Beütött a baj, országos leállás történt a kormányablakokban: súlyos a hiba, szünetel az ügyintézés, erre készüljenek a magyarok – személyit, jogosítványt és útlevelet se csinálnak

Olvasói jelzés érkezett a Világgazdasághoz kedden délelőtt arról, hogy sikertelenül próbált új személyi igazolványt csinálni a budapesti agglomerációban, az egyik kormányablakban. A jelenlegi információk szerint a kormányablakokat általánosságban sújtja egy informatika hiba.

Kormányablakok: beütött a baj, országos leállás történt / Fotó: Kovács Márton

Lapunk az információ kapcsán telefonos úton érdeklődött a központi kormányzati telefonszámon, ahol utánanéztek a történteknek. Csakhogy ezek az információk első körben merőben ellentétesek voltak azokkal, amelyek ügyintézőtől származnak.

Kormányablakok: beütött a baj, országos leállás történt, súlyos a hiba

A kormányzati ügyfélvonalon először azt a tájékoztatást kaptuk, hogy néhány kormányablakban valóban nem működött egy bizonyos szakrendszer, erről érkeztek is be jelzések, de szerintük országos leállás nem volt, erről legalábbis a központban nem kaptak jelzést.

Arról viszont igen, hogy 11 órától az érintett kormányablakokban helyreállt a rendszer, így most már lehet ügyet intézni. Tehát az álláspontjuk szerint szakaszos leállás volt, országos nem és ez is megoldódott időközben.

Csakhogy kormányablakban dolgozó ügyintézőktől már egészen más tájékoztatást kaptunk.

Innen ugyanis az a jelzés érkezett, hogy országos informatikai hibáról és leállásról van szó, ami először kedden 10 órától jelentkezett. Nem tudták megmondani, hogy mikor állhat helyre a rendszer, érdemes-e elindulni most a kormányablakba.

Merthogy a probléma több, fontos ügyintézést is érint, miután a fényképkészítés rendszere állt le. Ez azt jelenti, hogy jelenlegg sem új

személyi igazolványt,

jogosítvány

és útlevelet

sem tudnak készíteni a kormányablakokban, de minden olyan ügyintézés, amelynek része fotó készítése, ugyancsak szünetel. Ugyanakkor a kormányablakban arra is felhívták a figyelmünket, hogy amennyiben az ügyfél rendelkezik 3 éven belüli, tehát három évnél nem régebben készült fényképpel, azt elfogadják képes igazolvány elkészítéséhez.

Amikor ezekre a részletekre újra rákérdeztünk a kormányzati telefonszámon,

már megerősítették, hogy országos leállás történt a fényképkészítő informatiki rendszernél, a hiba elhárítása pedig már folyamatban van.

Nem tudták előrejelezni, meddig tarthat az ügyintézési szünet, azt javasolták, hogy kora délután érdeklődjünk újra telefonos úton.