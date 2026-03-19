Hamarosan lehull a lepel: ekkor jelentik be a Dunaferr új befektetőjét – megmenekülhet a nagy múltú vasmű

Úgy látom, hogy még az idei nyár kezdete előtt be fogjuk jelenteni a Dunaferr új befektetőjét, mert ennek az ipari centrumnak igenis van jövője – jelentette ki Mészáros Lajos, Dunaújváros és térsége országgyűlési képviselője szerdán Fejér vármegye második legnagyobb városában.

A politikus Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának harmadik, dunaújvárosi állomásán azt mondta, hogy most azon dolgozik, hogy a közeli jövőben egy olyan befektetőt találjanak, aki méltón viszi tovább ezt a nagy múltú ipari komplexumot. Hozzátette, hogy az semmiképpen nem opció, hogy az ország közepén, autópályák ölelésében kikötővel, vasúti kapcsolattal, közműhálózattal, erőművel ne tudják hasznosítani acélgyártásra, acélfeldolgozásra és egyéb ipari tevékenységekre a Dunaferrt.

Mészáros Lajos kiemelte, hogy tőkeerős befektetőkkel munkahelyek ezrei fognak létrejönni, a város iparűzési adóbevétele pedig többszörösére fog nőni.

„Egy dologhoz ragaszkodom, hogy az a fajta egészségkárosító környezetszennyezés, ami jellemezte a korábbi működést, nem jöhet vissza, erre garancia a kormány, Szijjártó Péter és Lázár János miniszter uraktól erre konkrét ígéretet kaptam” – fogalmazott.

Mészáros Lajos közölte, hogy kedden indították el egy új, négymilliárdos tudásközpont létrehozását Dunaújvárosban, a következő hetekben pedig elindul a bevezető utak felújítása Dunaújvárosban és Perkátán, Rácalmás és Kulcs között hamarosan befejeződik az új kerékpárút építése, Besnyőn bővül az óvoda, Beloiannisz most nyert támogatást új bölcsőde megépítésére. Adonyban és Rácalmáson a településen áthaladó főút teljes felújítása két napja megkezdődött, a több milliárdos iváncsai belterületi útfejlesztési csomag kivitelezési szerződésének aláírása a napokban megtörténik, miközben a nagyvenyimi, pusztaszabolcsi és ercsi útfejlesztések támogatói szerződéseit is aláírták.

