Sokkal nagyobb a baj, mint hittük: nem csak a 120 milliárdos gyár hagyhatja itt Magyarországot, egy teljes ágazat mehet tropára – sorra zárhatnak be a telepek vendégmunkások nélkül

Az állattenyésztésben, azon belül is főképp a tejtermelésben a munkaerőpiaci helyzet feszült, külföldi alkalmazottak nélkül nincs elég munkavállaló – hangsúlyozza a Tej Terméktanács pénteki közleményében.

A tejtermelésnek szüksége van a külföldi munkaerőre a terméktanács szerint / Fotó: Havran Zoltán

Az elmúlt időszakban számos vállalkozás fejezte ki aggodalmát a nehezen pótolható munkaerő elvesztése miatt – írták.

Az állatgondozás és a fejés a közlemény szerint megterhelő munka, ellátására évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni és megtartani, tehát a külföldiek nem a magyarok elől vennék el a munkaerőt, hanem a hiányt pótolnák - mutatnak rá.

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a mezőgazdaság iránt Európa-szerte alacsony a munkavállalói érdeklődés, az utánpótlás a dolgozói állomány elöregedése miatt is egyre sürgetőbb, a technológiai fejlesztések pedig csak részben enyhítik a munkaerőszükségletet.

A külföldi munkaerő létjogosultságát a kedvező tapasztalatok is indokolják a terméktanács szerint, mert könnyen alkalmazkodtak a magyarországi környezethez és a munkahelyi kihívásokhoz.

Ha a tartózkodási engedélyek lejárta miatt el kéne bocsátani őket, a visszajelzések alapján működési zavarokra kell számítani, romlanának a hatékonysági mutatók, a telepek kényszerű bezárása és az állományok csökkentése a termelés visszaeséséhez vezetne, gyengítve a magyar vállalkozások versenyképességét a nemzetközi versenyben.

Állasfoglalásuk szerint a külföldieket azért sem szabad elengedni, mert a környező államokban nincs olyan szabályozás, amely jelentősen korlátozná az alkalmazásukat, ezért a belföldön érvényes szigorítás fokozná Magyarország hátrányát.

A Tej Terméktanács az elmúlt hetekben is adott részletes tájékoztatást a kormánynak a munkaerő-problémákról és a szükséges intézkedésekről – emlékeztetnek a közleményben.

Korábban más iparágból is vészjósló hangon szólaltak meg, köztük a Master Good csoport.

Fordulat történt: kitálalt a 350 milliárdos magyarországi beruházás tulajdonosa – ez a teljes igazság arról, hogy elviszi-e az óriásgyárat

A Master Good csoport szerint nem költségcsökkentés, hanem munkaerőhiány miatt alkalmaznak külföldi dolgozókat egyes betanított fizikai munkakörökben. A vállalat hangsúlyozza, hogy a vendégmunkások foglalkoztatása többletköltséggel jár, de nélkülük nem megvalósítható a következő években több mint 350 milliárd forint értékű magyarországi beruházás, új technológiákkal és magasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozásával.