Pénzeső hullhat a magyar klubokra a világbajnokságra kijutó válogatott focisták után – a Fradi, a Puskás és az ETO is nagyot nyerhet

A Ferencváros mellett a Puskás Akadémia és az ETO FC Győr is jelentős bevételre számíthat a 2026-os labdarúgó-világbajnokság után a FIFA klubkompenzációs programjának köszönhetően. Míg a Fradi esetében Lenny Joseph kiesésével már nagyjából kiszámolható a várható összeg, a felcsútiak és a győriek bevétele tovább emelkedhet, mivel játékosaik válogatottjai még versenyben vannak – derült ki a Csakfoci.hu gyűjtéséből.

Lenny Joseph, a Fradi csatára a világbajnokságon / Fotó: Anadolu via AFP

Rekordösszegből fizet a FIFA

A FIFA a 2026-os világbajnokságra rekordösszegű, 355 millió dolláros keretet különített el a Klubkompenzációs Programban. A rendszer lényege, hogy a klubok minden válogatott játékosuk után napi kompenzációt kapnak attól a naptól kezdve, hogy a futballista csatlakozik nemzeti csapatához, egészen a kiesését követő napig. Az idei tornán a garantált napi összeg 5000 dollár, emellett a vb-selejtezők után is járhat további kompenzáció.

A Puskás Akadémia és az ETO még többet nyerhet

A Puskás Akadémia középpályása, Laros Duarte a Zöld-foki-szigetek válogatottjával szerepel a világbajnokságon, és eddig két mérkőzésen 80 percet játszott. Mivel csapata még versenyben van, a klubot megillető FIFA-kompenzáció minden újabb nappal emelkedik.

A teljes összeget ugyanakkor nem kizárólag a jelenlegi klub kapja meg. A FIFA a világbajnokságot megelőző két év klubtagságát veszi figyelembe, és az összeget a játékos által az egyes kluboknál eltöltött idő arányában osztja fel. Duarte 2024 augusztusának végén igazolt a Puskás Akadémiához, ezért a kompenzáció egy része korábbi klubját, a holland Groningent illeti.

Hasonló helyzetben van az ETO FC Győr is, amely az algériai válogatott támadója, Nadhir Benbouali után részesülhet a FIFA-programból. Algéria még szintén versenyben van a tornán, így a győriek várható bevétele is napról napra nő. Benbouali 2024 szeptemberében csatlakozott az ETO-hoz, ezért az utána járó kompenzációt is megosztják korábbi és jelenlegi klubja között.

A Fradi esetében már számolható a bevétel

A Ferencváros helyzete eltér a másik két magyar klubétól, mivel Haiti már búcsúzott a világbajnokságtól. Lenny Joseph válogatottja június 25-én esett ki Marokkó ellen, így az utána járó klubkompenzáció lényegében már kiszámítható.

A kötelező elengedési időszak május 25-től a kiesést követő napig legfeljebb 32 napot jelenthet – attól függően, hogy a Ferencváros pontosan mikor engedte el a játékost. Ez a FIFA számítási módjától függően 125 ezer és 352 ezer dollár, vagyis hozzávetőleg 43–122 millió forint közötti összeget jelenthet.

Joseph 2025. január 20-án igazolt a francia Grenoble együttesétől a Ferencvároshoz. A FIFA által vizsgált 730 napos időszakból 209 napot Franciaországban, 521 napot a Fradinál töltött, így a teljes kompenzáció 71,37 százaléka illeti meg a magyar bajnokot, míg 28,63 százalék a Grenoble-hoz kerül. A végleges összeget ugyanakkor a FIFA csak a világbajnokság lezárását követően állapítja meg.