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Rendkívüli: letartóztattak több személyt az NKA-botrány kapcsán – Bús Balázs és több minisztériumi alkalmazott van őrizetben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) büntetőeljárást folytat a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által korábban kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. A pénzügyi nyomozók mai nap folyamán több személyt őrizetbe vettek. A 24.hu úgy tudja, hogy Bús Balázs is köztük van.
VG
2026.06.23, 17:33
Frissítve: 2026.06.23, 18:02

A NAV nyomozói kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK), valamint magánszemélyeknél. A mai nap folyamán hat személyt őrizetbe vettek, és az illetékes ügyészségnél kezdeményezték letartóztatásukat közölte a NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága kedd este megjelent közleményében.

Több személyt vett őrizetbe a NAV az NKA-ügyben
Több személyt vett őrizetbe a NAV az NKA-ügyben

Azt írják, hogy az elmúlt időszakban a tényállás teljes körű tisztázása érdekében a NAV jelentős számú tanút hallgatott ki, továbbá elemezte, értékelte a lefoglalt nagy mennyiségű elektronikus adatot.

Bús Balázst is őrizetbe vehették

Az ügyben jelentős előrelépést tettek a NAV pénzügyi nyomozói: június 23-án bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt hat főt állítottak elő. Az elkövetők korábban az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak – és néhányan közülük még most is alkalmazásban állnak. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az eljárás alá vont személyeket több mint 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A 24.hu úgy tudja, hogy az őrizetbe vett személyek között van Bús Balázs

Óbuda volt fideszes polgármestere az elmúlt években a NKA alelnöke volt. Posztjáról azután mondott le, hogy kitört a botrány a 17 milliárd forintnyi kulturális támogatás miatt. 

Az előzmények

A NAV már korábban megkezdte a tanúk kihallgatását, a nyomozás pedig a pályázati döntések szabályszerűségét és a támogatások felhasználását vizsgálja. Az adóhivatal nyomozói május 27-én nagyszabású kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK) is.

A májusi akció hosszan az éjszakába nyúlt, a hatóságok pedig papíralapú és elektronikus dokumentumokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.

Az adóhatóság az ügy összetettsége, valamint a lehetséges érintettek magas száma miatt már korábban kényszerintézkedéseket helyezett kilátásba. A nyomozás az elmúlt évek egyik legjelentősebb, kulturális támogatásokat érintő ügyévé válhat a kiosztott támogatások mértéke miatt.

A hűtlen kezelés gyanújával meghallgatott és most őrizetbe vett egykori és mostani munkavállalók az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában állnak vagy álltak

– írta Facebook-oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

A miniszter szerint „halad előre a Hankó-botrány felderítése”, és ennek részeként a NAV kedden hat érintettet vett őrizetbe a 17 milliárd forintot meghaladó támogatások ügyében. „A nyomozók munkája és a korábbi, politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átláthatóan átalakítani, szakmai alapon működővé tenni a kulturális támogatási rendszert kiépítését” – tette hozzá Tarr Zoltán.

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