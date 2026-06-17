Putyin dühbe gurul: kiszivárgott Magyar Péterék eltitkolt döntése Oroszország ellen, eddig ilyen sose történt – a lengyelek máris ünnepelnek

Jelentős változás körvonalazódik Magyarország Oroszországgal kapcsolatos politikájában: Budapest már nem akadályozná, hogy az uniós szankciók hatályát hat hónapról egy évre emeljék. A döntés komoly politikai üzenet Brüsszel felé, és újabb jele annak, hogy az új magyar kormány rendezni kívánja kapcsolatait az Európai Unióval.

Évekig Budapest jelentette az egyik legnagyobb akadályt az Oroszországgal szembeni uniós fellépésben, most azonban látványos változás jöhet / Fotó: Anadolu via AFP

Lényeges változás készülhet az Európai Unió Oroszországgal kapcsolatos politikájában, miután egy uniós forrás a lengyel PAP hírügynökségnek arról beszélt, hogy

Magyarország támogatná az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításának új rendszerét.

A jelenlegi szabályok szerint az EU gazdasági szankcióit hat hónaponként egyhangú döntéssel kell megújítani. Ez azt jelenti, hogy bármely tagállam megakadályozhatja a hosszabbítást. Az elmúlt években Budapest többször is élt ezzel a lehetőséggel, vagy legalábbis az utolsó pillanatig nyitva hagyta a vétó lehetőségét, komoly nyomást helyezve a többi tagállamra.

A legismertebb eset 2025 januárjában történt, amikor az akkori Orbán-kormány csak napokkal a határidő lejárta előtt járult hozzá a szankciók meghosszabbításához. A magyar vezetés akkor az amerikai politikai fejleményekre várt, majd garanciákat követelt az Ukrajnán keresztül érkező orosz gázszállítások ügyében. Az EU végül mindössze négy nappal a lejárat előtt tudta elfogadni a hosszabbítást.

Oroszországnak ez nem fog tetszeni

Most azonban jelentős fordulat következhet. A PAP információi szerint Magyarország elfogadná, hogy a szankciók hat hónap helyett tizenkét hónapig maradjanak hatályban. Ez azt jelentené, hogy az Európai Uniónak évente egyszer kellene egyhangú döntést hoznia a rendszer fenntartásáról, ami kiszámíthatóbbá tenné az uniós szankciós politikát.

A változtatást elsősorban azok az országok szorgalmazzák, amelyek szerint a jelenlegi rendszer túl nagy mozgásteret biztosít az egyes tagállamoknak a politikai alkukra. Lengyelország az egyik leghangosabb támogatója annak, hogy a szankciók hosszabb időre legyenek érvényesek, mert ez erősebb és stabilabb nyomást gyakorolhat Oroszországra.