Eldőlt, megbénítják-e Budapestet a taxisok a BL-döntő napján: a rendőrség azonnal intézkedett - pattanásig feszült a helyzet

Hosszú hónapok óta harcolnak a személytaxi-szolgáltatások tarifájának módosításáért a budapesti taxisok, de ma ismét csatát vesztettek, annak ellenére, hogy Karácsony Gergely főpolgármester szerint a benyújtott rendelet méltányos volt.

Eldőlt, megbénítják-e Budapestet a taxisok / Fotó: Kocsis Zoltán

Miközben a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felmérései szerint a szolgáltatók költségei az elmúlt három évben meredeken emelkedtek, az ügyben hosszú ideje nem történt előrelépés, néhány képviselő pedig szinte teljesen elzárkózik a díjazás emelésétől, így a taxisrendelt reformját célzó javaslat 5 igen, 3 nem és 19 tartózkodás mellett elbukott.

A tarifa maradt, a taxisok költségei elszálltak

A BKK felmérései szerint a szolgáltatók önköltsége 2022 és 2025 között súlyozott átlagban 40,6 százalékkal emelkedett, a legrosszabbul az elektromos járművek üzemeltetői jártak:

A belső égésű motorral szerelt járművek üzemeltetési költsége a vizsgált időszakban 35 százalékkal,

a hibrid meghajtásúaké 42,1 százalékkal,

az elektromos autóké 58,4 százalékkal növekedett.

Azonos időszakban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árindex 27,4 százalékkal, a taxiárindex pedig 25,6 százalékkal ugrott meg. Az adatok tehát alátámasztják az emelés iránti igényt, ezért fontos lenne olyan kompromisszumos megoldást találni, amely fogyasztói oldalról is elfogadható.

A jelenlegi budapesti tarifák: 1100 forintos alapdíj, 440 forintos kilométerdíj, valamint 110 forintos percdíj.

A taxisszervezetek mindegyike áremelést javasol, azonban jól látható, hogy a közösség két táborra szakadt. Egy részük az alapdíjat 1200 forintra, a kilométerdíjat 500 forintra, a percdíjat 125 forintra, a reptéri alapdíjat pedig 2200 forintra emelné. Ezzel szemben a másik csoport az alapdíjat 1400 forintra, a kilométerdíjat 560 forintra, a percdíjat 120-140 forintra módosítaná, továbbá bizonyos esetekben emelt alapdíjat vezetne be.

A BKK által végzett felmérésekből az derült ki, hogy a szolgáltatók 13 százaléka mérsékeltebb emelést, 61 százalékuk 27 százalékos emelést, míg 22 százalékuk ennél magasabb emelést támogatna.