, hogy a támogatás célja az, hogy hogy "az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet”.
Az iskolakezdési támogatás jogosultsága a következő:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
- a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő családok
- a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők
- a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalokat nevelő családok
- az egyedülálló szülők
- a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek
- az árvaellátásban részesülő tanulók
Az ellenzéki pártok képviselő a vitában arról is beszéltek, hogy a korábban ígért 700 ezer család helyett végül 400 ezer gyereknek segíthet a program. A Mi Hazánk Mozgalom is támogatta a javaslatot, azonban Dúró Dóra elmondta az is, hogy a tanévkezdés sok család számára hitelfelvétellel járó anyagi terhet jelent.
Minimálbérből élő család kimaradhat
Hegedűs Barbara, a Fidesz-KDNP képviselője a közösségi portálon arról írt, hogy a jogosultsági kör nem következetesen a rászorultságot méri, hanem előre kiválasztott, részben szociális, részben egészségi, részben oktatási, részben családszerkezeti, részben gyermekvédelmi vagy ellátási státuszokhoz kötődik. példákon keresztül lehet megérteni, hogy nem biztos, hogy minden valóban rászoruló gyermek családjához eljut a támogatás. Példát is hozott: „Az egyik szülő minimálbéren dolgozik, a másik munkanélküli, és három gyermeket nevelnek. Ha a munkanélküli szülőnek nincs munkajövedelme és álláskeresési járadékot sem kap, a dolgozó szülő a családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény miatt akár 322 800 forint nettó összeget vihet haza. Ehhez jön a három gyermek után járó 48 000 forint családi pótlék. Ez összesen 370 800 forint, öt főre vetítve 74 160 forint havonta. Ez is meghaladhatja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény főszabály szerinti határát. Tehát még olyan család is kieshet, ahol három gyermek van, csak egy kereső dolgozik minimálbéren, a másik szülő pedig munkanélküli."
Dúró Dóra is jelezte hasonlóképpen: „Olyan családok, akiknél mindkét szülő dolgozik, de alacsony fizetésért, ők nem feltétlenül kapnak iskolakezdési támogatást, míg egy elvált, akár milliárdos vagyonnal rendelkező szülő igen. Félreértés ne essék: senki nem sajnálja a támogatást azoktól az egyszülős családoktól, amelyek tényleg rendkívüli erőfeszítéseket tesznek. Ugyanakkor a demográfiai kilábaláshoz elengedhetetlen a nagycsaládosok támogatása, közülük nemcsak a rászorulóké. Ahhoz, hogy biztosan a gyerekekhez jusson el a támogatás, nem lenne szabad készpénzben adni, hiszen így a szenvedélybeteg szülők alkoholra vagy drogra költik, vagy az uzsorások markába kerül. László Attila pilisi polgármester modelljét javasoltam ennek kiküszöbölésére."
A szülőknek gondoskodni kell arról, hogy megkapják az iskolakezdési támogatást
Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, az érintett szülőknek el kell végezni a szükséges regisztrációt, ha egyedül nevelik a gyermeküket, vagy a gyermek sajátos nevelési igényú (SNI). A Magyar Államkincstár pedig az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal július 24-éig átadott adatai alapján szerez tudomást az SNI fennállásáról. Azaz az érintett szülőknek sürgős dolga van, hiszen a határidő tartásához már szerdáig jelezniük kell az igényt.