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mesterséges intelligencia
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Kospi
tőzsde
részvénypiac

Két országban egyszerre ketyeg ugyanaz a bomba: a részvénypiac új veszélyt rajzol a világ elé

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre nagyobb a korreláció az MI-részvényekkel (Samsung, Hynix) telepakolt dél-koreai KOSPI és az amerikai technológiai index, a Nasdaq 100 között. Ez a részvénypiac egyik alapelvét, a diverzifikációt kérdőjelezi meg.
D. GY.
2026.07.28, 12:30

A Wall Street-i technológiai részvények mozgása és a dél-koreai részvénypiac teljesítménye egyre szorosabban összefonódik, mivel a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások összekapcsolják az amerikai technológiai óriások és a dél-koreai memórialapka-gyártók sorsát.

részvénypiac kospi
Nasdaq és KOSPI - egyre inkább az MI-ről szól mind a kettő, veszélyben a részvénypiac diverzifikációja / Fotó: AFP

A Rayliant adatszolgálatató szerint a Kospi és a Nasdaq 100 60 napos korrelációja nemrég mintegy 0,50-re emelkedett, ami 2021 óta a legmagasabb érték. Az egyre szorosabb kapcsolat hátterében a Samsung Electronics és az SK Hynix növekvő súlya áll: a két vállalat együttesen már a Kospi index több mint felét teszi ki. Mindkettő kulcsszerepet játszik az MI-hardverek ellátási láncában, mivel az amerikai technológiai óriások adatközpontjai számára szükséges memórialapkákat gyártják. 

A korreláció azért nőtt meg, mert a KOSPI lényegében félvezetőipari indexszé vált

 – kommentálta a helyzetet a CNBC-nek Rolf Bulk, a Futurum Group elemzője.

A koreai index előrejelzi a Wall Streetet

A Samsung és az SK Hynix egyre inkább ugyanattól a hiperskálázó felhőszolgáltatók (hyperscalers) beruházási hullámától függ, amely az amerikai félvezető- és technológiai vállalatok eredményeit is hajtja. Bulk szerint az adatközpontok részesedése a globális DRAM-keresletből a tavalyi mintegy 40 százalék után idén már meghaladja az 50 százalékot - és ez az arány tovább emelkedhet. A DRAM (Dynamic Random-Access Memory, dinamikus véletlen hozzáférésű memória) az MI-szerverek egyik alapvető alkatrésze.

Ez lehetővé teszi az ázsiai befektetők számára, hogy már a Wall Street nyitása előtt képet kapjanak a globális MI-piac erejéről. 

A Samsung és az SK Hynix részvényei jelentik az első likvid piaci reakciót azokra az éjszakai fejleményekre, amelyek a globális MI-keresletet befolyásolják 

– mondta Jung In Yun, a Fibonacci Asset Management alapítója. „Különösen az SK Hynix vált fontos indikátorrá a nagy sávszélességű memória (HBM) piacán betöltött szerepe miatt, amely az MI-ellátási lánc egyik legkritikusabb eleme.”

A Nasdaq és a KOSPI indexek alakulása
 

A közelmúlt kereskedése jól szemlélteti ezt a dinamikát. 

  • Július 13-án a Kospi több mint 8 százalékot esett, 
  • amit főként az SK Hynix 15 százalékos, történelmi mértékű zuhanása okozott. 
  • Ugyanezen a napon a Nasdaq 100 1,88 százalékos mínuszban zárt. 
  • A nagy amerikai technológiai részvények is estek: a Micron Technology 4 százalékot veszített értékéből, 
  • a Sandisk 12 százalékot, az Intel pedig 6 százalékot.

A Samsung mutatja az irányt

Peter Kim, a KB Financial Group globális befektetési stratégiáért felelős vezetője szerint a dél-koreai memórialapka-gyártók ralija később indult, mint a Nasdaq emelkedése, mivel az amerikai befektetők kezdetben elsősorban a hiperskálázó felhőszolgáltatókra összpontosítottak. Az utóbbi időszak erőteljes és volatilis árfolyam-emelkedése azonban arra késztette a globális befektetőket, hogy Dél-Koreát az MI-befektetések egyik irányadó piacának tekintsék. 

A Samsung eredmény-előrejelzései ráadásul minden negyedévben az elsők között adnak konkrét jelzést az MI iránti kereslet állapotáról. 

A vállalat jellemzően körülbelül két héttel az amerikai félvezetőgyártók előtt teszi közzé pénzügyi jelentését.

Az elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy a dél-koreai és az amerikai technológiai részvények inkább együtt mozognak, semmint hogy egyik következetesen vezetné a másikat. 

Az amerikai és a dél-koreai technológiai részvények teljesítményét egyre inkább ugyanaz az alapvető tényező mozgatja: az MI-hardverpiaccal kapcsolatos befektetői hangulat

 – mondta Phillip Wool, a Rayliant Global Advisors kutatási vezetője.

Kockázatok - megszűnőben a diverzifikáció, a részvénypiac egyik alapja

  • Ha az MI-vel kapcsolatos hírek akkor jelennek meg, amikor az amerikai piacok zárva tartanak, a Samsung és az SK Hynix részvényei előre jelezhetik, hogyan reagálhatnak a befektetők a Wall Street újranyitásakor. 
  • Ha viszont a fejlemények az amerikai kereskedési idő alatt történnek, akkor a Nasdaq adhat előzetes képet a következő dél-koreai kereskedési napról.

A szorosabb kapcsolat ugyanakkor kockázatokat is hordoz. Az emelkedő korreláció csökkenti azokat a diverzifikációs előnyöket, amelyeket a befektetők hagyományosan az amerikai és a dél-koreai részvények együttes tartásától vártak – hangsúlyozták a szakértők. 

Korea már nem jelent diverzifikációt az amerikai technológiai részvényekkel szemben. Mivel az index fele egyetlen ciklikus témához kötődik, a hiperskálázók tőkekiadásainak lassulása a koreai piacot jobban sújtaná, mint a legtöbb más piacot 

– mondta Bulk.

Hozzátette, hogy a dél-koreai memórialapka-gyártók részvényei eleve volatilisabbak sok amerikai chipgyártó papírjánál, és az árfolyammozgásokat tovább erősítik a tőkeáttételes ETF-ek áramlásai.

Wool szerint is, ahogy az MI-téma válik a dél-koreai és az amerikai technológiai részvények meghatározó mozgatórugójává,

a befektetők elveszítik az egyik legfontosabb okot arra, hogy mindkét piacon jelen legyenek: a földrajzi diverzifikációt.

„Amikor lényegében minden piacot ugyanaz a nagy kockázati tényező mozgat, elveszik éppen az az előny – a nemzetközi diverzifikáció –, ami miatt eredetileg földrajzilag eltérő piacokon, például az Egyesült Államokban és Koreában is befektettek.”

Ugyanakkor idővel ismét nagyobb eltérések is kialakulhatnak. Kim szerint a Micron, a Samsung és az SK Hynix jelenleg egyaránt profitál a DRAM-árak emelkedéséből, de a tőkekiadások, a termékportfólió és az amerikai félvezetőgyártás állami támogatásának különbségei idővel eltérő teljesítményhez vezethetnek.

Az új kockázat: Kína

Újabb feltörekvő kockázatot jelent Kína memórialapka-iparának fejlődése is – tette hozzá. Bár a kínai gyártók technológiailag még elmaradnak globális versenytársaiktól, előrelépésük rendre felülmúlja a befektetői várakozásokat. A Changxin Technology Group részvényei hétfőn 466 százalékkal emelkedtek sanghaji STAR Market debütálásuk napján, aminek köszönhetően a CXMT lett a legértékesebb kínai tőzsdén jegyzett vállalat.

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