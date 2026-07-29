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Most közölte a polgármester: bombát találtak a Dunában a 70 ezres magyar város határában – „Senki ne menjen a partra”

Vélhetően második világháborús szerkezeteket találtak a Duna-parton, miután a súlyos aszály miatt jelentősen visszahúzódott a folyó. A területet lezárták, a hatóságok pedig arra kérnek mindenkit, hogy a mederből előkerülő tárgyakat.
VG
2026.07.29., 13:32

Feltehetően második világháborús robbanószerkezeteket találtak az érdi Duna-parton, a Molnár utca végén – közölte Facebook-oldalán szerdán Csőzik László, Érd polgármestere.

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Bombát találtak a Dunában a 70 ezres magyar város határában / Fotó: Csőzik László / Facebook

A szerkezetek a súlyos aszály és a rendkívül alacsony vízállás miatt kerültek elő. Az egyik a visszahúzódó folyómederben vált láthatóvá, míg egy másik a parttól mindössze 20–30 centiméterre, a vízben található.

A bombagyanús tárgyakat a város mezőőre fedezte fel. A terület biztosítását az érdi városrendészek és a polgárőrök azonnal megkezdték, majd a rendőrök is kiérkeztek a helyszínre. 

A hatóságok jelenleg a tűzszerészek érkezésére várnak, akik megvizsgálják, majd szükség esetén hatástalanítják vagy elszállítják a szerkezeteket.

Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy egyelőre senki ne menjen az érdi Duna-partra, a Molnár utca végéhez. A polgármester azt is hangsúlyozta: a parton sétálók semmiképpen ne érintsék meg vagy mozdítsák el az alacsony vízállás miatt előkerülő ismeretlen tárgyakat, mivel nem lehet tudni, hogy veszélyesek-e.

A bejegyzés szerint a rekordalacsony vízállás következtében az ország több pontján is bombagyanús szerkezetek bukkannak elő, ezért a tűzszerészek jelentős leterheltséggel dolgoznak.

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Fotó: Csőzik László / Facebook

Az elmúlt napokban egyre többet lehet hallani a brutális mértékű aszályról, és a durva csapadékhiányról. A Velencei-tó vízállása régóta alacsony, és a Duna és a Tisza vízszintje is negatív csúcsokat dönt. A folyók vízállása már a hajózást is több helyen ellehetetleníti. Nem véletlen az sem, hogy szerdán reggel rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

A teljes logisztikai láncot érinti, hogy a szárazság miatt alacsony a Duna vízállása. A helyzet kiemelten rossz Magyarországon, ahol nem segítik duzzasztók a vízi áruszállítás – válaszolt a Világgazdaságnak Szalma Botond, a nemzetközi szállítással és logisztikával foglalkozó Plimsoll Zrt. elnök-vezérigazgatója.

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