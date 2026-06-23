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vízkorlátozás
Zalavíz Zrt.
rendszer
locsolás

Majd három tucat településen jelentettek be vízkorlátozást a hőség miatt – „A tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást”

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Másodfokú vízkorlátozás bevezetését javasolja a Zalavíz Zrt. mintegy huszonkilenc település víziközmű rendszerén. Ez már a hőség miatti megnövekedett vízfelhasználás hatása. A tömlős locsolás és mosás tilos, és a jelentős gazdálkodó szervezetek napi igényét is mérsékelni kell a vízkorlátozás részeként.
VG
2026.06.23, 11:00

II. fokú vízkorlátozás elrendelését javasolta a Zalavíz Zrt., mivel a korábbi progonózisaik teljesülését látják: a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a vállalat ellátási területén a megnövekedett vízfelhasználást. A Zalavíz Zrt.-hez tartozó két nagy medence (Zalaszentgrót, Kehidakustány) is leürült, aminek a vállalat honlapján, illetve a Facebook-oldalán megjelent felhívása nyomán az lehet a következménye, hogy mostantól már nem csak nyomáscsökkenés, hanem szakaszosan előforduló vízhiányok is várhatók a teljes rendszeren.

ivóvíz, vízkorlátozás, csap, illusztráció
Vízkorlátozást vezettek be több magyarországi településen (illusztráció)
Fotó: Pexels

Vízkorlátozás érint több települést: tilos a locsolás és spórolni kell a vízzel

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a vállalat a fogyasztókat a vízkorlátozásban leírtak fokozott betartására kér, hogy legalább az alapszükségletnek számító ivóvíz ellátás biztosított legyen. A II. fokú vízkorlátozás bevezetését az alábbi víziközmű rendszereken, településeken javasolják:

Zalaszentgrót víziközmű rendszer, települési szinten:

  • Almásháza, 
  • Bazsi, 
  • Bókaháza, 
  • Döbröce, 
  • Esztergályhorváti,
  • Kallósd, 
  • Kehidakustány, 
  • Kisgörbő, 
  • Kisvásárhely, továbbá

Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyalak, Vindornyszőlős, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló.

Az intézkedés részeként felhívást kell intézni a helyi adottságok alapján mérlegelve a jelentős gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket legalább 20 százalékkal csökkentsék. 

Ugyanakkor az egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális- és gyermekotthonok százalékos korlátozásba nem vonhatók be.

Az érintett teleüpéseken tilos mindennemű tömlős locsolás és mosás.

A vállalat honlapján elérhető Egységes Vízkorlátozási tervből kiderül, hogy a III. fokozatot abban az esetben szükséges, elrendelni, ha az előző, I.-es, II.-es fokozat intézkedései nem vezetnek eredményre, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, valamint a tűzoltóság vízigénye az II. fokú korlátozással már nem biztosítható.

A forró nyári hőség szinte egész Európát elérte, ami egyre több területen vezet vízkorlátozásokhoz, miközben a klíma- és hűtőberendezések megnövekedett használata miatt az energiafelhasználás növekszik, valamint nő a hálózatok terhelése is.

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