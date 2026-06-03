Brutális taxis tüntetést szerveznek Budapesten: 2000 autó vonulhat fel egyszerre, kiderültek a részletek – hatalmas az elégedettlenség

A taxisok nagy reményekkel várták a Fővárosi Közgyűlés május 29-ei ülését, ám csalódniuk kellett. Nem elég, hogy a 2023-ban megállapított tarifák nem változtak, ezentúl még egy új nyomkövető applikáció is megnehezíti munkájukat.

Hatalmas az elégedettlenség: titkos taxis demonstráció szerveződik Budapesten / Fotó: mikecphoto

Úgy tűnik ez volt az utolsó csepp a pohárban, a szolgáltatóknak elegük lett a patthelyzetből és titokban egy hatalmas demonstráció megszervezésébe kezdtek.

A tervezett demonstrációról és a taxisok helyzetéről

A Világgazdaság tudomása szerint a rendezvény célja nem a város közlekedésének teljes megbénítása, hanem az egység megteremtése, illetve a konstruktív szakmai párbeszéd kereteinek biztosítása. Az eseményt egy közösségi médiás csoportban szervezik.

Eleged van abból, hogy mások döntenek a taxisok feje felett? Hogy újabb és újabb előírások, kötelezettségek és adminisztratív terhek jelennek meg, miközben a mindennapi munka egyre nehezebb? Hogy egy fuvar során egyszerre kell vezetni, az utassal foglalkozni, az applikációkat kezelni, a taxamétert használni, a fizetést intézni és még számos egyéb feladatnak megfelelni?

− olvasható a felhívásban.

Mivel jelenleg a szolgáltatók tulajdonképpen két táborra szakadtak, akiket számos szervezet képvisel, ezért valóban nincs teljes egység, sokan úgy érzik, hogy érdekeik nincsenek megfelelően képviselve.

A nézeteltérést nem a tarifaemelés ténye okozza, arra minden taxisszervezet szerint szükség van, a kérdés csupán annak mértéke. Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) az Uberrel, a Főtaxival, a független szolgáltatókkal és a BKIK-val együtt egy alacsonyabb mértékű emelést támogat, melynek értelmében:

az alapdíj 1200 forintra,

a kilométerdíj 500 forintra,

a percdíj pedig 125 forintra emelkedne,

valamint lehetőségként felmerül egy emelt reptéri alapdíj ötlete is, melynek összköltsége 2200 forint lenne.

Ezzel szemben a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete (TÉSZ), a Fővárosi Taxi Egyesület (Főte), a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ), a Nemzeti Szakszervezet (NSZ), a City Taxi, a Bolt, valamint a Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetsége (Fodesz) egy magasabb díjszabást támogat:

az alapdíjat 1400 forintra,

a kilométerdíjat 560 forintra emelnék,

míg a percdíj 120 és 140 forint között alakulna,

valamint bizonyos esetekben az emelt alapdíj alkalmazása szintén felmerül.

Az érdekképviseltek vezetőinek nyilatkozatai alapján elmondható, hogy mindenki örülne egy nagyobb tarifaemelésnek, amit a BKK felmérése is alátámaszt, azonban a közvéleménykutatások kimutatták, hogy a fogyasztói oldal kevésbé rugalmas. Harminc százalékos drágulás esetén az utasok 28 százaléka kevesebbet, 39 százaléka pedig egyáltalán nem taxizna.

A szolgáltatók közötti törést tehát nem egy fundamentális nézetkülönbség okozza, csupán van egy konzervatívabb, kevésbé kockázatvállaló tábor, illetve egy progresszívabb, nagyobb rizikót is elfogadó csapat.

Egy másik problémaforrás a Fővárosi Közgyűlés döntésképtelensége. A képviselőcsoportok merőben eltérő nézeteket vallanak a tarifákat illetően, így arról nem tudnak megállapodni, miközben a taxisok számára kötelezővé tették a TaxiTrack alkalmazás használatát, amit a sofőrök elmondása szerint a fuvar elején és végén manuálisan kell indítani, valamint leállítani, ez pedig álláspontjuk szerint extra terhet jelent munkavégzés közben.