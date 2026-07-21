Végérvényes: megkapják a rászoruló gyerekek szülei a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást – ők a kimaradó súlyosan érintettek

Az Országgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el kedden az iskolakezdési támogatás bevezetését. A miniszterelnök július elején közölte, hogy a kormány döntést hozott a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról, amelyet két részletben kapnak meg az érintett családok. Augusztusban 50 000 forintot készpénzben, a fennmaradó részt pedig utalványban novemberben.

Az iskolakezdési támogatás első fele augusztusban már megérkezik a szülőkhöz/Fotó: GaudiLab

Az elfogadott törvény indoklása úgy fogalmaz, hogy a támogatás célja az, hogy hogy "az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet”.

Az iskolakezdési támogatás jogosultsága a következő:

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő családok

a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők

a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalokat nevelő családok

az egyedülálló szülők

a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek

az árvaellátásban részesülő tanulók

Az ellenzéki pártok képviselő a vitában arról is beszéltek, hogy a korábban ígért 700 ezer család helyett végül 400 ezer gyereknek segíthet a program. A Mi Hazánk Mozgalom is támogatta a javaslatot, azonban Dúró Dóra elmondta az is, hogy a tanévkezdés sok család számára hitelfelvétellel járó anyagi terhet jelent.

Minimálbérből élő család kimaradhat

Hegedűs Barbara, a Fidesz-KDNP képviselője a közösségi portálon arról írt, hogy a jogosultsági kör nem következetesen a rászorultságot méri, hanem előre kiválasztott, részben szociális, részben egészségi, részben oktatási, részben családszerkezeti, részben gyermekvédelmi vagy ellátási státuszokhoz kötődik. példákon keresztül lehet megérteni, hogy nem biztos, hogy minden valóban rászoruló gyermek családjához eljut a támogatás. Példát is hozott: „Az egyik szülő minimálbéren dolgozik, a másik munkanélküli, és három gyermeket nevelnek. Ha a munkanélküli szülőnek nincs munkajövedelme és álláskeresési járadékot sem kap, a dolgozó szülő a családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény miatt akár 322 800 forint nettó összeget vihet haza. Ehhez jön a három gyermek után járó 48 000 forint családi pótlék. Ez összesen 370 800 forint, öt főre vetítve 74 160 forint havonta. Ez is meghaladhatja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény főszabály szerinti határát. Tehát még olyan család is kieshet, ahol három gyermek van, csak egy kereső dolgozik minimálbéren, a másik szülő pedig munkanélküli."