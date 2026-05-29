Eldőlt, megbénítják-e Budapestet a taxisok a BL-döntő napján: a rendőrség azonnal intézkedett - pattanásig feszült a helyzet
Hosszú hónapok óta harcolnak a személytaxi-szolgáltatások tarifájának módosításáért a budapesti taxisok, de ma ismét csatát vesztettek, annak ellenére, hogy Karácsony Gergely főpolgármester szerint a benyújtott rendelet méltányos volt.
Miközben a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felmérései szerint a szolgáltatók költségei az elmúlt három évben meredeken emelkedtek, az ügyben hosszú ideje nem történt előrelépés, néhány képviselő pedig szinte teljesen elzárkózik a díjazás emelésétől, így a taxisrendelt reformját célzó javaslat 5 igen, 3 nem és 19 tartózkodás mellett elbukott.
A tarifa maradt, a taxisok költségei elszálltak
A BKK felmérései szerint a szolgáltatók önköltsége 2022 és 2025 között súlyozott átlagban 40,6 százalékkal emelkedett, a legrosszabbul az elektromos járművek üzemeltetői jártak:
- A belső égésű motorral szerelt járművek üzemeltetési költsége a vizsgált időszakban 35 százalékkal,
- a hibrid meghajtásúaké 42,1 százalékkal,
- az elektromos autóké 58,4 százalékkal növekedett.
Azonos időszakban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árindex 27,4 százalékkal, a taxiárindex pedig 25,6 százalékkal ugrott meg. Az adatok tehát alátámasztják az emelés iránti igényt, ezért fontos lenne olyan kompromisszumos megoldást találni, amely fogyasztói oldalról is elfogadható.
A jelenlegi budapesti tarifák: 1100 forintos alapdíj, 440 forintos kilométerdíj, valamint 110 forintos percdíj.
A taxisszervezetek mindegyike áremelést javasol, azonban jól látható, hogy a közösség két táborra szakadt. Egy részük az alapdíjat 1200 forintra, a kilométerdíjat 500 forintra, a percdíjat 125 forintra, a reptéri alapdíjat pedig 2200 forintra emelné. Ezzel szemben a másik csoport az alapdíjat 1400 forintra, a kilométerdíjat 560 forintra, a percdíjat 120-140 forintra módosítaná, továbbá bizonyos esetekben emelt alapdíjat vezetne be.
A BKK által végzett felmérésekből az derült ki, hogy a szolgáltatók 13 százaléka mérsékeltebb emelést, 61 százalékuk 27 százalékos emelést, míg 22 százalékuk ennél magasabb emelést támogatna.
Az adatokból úgy tűnik, hogy a fuvarozók egyetértenek abban, hogy magasabb viteldíjak bevezetésére van szükség, néhányan azonban tartanak attól, hogy egy drasztikus változás a kereslet visszaesését okozhatná.
Jóval magasabb áremelésre lenne szükség, hogy a 2023 óta megnövekedett költségeket teljes mértékben fedezni lehessen, de azt is figyelembe kell venni, hogy a piac mit tud elviselni egy nagyobb léptékű díjemelés esetén
− hívta fel a figyelmet a kockázatokra Metál Zoltán, majd azt is hozzátette, hogy az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) által javasolt alacsonyabb díjszabás akkor lenne tartható, ha nem változna a kereslet-kínálat jelenlegi egyensúlya.
Káosz a közgyűlésen
Váczi Norbert, a Fővárosi Taxi Egyesület (FŐTE) társelnöke a közgyűlésen arról beszélt, hogy másfél éve küzdenek a tarifakorrekcióért, a képviselők válasza tulajdonképpen azóta késik. Eközben a fuvarozók a megemelkedett költségekkel harcolnak, és véleménye szerint egy túl alacsony emelés nem lenne jó megoldás, mivel az a flottakerülők malmára hajtaná a vizet.
A politikusok között sincs egyetértés a kérdésben, sőt Szepesfalvy Anna szerint a városvezetés az egyeztetésekbe egyáltalán nem vonta be a képviselőket, csupán kész tények elé állította őket.
A Fidesz politikusa úgy véli, hogy méltányos lenne, ha a szolgáltatók az emelt reptéri alapdíjat azonnal érvényesíteni tudnák, valamint javaslatot tett arra, hogy a védett üzemanyagárak kivezetésénél újra vegyék elő a témát, és egy munkacsoport létrehozását is indítványozta.
Mindeközben a Demokratikus Koalíció (DK), valamint a Podmaniczky Mozgalom politikusai párbeszédet sürgettek, és egyeztetésre szólították fel a képviselőket, mivel úgy látják, a javaslat nem lett megfelelően kidolgozva.
A legkevesebb együttműködést Balogh Balázs, a Tisza Párt képviselője tanúsította. Véleménye szerint nehéz átlátni, hogyan kerülne a pénz a taxisokhoz, ezért nagy a kockázata annak, hogy a magasabb bevétel a platformszervezeteknél csapódik majd le, valamint fennáll a veszélye annak is, hogy a flottacégek „jobban lehúzzák” majd a fuvarozókat.
Balogh Balázs nem veszi figyelembe, hogy nem tartozik az összes taxis platformszervezethez, így hipotézise nem vonatkozhat mindenkire − mutatott rá Metál Zoltán az ellentmondásra, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy áremelés után általában a háttérszolgáltatók is változtatnak díjaikon, mivel így tudják fedezni az évek során szintén megemelkedett kiadásaikat.
Ez mindig is így volt, arra senki nem tud garanciát vállalni, hogy az emelés után nem változnak ezek a költségek
− mondta Metál Zoltán, és hozzátette, hogy a szolgáltatók ezután is szabadon dönthetnek arról, honnan bérelnek járművet, vagy melyik fuvarszervező ajánlatát és szolgáltatását választják, hisz ebben a tekintetben ezek a piaci szereplők versenyeznek a taxisokért. Ezért is van egy folyamatos átjárás a szolgáltatók között az utóbbi években.
A csalódottság ellenére nem lesz tüntetés
Mivel a képviselők tájékoztatásának hiánya, valamint az érdekképviseletek közötti véleménykülönbségek miatt nem született megállapodás a díjemelésről,
a szombatra belengetett demonstrációt pedig a rendőrség megtiltotta,
így a taxisoknak egyelőre nincs más választásuk, mint továbbra is a többség által túlságosan alacsonynak ítélt árakon dolgozni. A hírek látszólag tovább sokkolták a már egyébként is elégedetlen közösséget, így kérdéses, hogy a jövőben születhet-e egy valóban kompromisszumos megoldás, amellyel mind az utasok, mind pedig a sofőrök elégedettek lennének. A nehéz körülmények ellenére az OTSZ bizakodó:
Óriási a csalódottság. Három év ígérgetés után nem erre számítottunk
− nyilatkozta Metál Zoltán a közgyűlést követően, majd hozzátette, hogy nincs minden veszve, mivel úgy tűnik, a frakciók nyitottak az egyeztetésre, az érdekvédelmi szervezeteknek pedig közös céljuk a mielőbbi díjkorrekció, így csupán a taxistársadalmon belüli konszenzus hiányzik.