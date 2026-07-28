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Elhárították a hibát: újra teljes körű az ügyintézés a kormányablakokban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jó hír érkezett azoknak, akik kedden nem tudták elintézni ügyeiket. A rendszerhibát kijavították, minden szolgáltatás ismét elérhető a kormányablakokban.
VG
2026.07.28, 15:56
Frissítve: 2026.07.28, 16:24

Néhány órával a délelőtti országos fennakadást követően ismét zavartalanul működnek a kormányablakok. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a Világgazdaságnak megerősítette, hogy elhárították az informatikai hálózati hibát, így valamennyi érintett ügytípusban újra teljes körű az ügyintézés.

kormányablak
Megszűnt a délelőtti fennakadás a kormányablakokban / Fotó: Kovács Márton

Megszűnt az informatikai hiba a kormányablakok rendszerében, így ismét zavartalanul folyik az ügyintézés minden érintett területen – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.

Országszerte leálltak a kormányablakok

A délelőtti órákban egy informatikai hálózati probléma miatt átmenetileg nem, vagy csak korlátozottan volt lehetőség olyan ügyek intézésére, amelyekhez fényképkészítés szükséges. Emiatt többek között a személyazonosító igazolványok, az útlevelek és a vezetői engedélyek kiállításával kapcsolatos eljárások is érintettek voltak.

A fennakadásról lapunk korábban olvasói jelzések alapján írt. Több ügyfél arról számolt be, hogy a kormányablakokban nem tudták elindítani azokat az ügyeket, amelyekhez helyszíni fényképfelvétel szükséges. A problémát az informatikai rendszer hibája okozta.

A minisztérium tájékoztatása szerint a hiba elhárítása megtörtént, a kormányablakok működése helyreállt, az ügyintézés valamennyi érintett ügytípusban ismét zavartalanul zajlik.

A kiesés így rövid időre érintette azokat az állampolgárokat, akik éppen új személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt szerettek volna igényelni, illetve lakcímükkel kapcsolatos ügyet intéztek volna.

A kormányablakok az ország egyik legfontosabb állami ügyfélszolgálati hálózatát jelentik, ahol több ezer különböző ügytípus intézhető a személyes okmányoktól kezdve a lakcímváltozáson át számos hatósági ügyig. A keddi informatikai fennakadás miatt ugyanakkor átmenetileg éppen azok a szolgáltatások álltak le, amelyeknél a helyszíni azonosítás és a fényképkészítés a folyamat része. A rendszer helyreállításával ezek az eljárások ismét elérhetővé váltak.

Beütött a baj, országos leállás történt a kormányablakokban: súlyos a hiba, szünetel az ügyintézés, erre készüljenek a magyarok – személyit, jogosítványt és útlevelet se csinálnak

Először ellentétes információk érkeztek a kialakult helyzetről. A kormányablakok dolgozói arról tájékoztattak, hogy országos leállás történt egy fontos rendszernél, ezért számos ügyintézés szünetel. A központi kormányzati ügyfélvonaltól kapott információk szerint viszont már rendben működnek a szolgáltatások. Később azonban már megerősítették a problémát.

 

Országszerte

Országszerte
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