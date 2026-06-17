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uniós pénzek
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vétó

Orbán Viktor ledobna egy utolsó vétót az Európai Unióra, totálisan megbénítaná Brüsszelt: plusz 2 milliárd euró uniós pénzt hozna Magyarországnak – Magyar Péter dönt

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A volt miniszterelnöknek kész terve van, hogyan lehet megszerezni az összes uniós pénzt. Orbán Viktor a brüsszeli nemzetközi sajtótátjékoztatóján elt elő egy merész, de logikus tervvel. Az a kérdés, megfogadja-e Magyra Péter és a Tisza-kormány.
Hecker Flórián
2026.06.17, 18:00
Frissítve: 2026.06.17, 18:37

Érdekes megjegyzést tett Orbán Viktor a szerdai brüsszeli nemzetközi sajtótájékoztatóján. A mintegy egyórás eseményen a volt miniszterelnök több témát is érintett, de volt egy, az uniós pénzek, ami kapcsán némiképp meglepő forgatókönyvet vázolt fel.

Orbán Viktor
Orbán Viktor ledobna egy utolsó vétót az Európai Unióra, lebénítana mindent / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ahogy azt tudósításunkban is jeleztük, a volt miniszterelnök szereplése azért is váltott ki nagyobb érdeklődést, mert most először szerepelt nemzetközi környezetben azóta, hogy április 12-én az általa vezetett Fidesz-KDNP pártszövetség választási verséget szenvedett Magyarországon.

A látogatás apropója a Patrióták Európáért nevű politikai szövetség hagyományos csúcstalálkozója, amelyet minden alkalommal az Európai Tanács ülése előtt tartanak.

A korábbi kormányfő június 17-én csatlakozik a csoport többi vezetőjéhez, köztük Andrej Babis cseh miniszterelnökhöz. Az Európai Tanács csúcstalálkozójára másnap, június 18–19-én kerül sor. A brüsszeli program részeként tartotta Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatóját is.

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója Brüsszelben a 15 órás időponthoz képest mintegy negyedórás csúszással vette kezdetét. Nem egyedül érkezett, hanem Bóka Jánossal, aki a legközvetlenebb munkatársa európai uniós ügyekben.

Orbán Viktor ledobna egy utolsó vétót az Európai Unióra, lebénítana mindent

Nem sokkal a kezdést követően Orbán Viktort arról kérdezték, vajon milyen árat fizet magyarország az uniós források hazahozataláért. Válaszát azzal kezdte, hogy Magyarország most taktikát váltott. Az ő taktikája más volt, mert az Európai Bizottság politikai okokból zsarolt őket, és erre kellett megtalálni a helyes választ.

Az események szerinte jól mutatják, hogy politikai zsarolásról van szó, amit arra használtak Magyarországon és Lengyelországon is, hogy a kormánypártok elbukják a választást.

A válasz erre a vétó volt. "Tehát ők megzsaroltak bennünket, mi vétóval válaszoltunk. Az uniós pénzek kapcsán ez azt jelentette, ha nem adják ide, akkor nem lesz meg a következő hétéves költségvetés. Meret az unióban a következő hétéves költségvetést egyhangúan kell elfogadni. És amíg a pénzüket nem kapják meg a magyarok, nem is fogják megszavazni a költségvetést. Én úgy számoltam, hogy legkésőbb az év égén, decemberben az összes pénzt megkapjuk" – árulta el Orbán Viktor.

Úgy látja, hogy most viszont más taktika van, az új magyar kormány mással próbálkozik. A zsarolásra megadással válaszolnak, teljesítik, amit Brüsszel követel. Ezen a ponton állt elő az újabb vétó ötletével. 

Szerintem fontos, hogy azt a 2 milliárd eurót, nehogy itt hagyjuk.

Van ugyanis 2 milliárd euró, amiről Brüsszel azt állítja, hogy már nem elérhető, mert lejártak határidők. Orbán Viktor szerint azonban, ha megvétózzuk év végén a hétéves költségvetést és világossá tesszük, hogy ha nem adják oda azt a 2 milliárd eurót, akkor nincs hétéves költségvetés, akkor azt a 2 milliárd eurót is ide fogják adni

Tehát mi azt várjuk el a mostani magyar kormánytól, hogy egyetlen fillért se hagyjon itt, ezt a 2 milliárdot se hagyja itt – szögezte le.

Magyarországnak egyébként volt még egy követelése. A hétéves költségvetés elsőkörös tárgyalásai ugyanis már megtörténtek a kormányváltás előtt, itt mutatták be a magyar elvárásokat. Ez az volt, hogy nincs kondicionalitás, tehát hogy ne lehessen feltételekhez kötni a kifizetéseket, mert amit ehhez kötnek, az nem valódi pénz, csak táptalaja a következő zsarolásoknak.

Azt tettük világgossá, hogyha a következő hétéves költségvetés tartalmaz kondicionalitást, azt meg fogjuk vétózni. Úgy látom, hogy ebből is visszakozott az új kormány. Mindenki próbálja hazahozni a neki járó pénzeket, de most taktikaváltás van, másik módszerrel próbálkozik az új magyar kormány. Remélem, hogy minden fillér megérkezik majd és sikerül megakadályozni, hogy a tagállamok pénzügyileg zsarolható helyzetben legyenek. Ezt csak úgy lehet megakadályozni, hogy a következő költségvetés nem tartalmaz kondicinalitási elemeket – zárta le ezt a blokkot Orbán Viktor.

Kérdés, Magyar Péter és a Tisza-kormány megfontolja-e a tanácsot.

Az új kabinet éppen javában dolgozik azon, hogy átültesse a magyar jogrendbe a brüsszeli követeléseket, amelyért cserébe végül 16,2 milliárd eurót kaphat. Eddigi nyilatkozataikból úgy tűnt, elkönyvelték, hogy a szóban forgó 2 milliárd eurót elbukja Magyarország. 

Magyar Péternek az év végéig van reális esélye, hogy ezen változtasson. Addig akarják ugyanis leütni az EU-ban a 2028-2034-es költségvetés politikai megállapodását, 2027-ben már csak az ágazati részletekről tárgyalnának.

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