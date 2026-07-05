Vitézy Dávid felmentette a Steindl Imre Programiroda eddigi vezetőjét, Szinay Attilát, a Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át – ezt a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap délután jelentette be Facebook bejegyzésében.

Vitézy Dávid lépett: felmentették a Steindl Imre Programiroda vezetőjét, átalakítják a Várkapitányságot Fotó: Hatlaczki Balazs

A miniszter azt írta: a két szervezet közös vezetésének célja, hogy egyesítsék és jelentősen továbbfejlesszék az állam magasépítési és városfejlesztési tudását, egy professzionálisabb, eredményorientált keretet hozzanak létre a jelentősebb állami beruházások előkészítésére és megvalósítására.

„Óriási feladatok állnak előttünk, bérlakásépítési program, rozsdaövezetek rehabilitációja, a budai Vár elindult fejlesztéseinek új funkciókkal való megtöltése és befejezése, kiemelt kulturális beruházások és múzeumok fejlesztése. Ebben számítok az új vezetés és az új intézményi struktúra munkájára" – fogalmazott Vitézy Dávid.