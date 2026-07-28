Két országban egyszerre ketyeg ugyanaz a bomba: a részvénypiac új veszélyt rajzol a világ elé

A Wall Street-i technológiai részvények mozgása és a dél-koreai részvénypiac teljesítménye egyre szorosabban összefonódik, mivel a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások összekapcsolják az amerikai technológiai óriások és a dél-koreai memórialapka-gyártók sorsát.

Nasdaq és KOSPI - egyre inkább az MI-ről szól mind a kettő, veszélyben a részvénypiac diverzifikációja / Fotó: AFP

A Rayliant adatszolgálatató szerint a Kospi és a Nasdaq 100 60 napos korrelációja nemrég mintegy 0,50-re emelkedett, ami 2021 óta a legmagasabb érték. Az egyre szorosabb kapcsolat hátterében a Samsung Electronics és az SK Hynix növekvő súlya áll: a két vállalat együttesen már a Kospi index több mint felét teszi ki. Mindkettő kulcsszerepet játszik az MI-hardverek ellátási láncában, mivel az amerikai technológiai óriások adatközpontjai számára szükséges memórialapkákat gyártják.

A korreláció azért nőtt meg, mert a KOSPI lényegében félvezetőipari indexszé vált

– kommentálta a helyzetet a CNBC-nek Rolf Bulk, a Futurum Group elemzője.

A koreai index előrejelzi a Wall Streetet

A Samsung és az SK Hynix egyre inkább ugyanattól a hiperskálázó felhőszolgáltatók (hyperscalers) beruházási hullámától függ, amely az amerikai félvezető- és technológiai vállalatok eredményeit is hajtja. Bulk szerint az adatközpontok részesedése a globális DRAM-keresletből a tavalyi mintegy 40 százalék után idén már meghaladja az 50 százalékot - és ez az arány tovább emelkedhet. A DRAM (Dynamic Random-Access Memory, dinamikus véletlen hozzáférésű memória) az MI-szerverek egyik alapvető alkatrésze.

Ez lehetővé teszi az ázsiai befektetők számára, hogy már a Wall Street nyitása előtt képet kapjanak a globális MI-piac erejéről.

A Samsung és az SK Hynix részvényei jelentik az első likvid piaci reakciót azokra az éjszakai fejleményekre, amelyek a globális MI-keresletet befolyásolják

– mondta Jung In Yun, a Fibonacci Asset Management alapítója. „Különösen az SK Hynix vált fontos indikátorrá a nagy sávszélességű memória (HBM) piacán betöltött szerepe miatt, amely az MI-ellátási lánc egyik legkritikusabb eleme.”

A közelmúlt kereskedése jól szemlélteti ezt a dinamikát.

Július 13-án a Kospi több mint 8 százalékot esett,

amit főként az SK Hynix 15 százalékos, történelmi mértékű zuhanása okozott.

Ugyanezen a napon a Nasdaq 100 1,88 százalékos mínuszban zárt.

A nagy amerikai technológiai részvények is estek: a Micron Technology 4 százalékot veszített értékéből,

a Sandisk 12 százalékot, az Intel pedig 6 százalékot.

A Samsung mutatja az irányt

Peter Kim, a KB Financial Group globális befektetési stratégiáért felelős vezetője szerint a dél-koreai memórialapka-gyártók ralija később indult, mint a Nasdaq emelkedése, mivel az amerikai befektetők kezdetben elsősorban a hiperskálázó felhőszolgáltatókra összpontosítottak. Az utóbbi időszak erőteljes és volatilis árfolyam-emelkedése azonban arra késztette a globális befektetőket, hogy Dél-Koreát az MI-befektetések egyik irányadó piacának tekintsék.

A Samsung eredmény-előrejelzései ráadásul minden negyedévben az elsők között adnak konkrét jelzést az MI iránti kereslet állapotáról.

A vállalat jellemzően körülbelül két héttel az amerikai félvezetőgyártók előtt teszi közzé pénzügyi jelentését.