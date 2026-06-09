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uniós pénzek

Benyújtották az uniós forrásokat felszabadító törvénycsomagot

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Kedd este a parlament honlapján is megjelent az a 110 oldalas törvénycsomag, amely nélkül Magyarország nem juthat hozzá a korábban befagyasztott uniós milliárdokhoz. A javaslat az Integritástól a közbeszerzéseken át a vagyonnyilatkozatokig szinte mindent érint, ami az elmúlt évtizedben kifogás tárgya volt Brüsszelben.
VG
2026.06.09, 21:50
Frissítve: 2026.06.09, 22:08

A parlament honlapján kedd este megjelent az a 110 oldalas törvénycsomag, amelynek elfogadásától a kormány a korábban befagyasztott uniós források felszabadítását várja. Az indítványt Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előterjesztő miniszterként Görög Márta igazságügyi miniszter neve szerepel a dokumentumon.

Benyújtották az uniós forrásokat felszabadító törvénycsomagot
Fotó: AFP

A javaslatban rögzítik, hogy a szabályozás az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőre történő teljesítését szolgálja, és részét képezi a magyar kormány, illetve az Európai Bizottság között korábban létrejött politikai megállapodás végrehajtásának.

Szintén rögzítik, hogy a törvénycsomag kizárólag az uniós forrásokhoz való hozzáférés intézményi és jogállamisági feltételeivel foglalkozik: nem érinti az ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációhoz, és nem vet fel az ukrán uniós csatlakozással összefüggő szempontokat.

A csomag hat fő területen hoz változásokat

Szigorítja a vagyonnyilatkozat-tételi és ellenőrzési szabályokat, és ezzel párhuzamosan bővíti az Integritás Hatóság hatáskörét: a testület ezentúl a közeli hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja, és kezdeményezheti korábban lezárt nyomozások újraindítását. Rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről is.

A büntető eljárásjog módosításával szigorúbb fellépést irányoz elő a korrupciós bűncselekményekkel szemben, egyes pénzügyi törvények módosításával pedig erősíti a fizetési műveletek átláthatóságát. Végül jelentősen kiterjeszti azoknak a szerveknek és adatoknak a körét, amelyeket a Központi Információs Közadat-nyilvántartásban kötelező nyilvánosságra hozni.

Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a csomagot.

A kormány május végén jelentette be, hogy megállapodás született 16,4 milliárd euró felszabadításáról. Ez hozzávetőleg 6000 milliárd forint, a magyar állami költségvetés mintegy 13 százaléka. Magyar Péter részletezte, hogy az összeg mire fordítható: 4,4 milliárd euró kohéziós forrás egészségügyi, szociális, környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, valamint kis- és középvállalkozások támogatására juthat.

Elsősorban a felsőoktatást erősíti 2,2 milliárd euró; 4 milliárd euró már megvalósult projektek elszámolását fedezi, amivel nő a költségvetés mozgástere; másfél milliárd euró az elektromos hálózat fejlesztésére jut; mintegy 2 milliárd euró vasúti és HÉV-szerelvények beszerzését teszi lehetővé; és jelentős összegeket szánnak bérlakás-építésre is.

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