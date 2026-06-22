Bekövetkezett a legrosszabb: teljesen leállt Magyarország egyik leghíresebb gyára, most a felszámoló jön – "Ami a végét jelenti majd"
Június közepén megszűnt annak a 63 dolgozónak a munkaviszonya, akiket még az év elején hívtak vissza a Dunaferr egyes üzemeinek bemutatására. A szakszervezet szerint ezzel a dunaújvárosi vasmű ismét teljesen leállt, ami a felszámolási folyamat végső szakaszát is előrevetítheti – írta a Népszava.
Újabb súlyos fordulat következett be a Dunaferr történetében: június közepén megszűnt annak a 63 munkavállalónak a munkaviszonya, akiket még januárban hívtak vissza az egykori acélipari óriáshoz. Feladatuk az volt, hogy a meleg- és hideghengermű, valamint a fémbevonó üzemek működtethetőségét bemutassák az esetleges befektetők számára.
Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke a Népszavának elmondta: a dolgozókat határozott időre vették vissza, szerződésüket korábban kétszer meghosszabbították, most azonban erre már nem került sor.
Ennek következtében a vasmű ismét teljes egészében leállt.
A szakszervezeti vezető szerint jelenleg már csak azok a munkatársak maradtak a telephelyen, akik a folyamatos felügyeletet igénylő, kritikus berendezések őrzését és biztonságos működését biztosítják. Ez mintegy 350-400 fős állományt jelent, miközben sem termelés, sem a működést demonstráló tevékenység nem zajlik az üzemben.
Az érdekképviselet attól tart, hogy a mostani lépés a felszámolási folyamat tényleges felgyorsítását jelzi. Magyar Zoltán szerint ez akár a Dunaferr sokszor emlegetett végső leépülésének előszobája is lehet.
A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy a dolgozók semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptak a lehetséges befektetőkről vagy a vállalat jövőjéről. Május végén ugyan született egy kormányhatározat, amely az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatok kezelése érdekében foglalkozott a Dunai Vasmű helyzetével, de az abban szereplő jelentések és értékelések tartalma nem ismert.
Teljesen bizonytalanná vált a Dunaferr jövője
A dokumentum szerint a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak június 15-ig kellett jelentést készítenie a kormány számára a tavaly október óta érkezett befektetői érdeklődésekről, valamint a vasmű fenntartható jövőjének lehetőségeiről. A szakszervezet azonban nem tudja, hogy a jelentés elkészült-e, és milyen következtetésekre jutott.
A Dunaferr válsága hosszú évek óta húzódik. A vállalat megmentésére becslések szerint több mint 100 milliárd forintnyi állami forrás ment el, mégsem sikerült tartós megoldást találni.
Az utolsó nagy reményt a Liberty Steel jelentette, ám a befektető sem tudta stabil pályára állítani a működést.
A helyzet tavaly nyáron érte el a mélypontot, amikor egyszerre mintegy 2700 dolgozót bocsátottak el. A szakszervezet februári adatai szerint közülük alig 1100 ember talált új munkahelyet. A most távozó 63 szakemberrel pedig eltűnt az utolsó olyan csapat is, amely még a gyár esetleges újraindításának lehetőségét jelképezte. Dunaújváros számára ez nemcsak gazdasági, hanem komoly társadalmi kérdés is, hiszen a Dunaferr évtizedeken át a város egyik legfontosabb munkaadója és meghatározó ipari szereplője volt.
Teljes megsemmisülés: újra kudarcot vallott a Dunaferrt kivéreztető Liberty Steel – senkinek nem kellenek a vagyonelemek
Újabb figyelmeztető jel érkezett az európai acéliparból: érdeklődők akadtak, vevő azonban nem. A Liberty Steel második nemzetközi árverése is eredménytelenül zárult.