Nyomozók jelentek meg a Fidesz szervereit biztosító központban: „Ilyenre a kommunizmus vége óta nem volt példa”

Ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon − írta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében miután nyomozók foglalták le a párt szervereit.

Nyomozók jelentek meg a Fidesz szervereit biztosító központban / Fotó: Polyák Attila

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint kudarcot vallott a Tisza Párt terve, hogy a Fideszt és az önkénnyel szembeni ellenállást politikai eszközökkel felszámolja, ezért a Tisza most a Fidesz jogi ellehetetlenítésére tesz kísérletet.

Az önkényuralom a mai napon szintet lépett

− fogalmazott Havasi, majd hangsúlyozta, hogy a Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.

Magyar Péter is reagált a nyomozók megjelenésére

A kormányfő egy közösségimédia-bejegyzésben szintén beszámolt a hírről, majd hozzátette, hogy várják az ügyészségi tájékoztatót.

Kiderült mit kerestek a nyomozók

A Telex értesülései szerint a szerverek lefoglalása az NKA-üggyel összefüggésben történt, amit Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője is megerősített. Részletes tájékoztatást későbbre ígértek.