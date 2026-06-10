Rendkívüli bejelentés: tömeges leépítésbe kezd Magyarországon a nagy német multi, több száz dolgozót rúgnak ki – ez áll a háttérben
A Thyssenkrupp Automotive Technology 200 munkahelyet szüntet meg Magyarországon – közölte szerda délelőtt a Bloomberg. A német hátterű multinacionális vállalat rendkívüli bejelentése azért is fajsúlyos, mert az autóipari technológiai üzletága a nemzetközi autóipar egyik vezető beszállítója és mérnöki partnere.
A Thyssenkrupp Automotive Technology a nemzetközi autóipari üzletágának folyamatban lévő átalakítását nevezte meg a tömeges elbocsátás indokaként. A hírügynökség erről e-mailben kiküldött vállalati közleményből értesült. Ebből derült ki az is, hogy
a tervezett létszámleépítés kizárólag a vállalat magyarországi fejlesztőközpontját érinti.
A német óriáscég ígérete szerint az elbocsátási hullám végrehajtása az összes vonatkozó jogi és működési követelmény betartásával, valamint a munkavállalói képviselőkkel és az illetékes hatóságokkal való szoros egyeztetés mellett megy végbe.
Fontos kiemelni, hogy a negatív bejelentés pozitívval is kiegészült. A Thyssenkrupp illetékesei ugyanis jelezték, hogy ezzel egyidejűleg a vállalat mintegy 60 új pozíció létrehozását tervezi „globális fókuszú üzleti támogató funkciókban” a budapesti telephelyén.
Sőt, emellett a debreceni telephelyen egy nemzetközi rugó- és stabilizátorteszt-központot fognak létrehozni.
Rendkívüli bejelentés: tömeges leépítésbe kezd Magyarországon a nagy német multi
A Thyssenkrupp Automotive Technology jelenleg körülbelül 3000 embert foglalkoztat Magyarországon. Az Autopro azt írja, hogy a 200 fős leépítés fejlesztési területen dolgozó munkatársakat érint.
A létszámcsökkentés hátterében a stratégiai repozicionálás folyamata húzódik meg. Ez multis nyelven a következő: a változó ügyféligényekre, a változékony keresleti mintákra és a folyamatos költségnyomásra reagálva a szegmens erősíti ügyfél- és technológiai fókuszát, konszolidálja tevékenységeit, és még hatékonyabban vonja össze a nemzetközi támogató funkciókat.
A cél a versenyképesség növelése, a nyereséges növekedés biztosítása, valamint az üzletág tőkepiaci érettségének további előmozdítása. „A tervezett intézkedésekkel struktúráinkat és kapacitásainkat a várható üzleti kilátásokhoz igazítjuk, miközben tevékenységeinket következetesen ügyfeleink jövőbeli igényeire szabjuk” – hangsúlyozta Molnár Viktor, a Thyssenkrupp Automotive Technology operatív igazgatója.
Ugyanakkor azt is aláhúzta, hogy Magyarország fontos helyszín marad a cég számára, amely erős kompetenciákkal rendelkezik
- a mérnöki tevékenység,
- a gyártás
- és a globális támogató funkciók területén.
Az Autopro arra is felhívta a figyelmet, hogy a budapesti E/E (elektromos és elektronikus) kompetencia-központ fontos része a Thyssenkrupp Automotive Technology nemzetközi fejlesztési hálózatának. Ez a bázis meghatározó az elektromos és elektromechanikus kormányrendszerek szoftveres és hardveres megoldásainak fejlesztésében, beleértve a járművezető-támogató és az automatizált vezetési technológiákat is.
Magyarország stratégiai szerepét tovább erősíti a hazai kompetenciák bővülése, például az elektronikus alkatrészek és rendszerek saját, akkreditált tesztlaboratóriuma révén, valamint a magyar egyetemekkel kialakított együttműködések is erősítik az üzletág hazai pozícióját. A fejlesztési tevékenységeken kívül a Thyssenkrupp Automotive Technology több gyártó- és összeszerelő üzemet is működtet Magyarországon.
- Jászfényszarun a vállalat többek között elektromechanikus kormányrendszereket, vezérműtengelyeket és elektromos járművekhez szükséges alkatrészeket gyárt.
- A debreceni üzem stabilizátorokat és rugókat állít elő, és a tervek szerint az itt épülő nemzetközi Teszt Kompetencia Center tesztelési feladatokat fog ellátni.
- Győrben a Thyssenkrupp egy futómű-összeszerelő üzemet működtet.
Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, már tavaly ősszel világossá vált, hogy a Thyssenkrupp Automotive Technology a magyarországi tevékenységét is átszervezi. Akkor még azt jelentették be, hogy a budapesti mintegy 1300 fős létszám csaknem 80 fővel csökken, valamint a globális autóipar gyenge kilátásai és a vámháborúkból eredő bizonytalanságok miatt leállítják az új munkatársak felvételét.
Ugyanakkor azt is állították, hogy később mintegy száz új pozíciót hirdetnek meg az úgynevezett üzleti támogató funkciók területén, amelyek globális felelősségi körökhöz kapcsolódnak. Nem egyértelmű, hogy a mostani, ugyanezt a munkakört érintő 60 fős létszámemelés a korábbi 100 fős bővítésnek része vagy azon felüli.
A vállalat egyébként Magyarország száz legnagyobb foglalkoztatója között van, illetve az ötven legnagyobb exportra értékesítő vállalat közé tartozik. Az elmúlt tíz évben 150 milliárd forint beruházást hajtott végre az országban.