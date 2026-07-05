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A választások előtt valósággal ömlött a pénz a gazdákra: rekordösszegű támogatást fizettek ki az első negyedévben

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A választások előtt látványosan felpörögtek az agrártámogatási kifizetések: 2026 első negyedévében rekordösszeg, közel 488 milliárd forint jutott a gazdálkodókhoz. A pénzek döntő része a vidékfejlesztési programokból érkezett, miközben az ágazat hitelállománya tovább csökkent.
Dénes Zoltán
2026.07.05, 19:24

Soha nem látott összegű agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki 2026 első három hónapjában: március végéig összesen 487,7 milliárd forint jutott el a gazdálkodókhoz. Miközben a támogatási kifizetések erőteljesen felpörögtek, a mezőgazdasági szereplők hitelállománya éves összevetésben tovább csökkent.

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Ágazati bontásban a szántóföldi növénytermesztők kapták a legtöbb támogatást Fotó: Cseh Gábor

Az Agrárközgazdasági Intézet Pénzügyi Hírlevele szerint az első negyedévi kifizetések az elmúlt öt év azonos időszakai közül a legmagasabb összeget jelentették. A támogatások 

  • 59,2 százalékát, 288,7 milliárd forintot a hazai költségvetés állta, 
  • míg 199 milliárd forint, vagyis 40,8 százalék európai uniós forrásból érkezett.

A pénzek zöme a vidékfejlesztési és halászati programokhoz kapcsolódott: ezekre 294,9 milliárd forintot fizettek ki, ami a teljes támogatási összeg 60,5 százaléka. A közvetlen termelői támogatások összege 122,3 milliárd forint volt, a nemzeti támogatásokra pedig 64,8 milliárd forint jutott. A kiugró növekedést elsősorban a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének gyorsuló kifizetései magyarázzák: a vidékfejlesztési és halászati intézkedésekre jutó összeg egy év alatt több mint másfélszeresére emelkedett.

Hol landolt a rekord összegű támogatás?

Ágazati bontásban a szántóföldi növénytermesztők kapták a legtöbb támogatást, a teljes összeg 36 százalékát. Az állattenyésztés részesedése 17 százalék volt, míg a kertészet mindössze 4,9 százalékot képviselt. Különösen jelentős tételt jelentett a 2025-ös időjárási károk utáni kompenzáció: a nemzeti agrárkárenyhítési rendszerből 45,1 milliárd forintot folyósítottak a jogosult termelőknek.

A közvetlen támogatásokon belül az Agroökológiai Program vitte a prímet, erre 51,3 milliárd forintot fordítottak. A termeléshez kötött támogatások összege 39,1 milliárd forint volt, míg az alapszintű jövedelemtámogatás keretében 23,6 milliárd forint érkezett a gazdálkodókhoz. A fiatal gazdák 3,5 milliárd, a kisebb és közepes üzemeket segítő újraelosztó támogatás pedig 4,8 milliárd forintot tett ki.

Csökkent a hitálállomány

A támogatási rekord ellenére a mezőgazdaság finanszírozási oldala óvatosabb képet mutat. Az ágazat hitelállománya egy év alatt 7,1 százalékkal, 929,8 milliárd forintra mérséklődött. Ezen belül a kedvezményes konstrukciók továbbra is meghatározók: ezek aránya 61,8 százalék volt, a piaci hiteleké 38,2 százalék.

Az egyéni gazdaságok hitelállománya 334,9 milliárd forintra csökkent, különösen a folyószámlahitelek állománya esett vissza. A mezőgazdasági társas vállalkozások 595 milliárd forintos hitelállományán belül továbbra is a beruházási hitelek dominálnak, a legnagyobb hitelfelvevői súlyt pedig az állattenyésztési ágazat képviseli.

Eltérő irányt vett az élelmiszeripar: az ágazat hitelállománya 2,5 százalékkal, 728,5 milliárd forintra nőtt az első negyedév végére. A vállalkozások 151,4 milliárd forintnyi új hitelt vettek fel, miközben a garantált hitelállomány 8,5 százalékkal emelkedett. A legnagyobb hitelállomány a malomipari és keményítőgyártó vállalkozásoknál, a húsfeldolgozásban, valamint a gyümölcs- és zöldségfeldolgozásban koncentrálódott.

Figyelmeztető jel, hogy a mezőgazdasági hitelportfólió minősége romlott 2026 első negyedévében. Az ágazati csődráta azonban továbbra is a nemzetgazdasági átlag alatt maradt: a mezőgazdaságban 2,7, az élelmiszeriparban 4,2 százalékot tett ki, szemben a 4,8 százalékos országos mutatóval.

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