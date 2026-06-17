Júliusban véget ér a tavaly bevezetett díjemelési moratórium, így a magyar távközlési szolgáltatók ismét megemelhetik előfizetési díjaikat. A Magyar Telekom és a Yettel már értesítette ügyfeleit a részletekről: a havi díjak 4,4 százalékkal emelkednek, ugyanakkor a legtöbb előfizető csak augusztusban találkozik először a magasabb összegekkel a számláján.

Kiadta a részletes tájékoztatást a Telekom és a Yettel az áremelésről: ők fogják megúszni a drágulást júliustól – de rengetegen fizethetnek többet / Fotó: Nataliya Dmytrenko

A szolgáltatók tavaly kormányzati nyomásra vállalták, hogy átmenetileg nem érvényesítik az inflációkövető díjkorrekciókat. Ez a vállalás június végével lejár, így július 1-jétől ismét életbe lép a szerződésekben szereplő árindexálás.

A Telekom a változást díjkorrekciónak, a Yettel díjváltozásnak nevezi, a lényeg azonban ugyanaz:

az emelés mértéke a tavalyi éves inflációval egyezik meg, vagyis 4,4 százalék lesz.

A módosítás elsősorban a 2025. december 31. előtt bevezetett szolgáltatásokat érinti. Ide tartoznak az otthoni internet-, televízió- és telefonszolgáltatások, valamint a mobil hang- és internetcsomagok jelentős része.

A szolgáltatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem minden előfizetés drágul. Azok az otthoni és mobilcsomagok, amelyeket már 2026-ban vezettek be, kimaradnak a mostani korrekcióból.

Szintén fontos részlet, hogy a változás nem érinti a forgalmi díjakat.

A perc- és SMS-díjak, valamint a különféle extra szolgáltatások árai változatlanok maradnak.

A díjemelés kizárólag az érintett tarifacsomagok havi előfizetési díjaira vonatkozik.

Bár a módosítás hivatalosan július 1-jén lép életbe, az ügyfelek többsége nem azonnal érzékeli majd a változást. A Telekom és a Yettel tájékoztatása szerint a magasabb díjakat tartalmazó első számlák az augusztusi számlázási ciklusban érkeznek meg. Vagyis a júliusi hírekkel ellentétben az előfizetők jellemzően csak augusztusban fizetnek először többet.

A Yettel részletes táblázatokban is közzétette, hogy az egyes tarifák havi díjai pontosan milyen összegre emelkednek. A Telekom ügyfelei ugyanakkor csak július 1-je után tudják ellenőrizni a rájuk vonatkozó új díjakat a vállalat honlapján vagy mobilalkalmazásában. A szolgáltató szerint az ügyfélszolgálat munkatársai is csak ezt követően tudnak pontos tájékoztatást adni az egyes előfizetések módosult havi díjáról.