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magyar gazdaság
tejágazat
Tej Terméktanács
tejipar
külföldi munkavállaló
mezőgazdaság
munkaerő
vendégmunkások
munkaerőhiány

Sokkal nagyobb a baj, mint hittük: nem csak a 120 milliárdos gyár hagyhatja itt Magyarországot, egy teljes ágazat mehet tropára – sorra zárhatnak be a telepek vendégmunkások nélkül

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A Tej Terméktanács szerint a tejtermelésben és az állattenyésztésben a külföldi munkavállalók nélkül súlyos működési zavarok alakulhatnak ki, mert az állatgondozásra és fejésre évek óta nincs elegendő hazai munkaerő. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a vendégmunkások elvesztése telepbezárásokhoz, állománycsökkentéshez és a magyar tejágazat versenyképességének romlásához vezethet.
VG/MTI
2026.06.12, 20:52

Az állattenyésztésben, azon belül is főképp a tejtermelésben a munkaerőpiaci helyzet feszült, külföldi alkalmazottak nélkül nincs elég munkavállaló – hangsúlyozza a Tej Terméktanács pénteki közleményében.

HZ1_0769 A tejtermelésnek szüksége van a külföldi munkaerőre a terméktanács szerint.
A tejtermelésnek szüksége van a külföldi munkaerőre a terméktanács szerint / Fotó: Havran Zoltán

Az elmúlt időszakban számos vállalkozás fejezte ki aggodalmát a nehezen pótolható munkaerő elvesztése miatt – írták.

Az állatgondozás és a fejés a közlemény szerint megterhelő munka, ellátására évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni és megtartani, tehát a külföldiek nem a magyarok elől vennék el a munkaerőt, hanem a hiányt pótolnák - mutatnak rá.

Hozzáteszik: 

a mezőgazdaság iránt Európa-szerte alacsony a munkavállalói érdeklődés, az utánpótlás a dolgozói állomány elöregedése miatt is egyre sürgetőbb, a technológiai fejlesztések pedig csak részben enyhítik a munkaerőszükségletet.

A külföldi munkaerő létjogosultságát a kedvező tapasztalatok is indokolják a terméktanács szerint, mert könnyen alkalmazkodtak a magyarországi környezethez és a munkahelyi kihívásokhoz.

Ha a tartózkodási engedélyek lejárta miatt el kéne bocsátani őket, a visszajelzések alapján működési zavarokra kell számítani, romlanának a hatékonysági mutatók, a telepek kényszerű bezárása és az állományok csökkentése a termelés visszaeséséhez vezetne, gyengítve a magyar vállalkozások versenyképességét a nemzetközi versenyben.

Állasfoglalásuk szerint a külföldieket azért sem szabad elengedni, mert a környező államokban nincs olyan szabályozás, amely jelentősen korlátozná az alkalmazásukat, ezért a belföldön érvényes szigorítás fokozná Magyarország hátrányát.

A Tej Terméktanács az elmúlt hetekben is adott részletes tájékoztatást a kormánynak a munkaerő-problémákról és a szükséges intézkedésekről – emlékeztetnek a közleményben.

Korábban más iparágból is vészjósló hangon szólaltak meg, köztük a Master Good csoport.

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A Master Good csoport szerint nem költségcsökkentés, hanem munkaerőhiány miatt alkalmaznak külföldi dolgozókat egyes betanított fizikai munkakörökben. A vállalat hangsúlyozza, hogy a vendégmunkások foglalkoztatása többletköltséggel jár, de nélkülük nem megvalósítható a következő években több mint 350 milliárd forint értékű magyarországi beruházás, új technológiákkal és magasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozásával.

A Bárány László ügyvezető igazgató aláírásával kelt közleményben a vezető elmondta, hogy a konferencián elhangzott gondolataink semmilyen formában nem a szabályozás létjogosultságát kérdőjelezték meg.

„Meglepve tapasztaltuk, hogy egy olyan kérdésben, amely több tíz- vagy akár több százmilliárd forintnyi magyarországi beruházás, több ezer munkahely és számos exportképes vállalat jövőjét érintheti, nem előzte meg széles körű szakmai egyeztetés a döntést. Úgy véljük, hogy egy ilyen jelentőségű kérdésben fontos a párbeszéd a gazdasági szereplőkkel” – utalt arra, hogy a Tisza-kormány megtiltja a külföldi munkavállalók foglalkoztatását.

Amikor arról beszélünk, hogy a munkaerőhiány veszélyeztetheti bizonyos beruházások megvalósítását, nem fenyegetést fogalmazunk meg, és nem Magyarország ellen érvelünk. Éppen ellenkezőleg. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a gazdasági növekedéshez, a beruházásokhoz és az új munkahelyek létrejöttéhez megfelelő mennyiségű humán erőforrásra is szükség van – írta Bárány László.

Munkaerőpiac

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