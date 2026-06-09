Milliós festmények, Maserati és luxusbirtok: ezek a kormány politikusainak legérdekesebb vagyonelemei – több miniszteré még nem nyilvános, mutatjuk az okát

A kormány politkusainak hétfőn leadott vagyonnyilatkozataiból kiderült, hogy miközben egyes miniszterek több százmillió vagy akár több milliárd forintnyi pénzügyi eszközt kezelnek, mások mindössze néhány millió forintos készpénzállományt tüntettek fel.

Több képviselő vagyonnyilatkozata tartalmaz látványos elemeket / Fotó: Anadolu via AFP

Maserati, Tesla és több mint 17 millió eurónyi befektetés

A kabinet leggazdagabb tagja egyértelműen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

A korábbi Shell-vezető értékpapírszámláin 8,4 millió euró és 58,7 millió forint található, emellett részvényekben további 8,74 millió eurót tart. Devizabetétei forintértéken 82,7 millió forintot érnek, más szerződés alapján fennálló pénzkövetelése pedig 25,2 millió forint.

Ingatlanjai között szerepel egy 1112 négyzetméteres budapesti telek, egy balatongyöröki bontandó ház és zártkert, valamint résztulajdonos egy 340 négyzetméteres málagai üdülőben.

A vagyonnyilatkozat leglátványosabb elemei ugyanakkor a gépjárművek: egy 2013-ban vásárolt Maserati GranTurismo és egy 2023-as Tesla Model 3.

Magyar Péter: közel százmilliós pénzügyi vagyon

A miniszterelnök vagyonnyilatkozata szerint tovább javult pénzügyi helyzete az elmúlt hónapokban.

Bankszámláin mintegy 32 millió forintnyi megtakarítást tart, értékpapír-portfóliója körülbelül 62 millió forintot ér, emellett 3 millió forint készpénzt is feltüntetett. A pénzügyi eszközök összértéke így megközelíti a 97 millió forintot.

A januári nyilatkozathoz képest mintegy 2 millió forinttal növelte megtakarításait, miközben korábbi tartozásainak jelentős részét törlesztette.

Továbbra is két budapesti lakás, egy garázs és egy telek tulajdonosa.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a kabinet egyik legjelentősebb megtakarítással rendelkező tagja. Két budapesti ingatlanban rendelkezik tulajdonrésszel, és egy harmadik megvásárlását is tervezi. Nagy értékű ingóságként öt személyautót tüntetett fel. Pénzügyi vagyona különösen figyelemre méltó:

110 millió forintot tart állampapírban, több mint 40 millió forintot befektetési számlán, hitelintézeti számlakövetelése pedig meghaladja a 128 millió forintot.

Mindezt egy 43,6 millió forintos lakáshitel mellett.

A Tisza szerint túl enyhe a vagyonnyilatkozati rendszer – pedig a Fidesz az Európai Parlament mintájára alakította át A jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer nem alkalmas arra, hogy valós képet adjon a politikusok vagyoni helyzetéről és annak változásáról – erről beszélt az elmúlt napokban Forsthoffer Ágnes. A vita azért is érdekes, mert a most bírált szabályozás alapjait a Fidesz még akkor rakta le, amikor az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerének magyarországi átvételével alakította át a rendszert.

Euróban, dollárban és fontban tartja vagyonát a külügyminiszter

Orbán Anita külügyminiszter a kabinet egyik legnagyobb devizabefektetője. Részvényekben 63 ezer angol fonttal rendelkezik, emellett befektetéseiben több mint

171 ezer euró,

375 ezer amerikai dollár,

2,9 millió cseh korona

és 262 ezer forint található.

Hitelintézeti számlakövetelése 17 millió forint. Ingatlanjai között egy XI. kerületi lakóház, garázs és tároló, valamint egy gáborjáni erdő szerepel.