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OTP
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Újra az OTP állt az élre, a bank sajátrészvény-vásárlásai is fűtik az emelkedést

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erősödött a BUX szerdán. A blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom is pluszban zárt.
Murányi Ernő
2026.06.17, 17:31
Frissítve: 2026.06.17, 17:41

Az európai részvényindexek szerdán, a pesti börze zárása előtt vegyes képet mutattak, ám csupán minimális mértékben lengtek ki. Míg a DAX és a párizsi CAC40 csekély mínuszba csúszott, a brit FTSE 100 enyhén növekedett. Hasonló volt a helyzet a tengerentúlon is, míg a Dow kismértékben erősödött, az S&P 500 és a Nasdaq előző napi záróértéke alatt állt magyar idő szerint délután 5 előtt néhány perccel.

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Újra az OTP állt az élre, a bank saját vásárlásai is fűtik az emelkedést / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

A befektetők az Atlanti-óceán mindkét partján már az új Fed-elnök, Kevin Warsh első kamatdöntésére várnak.

Bár a piacok nem számítanak az irányadó kamatláb változására, a fókusz Warsh nyilatkozataira összpontosulhat majd.

A piacok elsősorban azt szeretnék tudni, hogy a Fed független marad-e, vagy a Fehér Ház politikai befolyása növekedni fog

 – véli Maximilian Wienke, az eToro brókercég piaci megfigyelője. 

Warshnak döntenie kell az infláció elleni küzdelem és Donald Trump amerikai elnök alacsonyabb kamatlábak iránti követelése között

 - tette hozzá. 

Amennyiben pedig a nyilatkozatai kamatemelésre utalnak, vagy kitérőek lesznek, az - Wienke szerint - fokozhatja a befektetők idegességét. 

A BÉT-en a kicsengetésre a BUX 0,1 százalékkal, 138 901 pontra emelkedett.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 22,8 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 1,4 százalékkal, 44 990 forintra nőtt. A legnagyobb magyar bank szerdán jelentette be, hogy saját részvényeinek aránya az összes részvényhez viszonyítva elérte az öt százalékot.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 44 990 HUF 0 / +1,35 %
Forgalom: 16 393 623 550 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa viszont 2 százalékkal, 3810 forintra esett, pedig a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,9 százalékkal, 80,5 dollárra nőtt.

Szintén szerdai hír, hogy az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jéig meghosszabbította a Mol engedélyét, lehetővé téve, hogy a magyar olajvállalat tárgyalásokat folytasson a szerbiai, orosz tulajdonú NIS vállalat többségi részesedésének megvásárlásáról – jelentette szerdán a szerb Tanjug hírügynökség, amit szerda délelőtt közzétett tőzsdei bejelentésében a Mol hivatalosan is megerősített.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 810 HUF 0 / -2,01 %
Forgalom: 3 151 187 656 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei ugyancsak lefordultak, az árfolyam 0,9 százalékkal, 11 800 forintra esett. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 800 HUF 0 / -0,92 %
Forgalom: 862 781 120 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom viszont 2730 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 1 százalékkal múlja felül előző napi záróárát. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 730 HUF 0 / +0,96 %
Forgalom: 1 922 018 262 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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 A forint ereje szerdán késő délután megbicsaklott, az euró jegyzése valamelyest 350 forint fölé emelkedett.

 

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