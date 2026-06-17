Megszólaltak az ukránok: amint vége a háborúnak, Zelenszkijnek távoznia kell – teljes politikai megújulást követelnek

Jelentősen megváltozott az ukrán közvélemény hangulata az elmúlt három évben: a lakosság közel 70 százaléka már abban bízik, hogy Volodimir Zelenszkij elnököt a háború után leváltják. A változásigény pedig nemcsak az államfőre, hanem a teljes politikai vezetésre is kiterjed.

Miközben az ukránok többsége továbbra is támogatja Zelenszkijt a háború idején, egy friss felmérés szerint a legtöbben már új vezetést szeretnének a béke beköszöntével / Fotó: NurPhoto via AFP

Látványos fordulatot mutat az ukrán közvélemény a háború jövőjével és az ország politikai vezetésével kapcsolatban. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) június 17-én közzétett felmérése szerint az ukránok 67 százaléka arra számít, hogy Zelenszkij elnököt a háború befejezése után leváltják.

Tovább zuhan Zelenszkij népszerűsége

A szám különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy 2023-ban még csupán 23 százalék gondolta ugyanezt. Az elmúlt három év során tehát csaknem megháromszorozódott azok aránya, akik szerint új államfőre lesz szüksége az országnak a háború utáni időszakban.

A kutatás ugyanakkor nem Zelenszkij személyének teljes elutasításáról szól. Az ukránok többsége továbbra sem támogatja, hogy a harcok lezárása előtt választásokat tartsanak. A közvélemény jelentős része úgy véli, hogy a jelenlegi elnöknek a háború végéig hivatalban kell maradnia.

A felmérés szerint azonban a háború utáni újjáépítés korszakára már más vezetőket képzelnek el az emberek.

A válaszadók 88 százaléka úgy gondolja, hogy legalább a központi hatalom egy részének megújulására szükség lesz. Ez az arány 2023-ban még 73 százalék volt.

Putyin nemet mondott a G7-nek: most Trumpnál próbálkozik Zelenszkij egy rendkívüli csúcstalálkozóval Új diplomáciai kezdeményezéssel érkezett a G7-csúcsra Volodimir Zelenszkij, aki Donald Trump közvetítésével személyes találkozót javasolna Vlagyimir Putyinnak az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök azt követően állt elő a tervvel, hogy az orosz államfő visszautasította az éviani csúcstalálkozóra szóló meghívást. A Putyin–Zelenszkij találkozó lehetősége hosszú idő után új lendületet adhatna az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásoknak.

A legerősebb változásigény a parlamenttel kapcsolatban mutatkozott meg:

az ukránok 83 százaléka támogatná a törvényhozás megújítását, szemben a korábbi 69 százalékkal.

A kormány lecserélését 74 százalék támogatja, míg három évvel ezelőtt ez az arány még csak 47 százalék volt.

Érdekes eredmény, hogy még Zelenszkij támogatói között is sokan számítanak az elnök távozására. Azok közül, akik teljes mértékben bíznak benne, 33 százalék úgy véli, hogy a háború után más veszi át a helyét. Az inkább bizalommal viszonyulók körében ez az arány már 68 százalék, míg azok között, akik egyáltalán nem bíznak benne, eléri a 97 százalékot.