Karácsony Gergely széket vitt a Dunába: belengette a vízdíj emelését, van akinek mélyen a pénztárcájában horgászna

Karácsony Gergely a leapadt Duna medréből posztolt kedden a Facebookon, így fogalmazott: „Soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása Budapestnél, és az előrejelzések szerint ez még nem a vége, további csökkenés várható... A város vízellátása stabil, ez most a legfontosabb. De hogy hosszú távon is így maradjon, ahhoz elengedhetetlen, hogy kilépjünk az eddigi rutinjainkból."

Fotó: Facebook, Karácsony Gergely hivatalos oldala, Merész Márton

A főpolgármester rezsidemagógiának nevezte ez előző kormányzat intézkedéseit, majd ezt írta: „ Lehet, hogy első hallásra nem népszerű, lehet, hogy érvelni, magyarázni kell, de a város vízellátása érdekében azt kérjük a kormánytól:

ha már a mi felelősségünk, hogy legyen víz, akkor legyen a mi lehetőségünk, hogy meghatározzuk a vízdíjakat.



Azt írta: közbotrány, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben. „Szerintem igenis meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont

lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni,

például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek,

de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után.

A vízdíjak rendezésén túl minden fejlesztésünk során a vízmegtartó képességet kell erősíteni, ezért indulunk ki a szivacsváros koncepciójából a zöld fejlesztéseknél, a Városháza Park esetében éppúgy, mint a Nagykörút megújításánál."