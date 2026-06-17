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uniós források
ebrd
Kármán András
Pénzügyminiszté­rium
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank

Máris Magyarországra jött az európai nagybank embere, a pénzügyminiszter fogadta: óriási pénzek sorsáról tárgyaltak - berobbanhatnak a beruházások

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Nemzetközi pénzügyi támogatással erősítené a magyar gazdaságot a kormány. Az EBRD-vel folytatott tárgyalások a beruházások, az innováció és az uniós források köré épültek.
VG
2026.06.17, 16:43
Frissítve: 2026.06.17, 17:20

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) vezetőjével egyeztetett Kármán András pénzügyminiszter a magyar gazdaság jövőjéről. A tárgyalás középpontjában a beruházások élénkítése, a hazai vállalkozások finanszírozása és az uniós források hatékony felhasználása állt.

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Az EBRD alelnökét fogadta a Pénzügyminisztériumban Kármán András / Fotó: Kármán András Facebook-oldala

Jelentős gazdasági egyeztetésről számolt be Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter, aki a Pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patrone-t, az EBRD banki tevékenységekért felelős alelnökét.

Az EBRD is a magyar lóra fogadna

A találkozó egyik legfontosabb témája az volt, hogy a bank miként tudná segíteni a magyar gazdaságot egy olyan időszakban, amikor a beruházások az elmúlt négy évben jelentős visszaesést szenvedtek el. A pénzügyminiszter szerint a nemzetközi pénzügyi intézmény a következő években is fontos partner lehet Magyarország számára.

A tárgyalások során kiemelt figyelmet kapott a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások helyzete. A felek arról egyeztettek, hogy milyen finanszírozási programokkal lehetne támogatni a hazai cégek fejlődését, beruházásait és technológiai megújulását. 

A kormány álláspontja szerint a gazdasági növekedés egyik kulcsa a versenyképes magyar vállalkozói szektor megerősítése.

Napirendre került az innovatív és környezetbarát beruházások ösztönzése is. A zöld átállás az Európai Unió és az EBRD egyik kiemelt stratégiai célja, miközben Magyarország számára is egyre fontosabb kérdés az energiahatékonyság növelése, az ipari modernizáció és a fenntartható gazdasági fejlődés.

A megbeszélés másik fontos eleme az uniós források felhasználása volt. Kármán András közlése szerint áttekintették, hogyan tudna az EBRD közreműködni a Magyarországnak járó uniós támogatások minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában. Ez különösen fontos lehet azokban az ágazatokban, ahol a beruházások és fejlesztések jelentős tőkeigénnyel járnak.

A pénzügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg felülvizsgálat alatt áll Magyarország EBRD-országstratégiája. A dokumentum fő prioritásai között szerepel a termelékenység javítása, a zöld átállás támogatása és a finanszírozási lehetőségek bővítése.

Ezek a célok a kormány szerint szorosan illeszkednek a TISZA-kormány gazdaságpolitikai elképzeléseihez.

Kármán András hangsúlyozta: a kabinet elkötelezett a beruházások ösztönzése, a kiszámítható gazdaságpolitika és a nemzetközi pénzügyi intézményekkel való konstruktív együttműködés mellett. Véleménye szerint a fenntartható gazdasági növekedéshez nem elegendőek önmagukban az uniós források, hanem olyan erős intézményi partnerségekre is szükség van, amelyek hosszú távon képesek támogatni a magyar gazdaság fejlődését.

Az EBRD az elmúlt több mint harminc évben meghatározó szerepet töltött be Közép- és Kelet-Európa gazdasági átalakulásában. A bank számos országban vett részt infrastruktúra-fejlesztések, vállalati beruházások és pénzügyi programok finanszírozásában. A mostani egyeztetés alapján úgy tűnik, hogy a TISZA-kormány a jövőben is számít erre a partnerségre, különösen a beruházások élénkítése, a vállalkozások támogatása és a gazdasági versenyképesség növelése terén.

Pénzt adnak Magyarországnak, ha Magyar Péter lemond az orosz energiáról – bejelentkezett az uniós bank

Jelentősen bővítheti magyarországi hitelezését az Európai Beruházási Bank, miután az uniós források felszabadítása új lehetőséget teremt energetikai, infrastrukturális és lakhatási beruházások társfinanszírozására. A bank alelnöke szerint ehhez Magyarországnak egyszerre kell rendeznie költségvetési helyzetét és olyan fejlesztéseket indítania, amelyek élénkítik a gazdaságot, valamint csökkentik az orosz energiától való függőséget.

 

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