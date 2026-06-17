Máris Magyarországra jött az európai nagybank embere, a pénzügyminiszter fogadta: óriási pénzek sorsáról tárgyaltak - berobbanhatnak a beruházások

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) vezetőjével egyeztetett Kármán András pénzügyminiszter a magyar gazdaság jövőjéről. A tárgyalás középpontjában a beruházások élénkítése, a hazai vállalkozások finanszírozása és az uniós források hatékony felhasználása állt.

Az EBRD alelnökét fogadta a Pénzügyminisztériumban Kármán András / Fotó: Kármán András Facebook-oldala

Jelentős gazdasági egyeztetésről számolt be Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter, aki a Pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patrone-t, az EBRD banki tevékenységekért felelős alelnökét.

Az EBRD is a magyar lóra fogadna

A találkozó egyik legfontosabb témája az volt, hogy a bank miként tudná segíteni a magyar gazdaságot egy olyan időszakban, amikor a beruházások az elmúlt négy évben jelentős visszaesést szenvedtek el. A pénzügyminiszter szerint a nemzetközi pénzügyi intézmény a következő években is fontos partner lehet Magyarország számára.

A tárgyalások során kiemelt figyelmet kapott a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások helyzete. A felek arról egyeztettek, hogy milyen finanszírozási programokkal lehetne támogatni a hazai cégek fejlődését, beruházásait és technológiai megújulását.

A kormány álláspontja szerint a gazdasági növekedés egyik kulcsa a versenyképes magyar vállalkozói szektor megerősítése.

Napirendre került az innovatív és környezetbarát beruházások ösztönzése is. A zöld átállás az Európai Unió és az EBRD egyik kiemelt stratégiai célja, miközben Magyarország számára is egyre fontosabb kérdés az energiahatékonyság növelése, az ipari modernizáció és a fenntartható gazdasági fejlődés.

A megbeszélés másik fontos eleme az uniós források felhasználása volt. Kármán András közlése szerint áttekintették, hogyan tudna az EBRD közreműködni a Magyarországnak járó uniós támogatások minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában. Ez különösen fontos lehet azokban az ágazatokban, ahol a beruházások és fejlesztések jelentős tőkeigénnyel járnak.

A pénzügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg felülvizsgálat alatt áll Magyarország EBRD-országstratégiája. A dokumentum fő prioritásai között szerepel a termelékenység javítása, a zöld átállás támogatása és a finanszírozási lehetőségek bővítése.

Ezek a célok a kormány szerint szorosan illeszkednek a TISZA-kormány gazdaságpolitikai elképzeléseihez.

Kármán András hangsúlyozta: a kabinet elkötelezett a beruházások ösztönzése, a kiszámítható gazdaságpolitika és a nemzetközi pénzügyi intézményekkel való konstruktív együttműködés mellett. Véleménye szerint a fenntartható gazdasági növekedéshez nem elegendőek önmagukban az uniós források, hanem olyan erős intézményi partnerségekre is szükség van, amelyek hosszú távon képesek támogatni a magyar gazdaság fejlődését.