Elhárították a hibát: újra teljes körű az ügyintézés a kormányablakokban
Néhány órával a délelőtti országos fennakadást követően ismét zavartalanul működnek a kormányablakok. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a Világgazdaságnak megerősítette, hogy elhárították az informatikai hálózati hibát, így valamennyi érintett ügytípusban újra teljes körű az ügyintézés.
Megszűnt az informatikai hiba a kormányablakok rendszerében, így ismét zavartalanul folyik az ügyintézés minden érintett területen – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.
Országszerte leálltak a kormányablakok
A délelőtti órákban egy informatikai hálózati probléma miatt átmenetileg nem, vagy csak korlátozottan volt lehetőség olyan ügyek intézésére, amelyekhez fényképkészítés szükséges. Emiatt többek között a személyazonosító igazolványok, az útlevelek és a vezetői engedélyek kiállításával kapcsolatos eljárások is érintettek voltak.
A fennakadásról lapunk korábban olvasói jelzések alapján írt. Több ügyfél arról számolt be, hogy a kormányablakokban nem tudták elindítani azokat az ügyeket, amelyekhez helyszíni fényképfelvétel szükséges. A problémát az informatikai rendszer hibája okozta.
A minisztérium tájékoztatása szerint a hiba elhárítása megtörtént, a kormányablakok működése helyreállt, az ügyintézés valamennyi érintett ügytípusban ismét zavartalanul zajlik.
A kiesés így rövid időre érintette azokat az állampolgárokat, akik éppen új személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt szerettek volna igényelni, illetve lakcímükkel kapcsolatos ügyet intéztek volna.
A kormányablakok az ország egyik legfontosabb állami ügyfélszolgálati hálózatát jelentik, ahol több ezer különböző ügytípus intézhető a személyes okmányoktól kezdve a lakcímváltozáson át számos hatósági ügyig. A keddi informatikai fennakadás miatt ugyanakkor átmenetileg éppen azok a szolgáltatások álltak le, amelyeknél a helyszíni azonosítás és a fényképkészítés a folyamat része. A rendszer helyreállításával ezek az eljárások ismét elérhetővé váltak.
Beütött a baj, országos leállás történt a kormányablakokban: súlyos a hiba, szünetel az ügyintézés, erre készüljenek a magyarok – személyit, jogosítványt és útlevelet se csinálnak
Először ellentétes információk érkeztek a kialakult helyzetről. A kormányablakok dolgozói arról tájékoztattak, hogy országos leállás történt egy fontos rendszernél, ezért számos ügyintézés szünetel. A központi kormányzati ügyfélvonaltól kapott információk szerint viszont már rendben működnek a szolgáltatások. Később azonban már megerősítették a problémát.