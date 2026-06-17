Beszakadt a sertéshús ára, de a boltokban vásárlók ezt csak mérsékelten érzékelhetik
Árnyomás alá került a magyar sertéspiac 2026 első hónapjaiban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarország élősertés-kivitele 39,9 százalékkal, 11,9 ezer tonnára nőtt január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest, miközben az élősertés-behozatal csak 1 százalékkal, 13 ezer tonnára mérséklődött. Első ránézésre ez akár kedvező folyamatnak is tűnhetne a hazai termelőknek, a sertés árával kapcsolatos külkereskedelmi adatok azonban egészen más képet mutatnak.
A nemzetközi piacon értékesített darabolt sertéshús mennyisége 7,4 százalékkal, 52,4 ezer tonnára nőtt, az export értéke viszont 12,9 százalékkal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a magyar szereplők több sertéshúst adtak el külföldön, de lényegesen alacsonyabb átlagáron. A visszaesés tehát nem elsősorban keresleti mennyiségi sokk, hanem árkorrekció, miután a külpiacokon csak olcsóbban lehetett elhelyezni az árut.
Ugyanez látszik az importoldalon is. A sertéshúsimport volumene mindössze 1 százalékkal emelkedett, 44,4 ezer tonnára, az import értéke azonban 16,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Másképp fogalmazva: nem árasztotta el többletmennyiség a magyar piacot, hanem a behozott sertéshús lett sokkal olcsóbb. Ez pedig azonnal árplafont képez a hazai termelők és feldolgozók számára.
Zuhant a sertés termelői ára
Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) PÁIR adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 553 forint volt kilogrammonként hasított meleg súlyban 2026 májusában. Ez 31,2 százalékos zuhanás az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. A darabolt sertéshús – karaj, tarja, comb – feldolgozói értékesítési ára 17,7 százalékkal csökkent éves alapon. Ugyanebben az időszakban a KSH adatai szerint a rövidkaraj fogyasztói ára, vagyis az amit a boltban fizethetünk érte 13 százalékkal, a sertéscombé 10,9 százalékkal lett alacsonyabb.
A számokból jól látható, hogy az áresés némileg végigment az értékláncon, de a hatása fokozatosan tompult. A termelői ár több mint 30 százalékkal zuhant, a feldolgozói ár ennél kisebb mértékben esett, a fogyasztói árak pedig még mérsékeltebben követték a folyamatot. Fontos megjegyzeni, hogy a bolti ár nem csak az árrés miatt magasabb, az árban ugyanis nemcsak az alapanyag jelenik meg, hanem a feldolgozás, a bérköltség, az energia, a logisztika, az árrés és az áfa is. A feldolgozói és fogyasztói ár közötti különbséget azoban ez sem magyarázza meg teljes mértékben.
Ez okozza a drasztikus ármozgásokat
A mostani áresés mögött az egyik legfontosabb tényező, hogy az európai sertéspiac egészében lejjebb került az árszint.
- A magyar piac erősen kötődik az uniós ármozgásokhoz: ha Németországban, Spanyolországban, Lengyelországban vagy Ausztriában olcsóbb lesz a sertéshús, az gyorsan megjelenik a magyar beszerzési árakban is. A magyar feldolgozók és kereskedők ilyenkor nem tudnak tartósan magasabb hazai alapanyagárat elfogadni, mert az import alternatívát kínál.
- A másik fontos tényező a külpiaci kereslet gyengülése, illetve az exportárak visszaesése. Hiába nőtt a magyar sertéshúskivitel mennyisége, az értékcsökkenés azt mutatja, hogy az exportőrök csak alacsonyabb áron tudtak értékesíteni. Ez tipikusan olyan piaci helyzetre utal, amikor a vevők erősebb alkupozícióban vannak, a kínálat pedig nyomást gyakorol az árakra.
- A harmadik ok az olcsóbb import. A behozott sertéshús mennyisége érdemben nem ugrott meg, de az importált termékek ára jelentősen visszaesett. Ez azt jelenti, hogy a magyar piacra érkező külföldi áru egységára jóval alacsonyabb lett. Ez különösen érzékeny helyzetet teremt a hazai termelőknek, mert az importár a feldolgozói tárgyalásokban viszonyítási ponttá válik.
Az élősertés-kivitel erős növekedése önmagában akár enyhíthetné is a hazai kínálati nyomást, most azonban ez sem tudta megtámasztani az árakat. Ennek oka, hogy a magyar export is ugyanabba az európai árkörnyezetbe kerül, amelyben a vevők alacsonyabb árszinteket érvényesítenek. Vagyis a nagyobb kivitel nem feltétlenül jelent jobb jövedelmezőséget.
Ennek legfőbb oka, hogy Európai Unió sertéságazata megsínlyette az unió Kínával szembeni magatartását, ezért a korábban Kína által húzott exportpiaci lendület már nem a régi arcát mutatja. Az Egyesült Államok Külügyi Mezőgazdasági Szolgálata április 9-i jelentésében közölte, hogy a globális sertéskereskedelmet 2026-ban az állatbetegségek kitörése és a változó keresleti minták alakítják át, az EU pedig kulcsszereplővé válik a gyorsan változó exportkörnyezetben. A kínai importkereslet meredek visszaesése – amely az előrejelzések szerint idén 16 százalékkal esik vissza – arra kényszerítette a főbb exportőröket, köztük az EU-t, hogy alternatív piacok felé diverzifikáljanak. A visszaesés Kína afrikai sertéspestisből való kilábalását követi, amely korábban 2019 és 2021 között az import megugrását eredményezte. Az EU esetében az eltolódás különösen szembetűnő volt. Az európai közösség Kínába irányuló sertéshúsexportjának részesedése meredeken csökkent: a 2020-as 54 százalékról 2025-re mindössze 18 százalékra.
A sertéságazat számára az áresés azért is különösen fájdalmas, mert a költségoldal messze nem csökkent hasonló ütemben. A takarmány, az energia, a munkaerő és a finanszírozás költségei az elmúlt években magas szinten ragadtak. Így a termelői árak esése gyorsan rontja a jövedelmezőséget, különösen azoknál a gazdaságoknál, amelyek kevésbé hatékonyak, vagy nagyobb hitel- és energia-kitettséggel működnek.
Amennyiben az import továbbra is olcsó marad, és az exportpiacokon sem javulnak az árak, akkor a hazai termelők mozgástere szűk maradhat. A fogyasztók rövid távon olcsóbb sertéshússal találkozhatnak, a termelői oldalon viszont a mostani árkörnyezet egyre nagyobb pénzügyi nyomást okozhat. Ráadásul az elmúlt napoban megjelent a sertéspestis egy hazai házisertés állományban is, ami jelentősen szűkítheti az exportlehetőségeket. A magyar sertéspiacon tehát nem egyszerű áresésről van szó, hanem egy uniós szintű árkorrekció hazai következményéről.