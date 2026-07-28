Két országban egyszerre ketyeg ugyanaz a bomba: a részvénypiac új veszélyt rajzol a világ elé
A Wall Street-i technológiai részvények mozgása és a dél-koreai részvénypiac teljesítménye egyre szorosabban összefonódik, mivel a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások összekapcsolják az amerikai technológiai óriások és a dél-koreai memórialapka-gyártók sorsát.
A Rayliant adatszolgálatató szerint a Kospi és a Nasdaq 100 60 napos korrelációja nemrég mintegy 0,50-re emelkedett, ami 2021 óta a legmagasabb érték. Az egyre szorosabb kapcsolat hátterében a Samsung Electronics és az SK Hynix növekvő súlya áll: a két vállalat együttesen már a Kospi index több mint felét teszi ki. Mindkettő kulcsszerepet játszik az MI-hardverek ellátási láncában, mivel az amerikai technológiai óriások adatközpontjai számára szükséges memórialapkákat gyártják.
A korreláció azért nőtt meg, mert a KOSPI lényegében félvezetőipari indexszé vált
– kommentálta a helyzetet a CNBC-nek Rolf Bulk, a Futurum Group elemzője.
A koreai index előrejelzi a Wall Streetet
A Samsung és az SK Hynix egyre inkább ugyanattól a hiperskálázó felhőszolgáltatók (hyperscalers) beruházási hullámától függ, amely az amerikai félvezető- és technológiai vállalatok eredményeit is hajtja. Bulk szerint az adatközpontok részesedése a globális DRAM-keresletből a tavalyi mintegy 40 százalék után idén már meghaladja az 50 százalékot - és ez az arány tovább emelkedhet. A DRAM (Dynamic Random-Access Memory, dinamikus véletlen hozzáférésű memória) az MI-szerverek egyik alapvető alkatrésze.
Ez lehetővé teszi az ázsiai befektetők számára, hogy már a Wall Street nyitása előtt képet kapjanak a globális MI-piac erejéről.
A Samsung és az SK Hynix részvényei jelentik az első likvid piaci reakciót azokra az éjszakai fejleményekre, amelyek a globális MI-keresletet befolyásolják
– mondta Jung In Yun, a Fibonacci Asset Management alapítója. „Különösen az SK Hynix vált fontos indikátorrá a nagy sávszélességű memória (HBM) piacán betöltött szerepe miatt, amely az MI-ellátási lánc egyik legkritikusabb eleme.”
A közelmúlt kereskedése jól szemlélteti ezt a dinamikát.
- Július 13-án a Kospi több mint 8 százalékot esett,
- amit főként az SK Hynix 15 százalékos, történelmi mértékű zuhanása okozott.
- Ugyanezen a napon a Nasdaq 100 1,88 százalékos mínuszban zárt.
- A nagy amerikai technológiai részvények is estek: a Micron Technology 4 százalékot veszített értékéből,
- a Sandisk 12 százalékot, az Intel pedig 6 százalékot.
A Samsung mutatja az irányt
Peter Kim, a KB Financial Group globális befektetési stratégiáért felelős vezetője szerint a dél-koreai memórialapka-gyártók ralija később indult, mint a Nasdaq emelkedése, mivel az amerikai befektetők kezdetben elsősorban a hiperskálázó felhőszolgáltatókra összpontosítottak. Az utóbbi időszak erőteljes és volatilis árfolyam-emelkedése azonban arra késztette a globális befektetőket, hogy Dél-Koreát az MI-befektetések egyik irányadó piacának tekintsék.
A Samsung eredmény-előrejelzései ráadásul minden negyedévben az elsők között adnak konkrét jelzést az MI iránti kereslet állapotáról.
A vállalat jellemzően körülbelül két héttel az amerikai félvezetőgyártók előtt teszi közzé pénzügyi jelentését.
Az elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy a dél-koreai és az amerikai technológiai részvények inkább együtt mozognak, semmint hogy egyik következetesen vezetné a másikat.
Az amerikai és a dél-koreai technológiai részvények teljesítményét egyre inkább ugyanaz az alapvető tényező mozgatja: az MI-hardverpiaccal kapcsolatos befektetői hangulat
– mondta Phillip Wool, a Rayliant Global Advisors kutatási vezetője.
Kockázatok - megszűnőben a diverzifikáció, a részvénypiac egyik alapja
- Ha az MI-vel kapcsolatos hírek akkor jelennek meg, amikor az amerikai piacok zárva tartanak, a Samsung és az SK Hynix részvényei előre jelezhetik, hogyan reagálhatnak a befektetők a Wall Street újranyitásakor.
- Ha viszont a fejlemények az amerikai kereskedési idő alatt történnek, akkor a Nasdaq adhat előzetes képet a következő dél-koreai kereskedési napról.
A szorosabb kapcsolat ugyanakkor kockázatokat is hordoz. Az emelkedő korreláció csökkenti azokat a diverzifikációs előnyöket, amelyeket a befektetők hagyományosan az amerikai és a dél-koreai részvények együttes tartásától vártak – hangsúlyozták a szakértők.
Korea már nem jelent diverzifikációt az amerikai technológiai részvényekkel szemben. Mivel az index fele egyetlen ciklikus témához kötődik, a hiperskálázók tőkekiadásainak lassulása a koreai piacot jobban sújtaná, mint a legtöbb más piacot
– mondta Bulk.
Hozzátette, hogy a dél-koreai memórialapka-gyártók részvényei eleve volatilisabbak sok amerikai chipgyártó papírjánál, és az árfolyammozgásokat tovább erősítik a tőkeáttételes ETF-ek áramlásai.
Wool szerint is, ahogy az MI-téma válik a dél-koreai és az amerikai technológiai részvények meghatározó mozgatórugójává,
a befektetők elveszítik az egyik legfontosabb okot arra, hogy mindkét piacon jelen legyenek: a földrajzi diverzifikációt.
„Amikor lényegében minden piacot ugyanaz a nagy kockázati tényező mozgat, elveszik éppen az az előny – a nemzetközi diverzifikáció –, ami miatt eredetileg földrajzilag eltérő piacokon, például az Egyesült Államokban és Koreában is befektettek.”
Ugyanakkor idővel ismét nagyobb eltérések is kialakulhatnak. Kim szerint a Micron, a Samsung és az SK Hynix jelenleg egyaránt profitál a DRAM-árak emelkedéséből, de a tőkekiadások, a termékportfólió és az amerikai félvezetőgyártás állami támogatásának különbségei idővel eltérő teljesítményhez vezethetnek.
Az új kockázat: Kína
Újabb feltörekvő kockázatot jelent Kína memórialapka-iparának fejlődése is – tette hozzá. Bár a kínai gyártók technológiailag még elmaradnak globális versenytársaiktól, előrelépésük rendre felülmúlja a befektetői várakozásokat. A Changxin Technology Group részvényei hétfőn 466 százalékkal emelkedtek sanghaji STAR Market debütálásuk napján, aminek köszönhetően a CXMT lett a legértékesebb kínai tőzsdén jegyzett vállalat.