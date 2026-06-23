Majd három tucat településen jelentettek be vízkorlátozást a hőség miatt – „A tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást”
II. fokú vízkorlátozás elrendelését javasolta a Zalavíz Zrt., mivel a korábbi progonózisaik teljesülését látják: a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a vállalat ellátási területén a megnövekedett vízfelhasználást. A Zalavíz Zrt.-hez tartozó két nagy medence (Zalaszentgrót, Kehidakustány) is leürült, aminek a vállalat honlapján, illetve a Facebook-oldalán megjelent felhívása nyomán az lehet a következménye, hogy mostantól már nem csak nyomáscsökkenés, hanem szakaszosan előforduló vízhiányok is várhatók a teljes rendszeren.
Vízkorlátozás érint több települést: tilos a locsolás és spórolni kell a vízzel
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a vállalat a fogyasztókat a vízkorlátozásban leírtak fokozott betartására kér, hogy legalább az alapszükségletnek számító ivóvíz ellátás biztosított legyen. A II. fokú vízkorlátozás bevezetését az alábbi víziközmű rendszereken, településeken javasolják:
Zalaszentgrót víziközmű rendszer, települési szinten:
- Almásháza,
- Bazsi,
- Bókaháza,
- Döbröce,
- Esztergályhorváti,
- Kallósd,
- Kehidakustány,
- Kisgörbő,
- Kisvásárhely, továbbá
Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyalak, Vindornyszőlős, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló.
Az intézkedés részeként felhívást kell intézni a helyi adottságok alapján mérlegelve a jelentős gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket legalább 20 százalékkal csökkentsék.
Ugyanakkor az egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális- és gyermekotthonok százalékos korlátozásba nem vonhatók be.
Az érintett teleüpéseken tilos mindennemű tömlős locsolás és mosás.
A vállalat honlapján elérhető Egységes Vízkorlátozási tervből kiderül, hogy a III. fokozatot abban az esetben szükséges, elrendelni, ha az előző, I.-es, II.-es fokozat intézkedései nem vezetnek eredményre, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, valamint a tűzoltóság vízigénye az II. fokú korlátozással már nem biztosítható.
A forró nyári hőség szinte egész Európát elérte, ami egyre több területen vezet vízkorlátozásokhoz, miközben a klíma- és hűtőberendezések megnövekedett használata miatt az energiafelhasználás növekszik, valamint nő a hálózatok terhelése is.