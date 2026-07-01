Árrésstop: az MNB szerint kivezethető, a kormány napirendre se vette – jöhet az elemzői ítélet a ronggyá tépett kérdésről

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a mindenkori kormánytól független intézmény, így már az figyelmet érdemlő mozzanat volt Varga Mihály közlésében a legutóbbi kamatdöntő ülést követő tájékoztatón, hogy egyértelműen utalt egy kormányzati intézkedésre azzal, hogy a jegybank szerint most megfelelő időszak lehet az árréstop kijelentésére. Néhány napig várni kellett a kormányzati válasszal: a Kármán András irányította Pénzügyminisztérium szerint napirenden sincs az árrésstip kivezetése. Most pedig küszöbön a kiskereskedelmi ágazati kitekintő, ahol alighanem az MBH elemzői is elmondják, hogyan látják az árrésstop sokat vitatott kérdését.

A kormány egyelőre nem tárgyalja az árrésstop kivezetését - kérdés, hogyan látják ezt az elemzők (illusztráció)

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock (képünk illusztráció)

Varga Mihály nem súgott, pusztán elmondta, hogy az árrésstop szanálásától ne féltsük az inflációt

Az elmúlt néhány év inflációs folyamataira, valamint arra tekintve, hogy míg Európa számos országában épp az emelkedő inflációs mutatókra és ezzel összefüggésben a jegybanki kamatemelésekre rendezkednek be, különösen érdekes fejlemény, hogy Magyarországon az infláció oly mértékben megszelidült, hogy kényelemesen elfér a jegybanki célsávban, Vargáék pedig megléphették az első kamatvágást, amit bizonyosan újabbak követnek. Mindezt úgy, hogy egyébként – ezt a kamatdöntést néhány nappal követő friss inflációs jelentés bemutatásán is egyértelművé tették a jegybank vezető munkatársai – az év hátralévő részére továbbra is a fogyasztást prognosztizálják a GDP növekedés motorjának, miközben a beruházások és más ágazati teljesítmények fokozatosan zárkóznak fel ahhoz. Az inflációs jelentés szerint a gazdasági növekedést idén termelési oldalon elsősorban az ipar és a szolgáltatások, keresleti oldalon pedig a lakossági fogyasztás támogathatja.

A tájékoztatón Balatoni András, az MNB elemzési igazgatója megerősítette a sarokszámait a várakozásaiknak:

1,8 százalékos lehet az idei infláció, ez 2 százalékkal alacsonyabb, mint a márciusban közölt mérték;

a 2027-es infláció 1,4 százalékkal mérsékeltebb lehet a márciusi előrejelzéshez képest a mostani várakozás szerint, ami viszont az idei mértéknél magasabb, 2,3 százalék (de még az inflációs cél alatt van).

A jegybank tehát amellett is az inflációs pálya kiszámíthatósága és a korábbi szintekhez képest alacsony mértéke mellett érvel, hogy a fogyasztási faktort nem hogy nem húzta ki a képletből, hanem megerősítette azt. A jegybank szerint ezzel együtt nyílhat kedvező időszak nyílhat az árrésstop kivezetésére, mivel az intézkedés megszüntetése a jelenlegi számítások alapján nem okozna érdemi inflációs fordulatot (Balatoni a tájékoztatón úgy fogalmazott, hogy legfeljebb néhány tizedszázalékos növekedést eredményezne az árrésstop kivezetése és a középtávú inflációs dinamikán sem változtatna). Az MNB elemzése és a legfrissebb makrogazdasági adatok egyaránt arra utalnak, hogy az árstabilitás szempontjából a lépés kezelhető kockázatot jelentene.

Az ugyanakkor bizonyos, hogy a jegybank továbbra is védené az inflációs fordulatot.

Varga Mihály jegybankelnök nem is foglalt közvetlenül nem foglalt állást a kormány hatáskörébe tartozó intézkedésről, ugyanakkor jelezte: az MNB számításai alapján a jelenlegi inflációs környezet kedvező feltételeket teremthet az árrésstop fokozatos kivezetéséhez, amit a forinterősödés is támogat.