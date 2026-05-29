Forrnak az indulatok: a taxis versenynek jót tenne, de az utasok innák meg a levét a hatósági árak eltörlésének – „Visszajönne a 2013 előtti szafari, a nagy átverések!”
Már hónapok óta terítéken van a budapesti személytaxi-szolgáltatások tarifájának módosítása, de a napokban megszületett az erre vonatkozó előterjesztés is, amelyről a Fővárosi Közgyűlés ma dönt.
A benyújtott javaslatcsomag nagy port kavart, mivel a különböző szakmai szervezetek, illetve taxitársaságok javaslatai eltérők, továbbá Budapest vezetésének hosszú távú víziója alapjaiban formálná át a piacot.
Taxisok kontra főváros
A taxisok körében nagy felháborodást váltott ki a tervezet, mivel abban szó esik a jelenlegi, rögzített hatósági árak átfogó reformjáról is:
Akkora az elégedetlenség, hogy ha a főváros enged a BKK nyomásának, a taxisok május 30–31-én demonstrációt szerveznek és az utcára vonulnak
− írta közleményében Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének (TÉSZ) elnöke.
A heves reakciót az váltotta ki, hogy a javaslatcsomag ugyan nem konkretizálta, de kilátásba helyezte a rögzített hatósági árak kivezetését, valamint a piac teljes liberalizációját.
A kép az első nyilatkozatok ellenére sokkal árnyaltabb, Budapest vezetése egyelőre nem nyúlna hozzá a hatósági árakhoz, de való igaz, hogy a dokumentum említést tesz annak jövőbeni megszüntetéséről, aminek több módja lehetne:
- A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) javaslata szerint elképzelhető lenne egy határok között mozgatható árazás, amely alkalmazkodna a piaci viszonyokhoz.
- Egy másik opció szerint szóba jöhet a hatósági árak teljes megszüntetése, ami liberalizálná a személytaxipiacot, továbbá
- nincs kizárva egy hibrid modell alkalmazása sem.
A rögzített hatósági ár kivezetése lehetővé tenné az árversenyt, és a BKK szerint a kereslet-kínálat kiegyenlítésének problémáját is megoldaná, ennek azonban az utasok láthatnák kárát:
Több az előnye, mint a hátránya a jelenlegi fix áras szolgáltatásnak. Az utasok megszokták és megkedvelték, hogy előre kiszámítható a viteldíj
− mutatott rá Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke lapunknak adott interjújában, majd arról is beszélt, hogy ebben a kérdésben voltak és lesznek is szakmai viták, ám az intézkedés lehetséges bevezetése egy távolabbi időszakra vonatkozik.
Metál Zoltánt arról is kérdeztük, hogy ha a főváros valóban a teljes liberalizáció mellett döntene, az elfogadható lenne-e a szolgáltatóknak:
Nagyon rossz és hibás döntés lenne, ha ezzel a lehetőséggel élnének. Visszajönnének azok a 2013 előtti szafariélmények, amikor mindenki átverve érezhette magát
− elevenítette fel a korábbi budapesti viszonyokat az elnök.
A taxisoknak pillanatnyilag valóban nem kell tartaniuk a hatósági árak megszüntetésétől, mivel a társadalmi vitán is járt előterjesztés határozati javaslatai között ilyesmi nem szerepel:
Az előterjesztésben két döntési javaslat szerepel, az egyik a 2023. március óta nem módosított tarifák 27 százalékos emeléséről szól, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormánynak annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységükkel, egyszerűbben szankcionálhatóvá váljanak. Mindkettőt támogatták a taxis érdekképviseletek is
− igyekezett megnyugtatni a közvéleményt már Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.
A tervezett díjemelésről
A BKK a szakmai érdekképviseletekkel, illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával (BKIK) együttműködésben dolgozta ki a javaslatcsomagot, mely egyszerre vizsgálja az árak költségkövetését, a fogyasztói árérzékenységet, valamint a hatósági árak jövőjét is.
A háttéranyagok a régiós, illetve országos árak összevetésénél egy normál időszakban megtett, öt kilométeres utat vettek alapul. Az adatokból kiderül, hogy a magyar főváros árai nominálisan nem tartoznak a legolcsóbb kategóriába, de a helyi átlagbérekhez viszonyítva kifejezetten kedvezők. Néhány érdekképviselet, illetve piaci szereplő szerint azonban az árakat drasztikus mértékben kellene megemelni, ami magában hordozza annak kockázatát, hogy Budapest a régiós és országos mezőnytől elszakad, a fővárosi taxizás pedig a prémiumkategóriába lép.
Ennek kockázatát az OTSZ is reálisnak látja, ezért az Uberrel, a Főtaxival, a független szolgáltatókkal és a BKIK-val együtt egy alacsonyabb mértékű emelést támogatott, melynek értelmében:
- az alapdíj 1200 forintra,
- a kilométerdíj 500 forintra,
- a percdíj pedig 125 forintra emelkedne,
- valamint lehetőségként felmerült egy emelt reptéri alapdíj ötlete is, melynek összköltsége 2200 forint lenne.
Ezzel szemben a TÉSZ, a Fővárosi Taxi Egyesület (Főte), a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ), a Nemzeti Szakszervezet (NSZ), a City Taxi, a Bolt, valamint a Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetsége (Fodesz) egy magasabb díjszabást támogatna:
- az alapdíjat 1400 forintra,
- a kilométerdíjat 560 forintra emelnék,
- míg a percdíj 120 és 140 forint között alakulna,
- valamint bizonyos esetekben az emelt alapdíj alkalmazása is felmerült.
A változtatásra azért van szükség, mert legutóbb 2023. március 6-án emeltek, és a BKK felmérései szerint a taxis önköltség 2022 és 2025 között súlyozott átlagban 40,6 százalékkal nőtt, míg ezzel párhuzamosan a KSH fogyasztói árindexe 2023 és 2025 között 27,4 százalékkal, míg a taxiárindex 25,6 százalékkal emelkedett.
Az adatok az emelés iránti igényt alátámasztják, az árszabásnál azonban fontos figyelembe venni a piaci kihívásokat, valamint a keresleti oldal igényeit is. A szolgáltatók oldaláról egy megközelítőleg 27 százalékos emelés támogatott széles körben, mely 1400 forintos alapdíjat, 560 forintos kilométerdíjat, valamint 140 forintos percdíjat jelentene, ami egy emelt alapdíjjal egészülne ki.
A fogyasztói oldal ezzel szemben eltérően reagál, úgy tűnik, a lakosság kevésbé rugalmas. A BKK kutatása szerint 15 százalékos emelés esetén a taxizók 54 százaléka ugyanannyit utazna, 28 százalék kevesebbet, 16 százalék pedig teljesen lemondana a taxizásról.
Harmincszázalékos emelésnél már csak 34 százalék ragaszkodna taxizási szokásaihoz, 28 százalék kevesebbet utazna, 39 százalék pedig egyáltalán nem venné igénybe a szolgáltatást.
A tanulmány értelmében tehát megállapítható, hogy egy 15 százalékos emelés is érdemi fuvarszámcsökkenést okozhat, 30 százalékos emelés esetében pedig drasztikus lehet a visszaesés, ami nehéz helyzetbe hozná a taxisokat:
Jóval magasabb áremelésre lenne szükség, hogy a 2023 óta megnövekedett költségeket teljes mértékben fedezni lehessen, de azt is figyelembe kell venni, hogy a piac mit tud elviselni egy nagyobb léptékű díjemelés esetén
− fogalmazott Metál Zoltán, majd azt is hozzátette, hogy az OTSZ által javasolt díjszabás akkor tartható, ha nem változik a kereslet-kínálat jelenlegi egyensúlya.
Ha nem is lesz tüntetés a hétvégi közlekedési káosz bizonyos
Egyelőre nem biztos, hogy lesz tüntetés, de ha a taxisok egy ilyen kritikus időpontban kezdenek demonstrációba, az valóban megbéníthatja a főváros közlekedését. Becslések szerint a Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a taxiforgalom akár 20-30 százalékkal is nőhet Budapesten a megugró kereslet miatt.
Elsősorban a Liszt Ferenc repülőtér és a belső kerületek között, illetve a turisták körében népszerű városrészekben kell megnövekedett forgalomra számítani.
A demonstrációt nem támogatja minden taxisszervezet:
Szervezetünk nem szervez semmilyen demonstrációt, és nem is veszünk részt hasonló eseményeken. A szakmai vitáinkat már több mint tíz éve a tárgyalóasztalnál rendezzük
− mondta Metál Zoltán, majd felhívta a figyelmet arra is, hogy a hétvégi sportesemény miatt mindenképpen közlekedési káoszra kell számítani a fővárosban.