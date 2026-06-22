Megszólalt Kubatov Gábor, részletesen elmondta, mi vár a Fradira a Tisza-kormány alatt: ezért kapott ki a Fidesz – "Orbán Viktor elfogadta a döntésemet"
Bizonytalan pénzügyi környezet, létszámcsökkentés a játékoskeretben és a Fradiváros-projekt körüli vizsgálatok is szóba kerültek Kubatov Gábor exkluzív interjújában. A Ferencváros elnöke arról is beszélt a Blikknek, miért mondott le a Fideszben betöltött vezető tisztségeiről, és elképzelhetőnek tartja-e, hogy egyszer hátrébb lépjen a klub éléről.
Hosszú idő után adott részletes interjút Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, aki a klub jövőjét érintő pénzügyi kérdésekről, a Fradiváros-projektről, valamint saját politikai visszavonulásáról is beszélt.
Az egyik legfontosabb téma a Ferencváros pénzügyi helyzete volt.
Arra a kérdésre, hogy pénzben kifejezhető-e, mekkora veszteséget okozhat a klubnak a Tisza Párt választási győzelme, Kubatov azt válaszolta: ezt jelenleg nem lehet pontosan megmondani. Szerinte túl sok a bizonytalansági tényező.
Kiemelte, hogy kérdéses a sokat emlegetett „magyarszabály” jövője is. Elmondása szerint vannak olyan játékosok a keretben, akik az elmúlt időszakban magyar állampolgárok lettek, ugyanakkor nem világos, hogy a következő idényben is magyar játékosként számítanak-e majd a szabályozás szerint. Kubatov szerint a visszamenőleges szabályváltoztatás sem a sportban, sem a politikában nem tekinthető tisztességes megoldásnak.
A klubelnök a televíziós közvetítési díjak elosztását is vitatta. Felvetése szerint ha a bajnokság legnézettebb mérkőzéseinek döntő többsége a Ferencvároshoz kötődik, akkor kérdéses, miért ugyanakkora összeg illeti meg a Fradit, mint más, jóval kisebb nézettségű klubokat. Emellett a nagy állami vállalatok támogatásainak jövőjét is bizonytalannak nevezte.
Kubatov Gábor szerint meg kell húzni a nadrágszíjat
A költségek csökkentése érdekében a labdarúgócsapat keretét is szűkíteni kell. Kubatov szerint a jelenlegi negyvennél is nagyobb játékosállományt nagyjából harminc főre csökkentik. Hozzátette, hogy az elmúlt években tudatos játékospolitikát építettek fel, amelynek eredményeként a Ferencváros játékoseladásokból összesen 13 millió euró, vagyis mintegy 4,6 milliárd forint nyereséget termelt.
Szóba került a Fradiváros-projekt körül indult vizsgálat is. Az ügy előzménye, hogy az Állami Számvevőszék egy beadvány nyomán hűtlen kezelés gyanújával továbbította az ügyet a rendőrségnek. Kubatov határozottan visszautasította a felvetéseket. Azt mondta, a Ferencváros működését szigorú ellenőrzési rendszer felügyeli, és a klub vezetése nem rendelkezhet szabadon a pénzekkel.
A klubelnök szerint a Fradiváros egy alaposan előkészített, szakmailag megalapozott fejlesztés volt, amelyet végül az európai gazdasági helyzet és a beruházások leállítása hiúsított meg.
Állítása szerint a projektre fordított valamennyi forrás továbbra is a Ferencvárosnál van, ezért semmilyen vizsgálattól vagy nyomozástól nem tart.
A személyes jövőjével kapcsolatban Kubatov kijelentette: számára mindig a Ferencváros érdeke az első. Ha egyszer olyan befektető vagy támogató érkezne, akinek a klub érdekében az elnöki pozíciót is át kellene adni, akkor hajlandó lenne hátrébb lépni.
Arról is beszélt, miért mondott le a Fidesz alelnöki és pártigazgatói tisztségéről. Elmondása szerint negyed évszázadon át szolgálta a politikai közösséget, ez idő alatt pedig szinte soha nem engedett meg magának hosszabb pihenést. Saját szavai szerint ereje végére ért, és szeretne több időt tölteni a családjával, olvasással, valamint olyan dolgokkal, amelyekre eddig nem jutott ideje.
A választási vereség okait elemezve Kubatov úgy fogalmazott: a hibákat elsősorban saját oldalukon kell keresni. Szerinte a politikában olyan technológiai fordulat zajlott le, amelyet nem sikerült megfelelően lekövetni. Úgy látja, a közösségi média használatában a Tisza Párt egyértelműen hatékonyabbnak bizonyult, és ez jelentős szerepet játszott az elsöprő sikerükben.