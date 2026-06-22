Deviza
EUR/HUF352,61 +0,11% USD/HUF308,07 +0,22% GBP/HUF408,66 +0,69% CHF/HUF381,39 +0,31% PLN/HUF82,45 -0,32% RON/HUF67,33 +0,25% CZK/HUF14,57 +0,05% EUR/HUF352,61 +0,11% USD/HUF308,07 +0,22% GBP/HUF408,66 +0,69% CHF/HUF381,39 +0,31% PLN/HUF82,45 -0,32% RON/HUF67,33 +0,25% CZK/HUF14,57 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 334,67 +1,24% MTELEKOM2 772 +0,65% MOL3 828 +0,99% OTP44 810 +1,85% RICHTER11 880 +1,26% OPUS367 -2,18% ANY7 890 -0,63% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS4 930 -0,2% BUMIX9 292,45 -0,13% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 966,5 +0,05% BUX139 334,67 +1,24% MTELEKOM2 772 +0,65% MOL3 828 +0,99% OTP44 810 +1,85% RICHTER11 880 +1,26% OPUS367 -2,18% ANY7 890 -0,63% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS4 930 -0,2% BUMIX9 292,45 -0,13% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 966,5 +0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
infláció
monetáris politika
EKB

Megszólalt Christine Lagarde az inflációról: az EKB elnöke nem látja a másodkörös hatásokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az euróövezetet érő inflációs sokk túl jelentős ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni, ugyanakkor nem elég erős ahhoz, hogy tartósan megemelje a hosszabb távú inflációs várakozásokat vagy veszélyes másodkörös hatásokat idézzen elő – jelentette ki hétfőn Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke. Lagarde arra is utalt, hogy az EKB nem látja indokoltnak a korábban vázoltakhoz képest erősebb eszközökkel való beavatkozást az inflációs folyamatokba.
VG
2026.06.22, 16:03

Az EKB még a hónap első felében kamatot emelt, miután az infláció 3 százalék fölé emelkedett. A befektetők azóta azt találgatják, hogy a jegybank szükségesnek látja-e további szigorító lépések megtételét az árnyomás mérséklése és annak érdekében, hogy az inflációs várakozások ne távolodjanak el a 2 százalékos céltól. Az EKB elnöke, Christine Lagarde most megnyugtató szavakat közölt a Reuters szerint, legalábbis azokhoz a lehetséges forgatókönyvekhez képest, amiket az EKB az iráni háború nyomán elszabaduló energiaár-emelkedés, és annak inflációra gyakorolt hatása nyomán korábban felvázolt.

Christine Lagarde, EKB, infláció
Christine Lagarde, az EKB elnöke szerint egyelőre nem kell tartani, hogy megemelkednek a hosszabb távra szóló inflációs várakozások
Fotó: AFP

Közepes üzemmódban figyelik az inflációt az EKB-nál

Lagarde, aki korábban három lehetséges forgatókönyvet vázolt fel a jegybanki reakciókra, hétfőn úgy fogalmazott, hogy a valutaunió jelenleg „a középesen erős” forgatókönyvet éli meg:

az infláció a cél fölé emelkedett ugyan, de nem olyan tartós mértékben, amely agresszív beavatkozást indokolna, ezért elegendő lehet egy mérsékelt monetáris politikai korrekció.

„Jelenleg a második esetről beszélhetünk” – mondta az EKB elnöke az Európai Parlament illetékes bizottságának meghallgatásán, arra utalva, hogy az év második felére nézve három lehetséges, a várt hatások intenzitásában eltérő forgatókönyvet állítottak fel az intézménynél. „A sokk túl nagy ahhoz, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk anélkül, hogy veszélybe sodornánk inflációs célunk teljesülését. 

Ugyanakkor egyelőre nem látunk bizonyítékot arra, hogy az inflációs várakozások elszakadnának a célértéktől, vagy hogy olyan másodkörös hatások jelentkeznének, amelyek jelenleg erőteljesebb monetáris politikai választ indokolnának

– tette hozzá.

Ezek indokolják az EKB stratégiai nyugalmát

Az EKB elnöke szerint a jelenlegi, jelentős részben az iráni háborúhoz köthető inflációs sokk kisebbnek tűnik a 2021-2022-es időszakban tapasztaltnál, amikor a jegybank rekordütemű kamatemelési ciklusra kényszerült. 

A gazdasági környezet is eltérő: 

  • erősebb a munkaerőpiac, 
  • magasabbak a jövedelmek, miközben 
  • a világjárvány utáni kínálati nehézségek továbbra is éreztetik hatásukat.

Lagarde ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy az EKB nem lehet elbizakodott, mivel a bérek alakulása érzékenyebben reagálhat az újabb behatásokra, tekintettel arra, hogy az euróövezet gazdasága a közelmúltban hosszabb időn át magas inflációval szembesült.

A gazdasági növekedési kilátásokkal kapcsolatban megismételte a jegybank korábbi előrejelzését. Szerinte 

a beruházások – különösen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések – továbbra is élénkek, a háztartások pénzügyi helyzete pedig összességében stabil, ami bizonyos védelmet nyújt a gazdaságnak a magasabb energiaárak negatív hatásaival szemben.

Ugyanakkor összességében úgy fogalmazott, hogy „a kilátások továbbra is bizonytalanok: az infláció esetében felfelé mutató, míg a gazdasági növekedés tekintetében lefelé mutató kockázatokkal kell számolnunk”.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu