Deviza
EUR/HUF361,53 -0,14% USD/HUF316,76 -0,13% GBP/HUF424,09 -0,42% CHF/HUF390,47 -0,27% PLN/HUF83,47 -0,1% RON/HUF69,04 -0,06% CZK/HUF14,95 -0,07% EUR/HUF361,53 -0,14% USD/HUF316,76 -0,13% GBP/HUF424,09 -0,42% CHF/HUF390,47 -0,27% PLN/HUF83,47 -0,1% RON/HUF69,04 -0,06% CZK/HUF14,95 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 981,75 +1,68% MTELEKOM2 662 +0,98% MOL4 316 +2,13% OTP45 960 +2,63% RICHTER11 880 -0,42% OPUS370 -0,41% ANY7 100 0% AUTOWALLIS143,5 -0,35% WABERERS4 620 -1,73% BUMIX9 382,96 +0,31% CETOP4 754,18 +0,55% CETOP NTR3 088,41 +1,51% BUX143 981,75 +1,68% MTELEKOM2 662 +0,98% MOL4 316 +2,13% OTP45 960 +2,63% RICHTER11 880 -0,42% OPUS370 -0,41% ANY7 100 0% AUTOWALLIS143,5 -0,35% WABERERS4 620 -1,73% BUMIX9 382,96 +0,31% CETOP4 754,18 +0,55% CETOP NTR3 088,41 +1,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nagy nyeremény
ötöslottó főnyeremény
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SzTFH)
Szerencsejáték Zrt.
SZTFH

Lottó-botrány: azonnal megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a tízmilliós bírság után – pontosan elmagyarázták, mi történt a sorsolásokon az április 12. utáni héten

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem történt csalás, és semmi sem befolyásolta az április közepén megtartott lottósorsolások eredményét. A Szerencsejáték Zrt. most azt is elárulta, miért szabott ki mégis tízmillió forintos bírságot a hatóság a négy, telitalálattal végződő számsorsjáték után.
Zováthi Domokos
2026.07.21, 14:32
Frissítve: 2026.07.21, 14:56

Lezárult a rendkívüli vizsgálat, amelyet az áprilisi, 16. játékhéten tapasztalt szokatlan nyereményhullám miatt indítottak. A választást követő héten ugyanis a Skandináv lottón, a Hatoslottón, az Ötöslottón és a Jokeren is telitalálat született. Az ötös lottón ráadásul a játék történetének legnagyobb főnyereménye, csaknem 6,8 milliárd forint talált gazdára. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága végül szerencsejátékonként 2,5 millió, összesen tízmillió forintos közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re. A társaság most részletesen reagált a döntésre a Világgazdaság megkeresésére.

lottó szerencsejáték zrt
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a tízmilliós bírság után / Fotó: Szrt

Nem történt csalás, négy különböző játékos nyert

A Szerencsejáték Zrt. lapunknak küldött válaszában azt közölte, hogy a saját belső vizsgálata kizárta az idegenkezűséget, ezt pedig álláspontja szerint az SZTFH ellenőrzése is megerősítette. A hatóság megállapítása alapján a lottósorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen történt. Az ellenőrzés során feltárt eltérés nem volt hatással a vizsgált sorsolások eredményére, és nem befolyásolta a kihúzott számokat sem.

A nemzeti lottótársaság ebből azt a következtetést vonta le, hogy a négy sorsoláson nem történt csalás. A telitalálatokat négy különböző játékos érte el, a nyeremények kifizetése pedig rendben megtörtént.

A 16. játékhéten a Skandináv lottó telitalálata több mint 290 millió forintot, a Hatoslottó főnyereménye csaknem 722 millió forintot ért. Az Ötöslottó nyertese 6,78 milliárd forinttal gazdagodott, míg a Joker telitalálata csaknem harmincmillió forintot fizetett. Korábban 2000-ben és 2018-ban is előfordult, hogy egyetlen héten valamennyi érintett lottójátékon elvitték a főnyereményt. A rendkívüli ellenőrzést maga a Szerencsejáték Zrt. kezdeményezte.

Szerencsejáték Zrt.: ezért jött mégis a tízmilliós bírság

A hatóság szerint a Szerencsejáték Zrt. az online zárás során eltért a négy játék jóváhagyott játéktervében meghatározott eljárásrendtől. Emiatt a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker esetében egyaránt 2,5 millió forintos bírságot állapítottak meg.

A társaság ugyanakkor úgy látja, hogy a büntetés hátterében a játéktervek egyik technikai jellegű rendelkezésének eltérő értelmezése áll.

A Szerencsejáték Zrt. és a hatóság ugyanis nem azonos módon értelmezi az online zárásra vonatkozó előírást. A lottótársaság kezdeményezi, hogy az SZTFH-val közösen tisztázzák ezt a rendelkezést. A hatóság egyúttal arra kötelezte a vállalatot, hogy a jövőben valamennyi sorsolásnál biztosítsa a jóváhagyott játéktervekben szereplő eljárásrend maradéktalan betartását. A nemzeti lottótársaság hangsúlyozta, hogy a bírság nem

  • a nyerőszámok
  • vagy a nyertes szelvények

manipulálása miatt született. A vizsgálat nem talált olyan körülményt, amely a sorsolások eredményét vagy a négy nyertesnek járó pénz kifizetését befolyásolta volna.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu