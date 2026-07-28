Kiborítják a magyar krumplit – amit észre se veszünk a boltban: siralmas helyzetbe került a hazai burgonya

Traktor borítja ki a tároló mellé a 2025-ös magyar burgonyatermés megmaradt részét – ezzel a drámai képpel mutatta be a hazai ágazat helyzetét Göbölyös Károly, a Magosz Bács-Kiskun vármegyei Ifjú Gazda Tagozatának elnöke. Mint mondta, a gazdák hiába tárolták és hűtötték hónapokon keresztül a termést abban bízva, hogy tavasszal emelkednek majd az árak, a piac nem adott lehetőséget a burgonya jövedelmező értékesítésére.

Az import és alacsony áarak miatt, takarmányként végzi a jó minőségő magyar burgonya Fotó: Róbert Lang

– Ez itt a 2025-ös burgonyatermés maradéka. Azért borítjuk ki, mert amikor elindultunk a szabadföldi burgonyával, az importáru júniusban már a piacon volt. Olyan ár- és mennyiségi nyomás nehezedett a magyar termelőkre, hogy a saját terményünket sem tudtuk eladni – fogalmazott Göbölyös Károly.

A megmaradt készletet így már csak takarmányburgonyaként lehet hasznosítani. Ez különösen súlyos veszteség, mert a termelési költségeken túl a válogatás, a raktározás és az energiaigényes hűtés kiadásai is a gazdákat terhelték.

Európai burgonyahegy nyomta le az árakat

A magyarországi helyzet nem választható el az európai burgonyapiac válságától. A 2025-ös kedvező termés és a megemelkedett vetésterület hatalmas felesleget eredményezett Nyugat-Európában. A DCA Market Intelligence becslését ismertető PotatoPro szerint Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban és Németországban összesen mintegy 3,3 millió tonna eladatlan többlet halmozódott fel.

Csak Hollandiában 4,2 millió tonna étkezési burgonya termett, 900 ezer tonnával több, mint egy évvel korábban. Tavasszal még 500–600 ezer tonna keresett vevőt, Belgiumban pedig körülbelül 800 ezer tonna ragadt a raktárakban. A francia és a német felesleget egyaránt egymillió tonna körülire becsülték. A készletek egy része takarmányként, keményítőgyártásban vagy biogázüzemekben végezte – ugyanúgy, ahogy most a magyar gazdák eladhatatlan termése.

A túlkínálat előbb Németországból Lengyelország felé, majd Lengyelországból Magyarországra helyezett egyre nagyobb nyomást a piacra. A Világgazdaság korábbi összesítése szerint Lengyelországban 2025-ben csaknem hétmillió tonna burgonya termett, 18,4 százalékkal több az előző évinél. Miközben a belső felhasználás legfeljebb 5,5–6 millió tonna, az országba mintegy 160 ezer tonna importburgonya is érkezett. A lengyel nagykereskedelmi árak májusra éves összevetésben 43 százalékkal zuhantak, az olcsó lengyel áru pedig a magyar piacra is nagy mennyiségben jutott el.