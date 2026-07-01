Mellbevágta a forintot, ami most kiderült a magyar gazdaságról: durván drágul az euró és a dollár
Iránykereséssel indult a szedai kereskedés a pesti tőzsdén, az iráni tárgyalások mellett fontos makroadatokra figyelnek a kereskedők. A forintot megütötték reggel a megugró hazai államháztartási hiányról árulkodó adatközlést követően.
Kisebb emelkedéssel rajtolt a pesti tőzsde, a BUX index 0,1 százalékkal 140 035 pontra kapaszkodott fle a nyitást követő percekben. A vezető hazai részvények közül
- az OTP 0,05 százalékkal 45 930 forintra fordult le,
- a Mol árfolyama fél százalékkal 3 718 forintra erősödött,
- a Richter papírjai 0,2 százalékkal, 12 070 forintig kapaszkodtak,
- a Magyar Telekom kurzusa pedig nem mozdult a keddi, 2650 forintos záróárról.
A mai kereskedést az iráni tárgyalások alakulásáról szóló hírek mellett fontos marogzdasági adatok befolyásolhatják. Délelőtt érkezik az eurózóna inflációjára vonatkozó friss, júniusi adat, amely a pénzromlás kisebb enyhüléséről árulkodhat a várakozások szerint. Délután az amerikai ADP foglalkoztatottsági adat mozgathatja meg az árfolyamokat.
Az Equilor reggeli piaci kommentárjában az amerikai-iráni egyeztetésekrőlazt írja, a WTI olaj árfolyama a 70 dolláros szint alá süllyedt a ma hajnali kereskedésben, miután az egyeztetésekről nem érkeztek negatív hírek. Várhatóan lassan halad majd a folyamat, egyelőre a memorandumban szereplő témakörökről tárgyalnak, újabb vállalásokat csak akkor tesznek majd a felek, ha ezek a pontok teljesültek.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint jelentősen gyengült, amiben a meglepően magas, kilenc százalékos hazai első negyedéves GDP-arányos államháztartási hiányról szóló KSH adatközlés játszhatott szerepet.
A hazai fizetőeszköz az adatközlést követően, fél kilenckor állt meredek gyengülő pályára a főbb devizákkal szemben.
Az euró árfolyamát 356,1-ről 356,6 forintig rántották fel pár perc alatt, kilenc órakor 356,5 forintnál állt a jegyzés, 0,3 százalékkal magasabban, mint az előző napon.
A dollárhoz képest 0,4 százalékot rontott a magyr valuta, a keresztárfolyam a 312,9-es szintig szökött fel, ahonnan kissé korrigált a tőzsdenyitásra a kurzus.
A régiós devizák közül a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,15 százalékkal drágult.
A forint a mai gyengüléssel együtt is a viág egyik legjobban teljesítő feltörekvő piaci devizája idén, az első félévben csak a brazil reál és a kolumbiai pesó tudta felülmúlni. Az euró ellenében nyolc százalékkal értékelődött fel a hazai fizetőeszköz.