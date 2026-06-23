Majd három tucat településen jelentettek be vízkorlátozást a hőség miatt – „A tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást”

II. fokú vízkorlátozás elrendelését javasolta a Zalavíz Zrt., mivel a korábbi progonózisaik teljesülését látják: a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a vállalat ellátási területén a megnövekedett vízfelhasználást. A Zalavíz Zrt.-hez tartozó két nagy medence (Zalaszentgrót, Kehidakustány) is leürült, aminek a vállalat honlapján, illetve a Facebook-oldalán megjelent felhívása nyomán az lehet a következménye, hogy mostantól már nem csak nyomáscsökkenés, hanem szakaszosan előforduló vízhiányok is várhatók a teljes rendszeren.

Vízkorlátozást vezettek be több magyarországi településen (illusztráció)

Fotó: Pexels

Vízkorlátozás érint több települést: tilos a locsolás és spórolni kell a vízzel

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a vállalat a fogyasztókat a vízkorlátozásban leírtak fokozott betartására kér, hogy legalább az alapszükségletnek számító ivóvíz ellátás biztosított legyen. A II. fokú vízkorlátozás bevezetését az alábbi víziközmű rendszereken, településeken javasolják:

Zalaszentgrót víziközmű rendszer, települési szinten:

Almásháza,

Bazsi,

Bókaháza,

Döbröce,

Esztergályhorváti,

Kallósd,

Kehidakustány,

Kisgörbő,

Kisvásárhely, továbbá

Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyalak, Vindornyszőlős, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló.

Az intézkedés részeként felhívást kell intézni a helyi adottságok alapján mérlegelve a jelentős gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket legalább 20 százalékkal csökkentsék.

Ugyanakkor az egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális- és gyermekotthonok százalékos korlátozásba nem vonhatók be.

Az érintett teleüpéseken tilos mindennemű tömlős locsolás és mosás.

A vállalat honlapján elérhető Egységes Vízkorlátozási tervből kiderül, hogy a III. fokozatot abban az esetben szükséges, elrendelni, ha az előző, I.-es, II.-es fokozat intézkedései nem vezetnek eredményre, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, valamint a tűzoltóság vízigénye az II. fokú korlátozással már nem biztosítható.