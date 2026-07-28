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vízdíj
Karácsony Gergely
fővárosi vízdíj
vízdíj emelés
Budapest
főváros
időjárás

Karácsony Gergely széket vitt a Dunába: belengette a vízdíj emelését, van akinek mélyen a pénztárcájában horgászna

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Történelmi mélypontra süllyedt kedden a Duna vízállása Budapestnél, és az előrejelzések szerint a következő napokban tovább apadhat a folyó. Miközben a főváros vízellátása egyelőre biztonságos, Karácsony Gergely szerint a hőhullám és az egyre gyakoribb aszályok rámutattak a víziközmű-hálózat régóta halogatott problémáira. A főpolgármester ezért a vízdíjrendszer átalakítását és a vízhálózat fejlesztésének új finanszírozását sürgeti.
Lengyel Gabriella
2026.07.28, 12:57
Frissítve: 2026.07.28, 13:25

Karácsony Gergely a leapadt Duna medréből posztolt kedden a Facebookon, így fogalmazott: „Soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása Budapestnél, és az előrejelzések szerint ez még nem a vége, további csökkenés várható... A város vízellátása stabil, ez most a legfontosabb. De hogy hosszú távon is így maradjon, ahhoz elengedhetetlen, hogy kilépjünk az eddigi rutinjainkból." 

Karácsony Gergely
                                                            Fotó: Facebook, Karácsony Gergely hivatalos oldala, Merész Márton

A főpolgármester rezsidemagógiának nevezte ez előző kormányzat intézkedéseit, majd ezt írta: „ Lehet, hogy első hallásra nem népszerű, lehet, hogy érvelni, magyarázni kell, de a város vízellátása érdekében azt kérjük a kormánytól: 

ha már a mi felelősségünk, hogy legyen víz, akkor legyen a mi lehetőségünk, hogy meghatározzuk a vízdíjakat. 


Azt írta: közbotrány, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben. „Szerintem igenis meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont

  •  lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, 
  • például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, 
  • de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után. 

A vízdíjak rendezésén túl minden fejlesztésünk során a vízmegtartó képességet kell erősíteni, ezért indulunk ki a szivacsváros koncepciójából a zöld fejlesztéseknél, a Városháza Park esetében éppúgy, mint a Nagykörút megújításánál."

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