Ellepték a Facebookot a Baross Gábor terv részletei: az ország minden zugából találtak az emberek benne maguknak valamit

Hosszú évek óta nem volt a magyar vasútnak olyan fejlesztési terve, amelyet a közelmúltban a kormány elfogadott – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv ismertetése előtt. A 2026 és 2036 közötti program közel 3500 milliárd forintba fog kerülni. A fő célja nem egyszerűen a járműbeszerzés és a pályafejlesztés, hanem egy olyan országos hálózat létrehozása, amely versenyképes közlekedés kínál az autóshoz képest.

Baross Gábor Terv mellett érkezhet a Vectron mozdony is/Fotó: MÁV

A miniszterelnök hat fő fejlesztési irányt jelölt meg:

Versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, ehhez például gyorsabb fővonalak álljanak rendelkezésre

Legyen megbízható a regionális hálózat, a maradjanak meg, illetve nyíljanak jra az arra alkalmas mellékvonalak, jobban hangolják össze a busz és a vasút mentrendjét

Erős elővárosi vasút létrehozása a vidéki nagyvárosok és megyeszékhelyek körzetében is

Erősödjön a partnerség Budapesttel, főként a kötöttpályás kapcsolatok fejlesztése terén

Több áru kerüljön a vasútra

Fejlődjenek a nemzetközi (v4) kapcsolatok, épüljön meg a ferihegyi vasút, létesüljenek nagysebességű összeköttetések egyes régiós fővárosok és Budapest között.

Több tételből jön össze a finanszírozás

A részleteket Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter ismertette. Mint elmondta, a program együtt 3550 milliárd forintos forrása a következőkből érkezik:

A kohéziós alapból 1100 milliárd forint,

az RRF-ből 700 milliárd forint,

EIB hitelből 400 milliárd forint,

kötelezettségvállalásból pedig 950 milliárd forint.

"Ezek már nem lehetőségek, mindegyik garantáltan hozzáférhető. Ausztriai ütemű fejlesztéseket tesznek lehetővé"– hangsúlyozta a miniszter. Emlékeztett, hogy tavaly Magyarországon 20 milliárd forintból lehetett fejleszteni a vasutat. Felsorolt néhány jellemző adatot a hazai vasút (a MÁV) állapotáról. Például:

Ma Magyarországon körülbelül 100 millió utazás történik,

a nemzetközi teherforgalomnak az ötöde bonyolódik a vasúton, amely körülbelül négyszer fenntarthatóbb a közútnál,

a MÁV járművei átlagosan több 43 évtizedesek,

az ülések 46 százaléka nem légkondicionált kocsiban van,

a pályák 40 százalékán van valamilyen korlátozás,

a MÁV járműveinek a negyede nem üzemképes,

a járművek 33 százaléka nem akadálymentes,

a nem IC minőségű kocsik átlagosan 50 évesek,

a pályák 42 százalékán van érdemi sebességkorlátozás,

az 50 legnagyobb fogalmú állomásból 16 akadálmentes.

Óriási a lemaradás

A miniszter elvesztegetettnek nevezte a magyar vasút azon négy évét, amely alatt miniszterként Lázár János felelt a területért. Vitézy Dávid nem azt hiányolta, hogy elődje nem nem oldotta meg a felmerülő problémákat, hanem azt, hogy még a legtöbb nagy fejlesztést, beruházást is leállította. (Erre az előadásában több ponton visszatért.) Most tehát többek között a program tíz évén belül meg kell felezni a vasúti kocsik és mozdonyok mostani, átlagos 40-50 éves korát, a pályákat pedig alkalmassá kell tenni az óránkénti 160-200 kilométeres sebességét.