Putyin dühbe gurul: kiszivárgott Magyar Péterék eltitkolt döntése Oroszország ellen, eddig ilyen sose történt – a lengyelek máris ünnepelnek
Jelentős változás körvonalazódik Magyarország Oroszországgal kapcsolatos politikájában: Budapest már nem akadályozná, hogy az uniós szankciók hatályát hat hónapról egy évre emeljék. A döntés komoly politikai üzenet Brüsszel felé, és újabb jele annak, hogy az új magyar kormány rendezni kívánja kapcsolatait az Európai Unióval.
Lényeges változás készülhet az Európai Unió Oroszországgal kapcsolatos politikájában, miután egy uniós forrás a lengyel PAP hírügynökségnek arról beszélt, hogy
Magyarország támogatná az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításának új rendszerét.
A jelenlegi szabályok szerint az EU gazdasági szankcióit hat hónaponként egyhangú döntéssel kell megújítani. Ez azt jelenti, hogy bármely tagállam megakadályozhatja a hosszabbítást. Az elmúlt években Budapest többször is élt ezzel a lehetőséggel, vagy legalábbis az utolsó pillanatig nyitva hagyta a vétó lehetőségét, komoly nyomást helyezve a többi tagállamra.
A legismertebb eset 2025 januárjában történt, amikor az akkori Orbán-kormány csak napokkal a határidő lejárta előtt járult hozzá a szankciók meghosszabbításához. A magyar vezetés akkor az amerikai politikai fejleményekre várt, majd garanciákat követelt az Ukrajnán keresztül érkező orosz gázszállítások ügyében. Az EU végül mindössze négy nappal a lejárat előtt tudta elfogadni a hosszabbítást.
Oroszországnak ez nem fog tetszeni
Most azonban jelentős fordulat következhet. A PAP információi szerint Magyarország elfogadná, hogy a szankciók hat hónap helyett tizenkét hónapig maradjanak hatályban. Ez azt jelentené, hogy az Európai Uniónak évente egyszer kellene egyhangú döntést hoznia a rendszer fenntartásáról, ami kiszámíthatóbbá tenné az uniós szankciós politikát.
A változtatást elsősorban azok az országok szorgalmazzák, amelyek szerint a jelenlegi rendszer túl nagy mozgásteret biztosít az egyes tagállamoknak a politikai alkukra. Lengyelország az egyik leghangosabb támogatója annak, hogy a szankciók hosszabb időre legyenek érvényesek, mert ez erősebb és stabilabb nyomást gyakorolhat Oroszországra.
A háttérben jelentős politikai változások is húzódnak. Az uniós forrás szerint Budapest álláspontjának módosulása összefügg azzal, hogy Magyar Péter kormánya az Európai Bizottsággal és az uniós tagállamokkal való viszony javítására törekszik.
Az új kabinet egyik legfontosabb célja, hogy hozzáférjen azokhoz az uniós forrásokhoz, amelyek korábban különböző jogállamisági és politikai viták miatt befagyasztásra kerültek.
Az elmúlt időszakban több olyan lépés is történt, amely ezt az irányváltást erősíti. Magyarország megszüntette az Ukrajna és a Moldovai Köztársaság európai uniós csatlakozási tárgyalásait akadályozó blokádját, emellett megállapodás született Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét érintő kérdésekben is.
Szintén figyelemre méltó fejlemény, hogy Budapest már nem ellenzi olyan határozottan Kirill moszkvai pátriárka szankcionálását sem. Az egyházi vezető korábban többször élvezte a magyar diplomácia védelmét az uniós tárgyalások során. Az Európai Bizottság ugyanakkor azt javasolja, hogy Kirill kerüljön fel az EU feketelistájára a készülő 21. szankciós csomag részeként.
A kérdésről szerdán tárgyalnak a tagállamok nagykövetei Brüsszelben, majd várhatóan az uniós állam- és kormányfők csütörtökön kezdődő csúcstalálkozóján is napirendre kerül. A figyelem most részben Szlovákiára irányul, mivel Robert Fico kormánya az elmúlt időszakban több alkalommal együtt mozgott Budapesttel az Oroszországgal kapcsolatos vitákban.
Rendkívüli: súlyos gazdasági büntetésről döntött Magyarország Oroszország ellen – Putyinnak nagyon nem fog tetszeni, de az EU boldog
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