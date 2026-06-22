Megszólalt Kubatov Gábor, részletesen elmondta, mi vár a Fradira a Tisza-kormány alatt: ezért kapott ki a Fidesz – "Orbán Viktor elfogadta a döntésemet"

Bizonytalan pénzügyi környezet, létszámcsökkentés a játékoskeretben és a Fradiváros-projekt körüli vizsgálatok is szóba kerültek Kubatov Gábor exkluzív interjújában. A Ferencváros elnöke arról is beszélt a Blikknek, miért mondott le a Fideszben betöltött vezető tisztségeiről, és elképzelhetőnek tartja-e, hogy egyszer hátrébb lépjen a klub éléről.

A Fradiváros-projekt, a televíziós jogdíjak és a szponzori támogatások is szóba kerültek Kubatov Gábor interjújában / Fotó: Kubatov Gábor / Facebook

Hosszú idő után adott részletes interjút Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, aki a klub jövőjét érintő pénzügyi kérdésekről, a Fradiváros-projektről, valamint saját politikai visszavonulásáról is beszélt.

Az egyik legfontosabb téma a Ferencváros pénzügyi helyzete volt.

Arra a kérdésre, hogy pénzben kifejezhető-e, mekkora veszteséget okozhat a klubnak a Tisza Párt választási győzelme, Kubatov azt válaszolta: ezt jelenleg nem lehet pontosan megmondani. Szerinte túl sok a bizonytalansági tényező.

Kiemelte, hogy kérdéses a sokat emlegetett „magyarszabály” jövője is. Elmondása szerint vannak olyan játékosok a keretben, akik az elmúlt időszakban magyar állampolgárok lettek, ugyanakkor nem világos, hogy a következő idényben is magyar játékosként számítanak-e majd a szabályozás szerint. Kubatov szerint a visszamenőleges szabályváltoztatás sem a sportban, sem a politikában nem tekinthető tisztességes megoldásnak.

A klubelnök a televíziós közvetítési díjak elosztását is vitatta. Felvetése szerint ha a bajnokság legnézettebb mérkőzéseinek döntő többsége a Ferencvároshoz kötődik, akkor kérdéses, miért ugyanakkora összeg illeti meg a Fradit, mint más, jóval kisebb nézettségű klubokat. Emellett a nagy állami vállalatok támogatásainak jövőjét is bizonytalannak nevezte.

Kubatov Gábor szerint meg kell húzni a nadrágszíjat

A költségek csökkentése érdekében a labdarúgócsapat keretét is szűkíteni kell. Kubatov szerint a jelenlegi negyvennél is nagyobb játékosállományt nagyjából harminc főre csökkentik. Hozzátette, hogy az elmúlt években tudatos játékospolitikát építettek fel, amelynek eredményeként a Ferencváros játékoseladásokból összesen 13 millió euró, vagyis mintegy 4,6 milliárd forint nyereséget termelt.