Elhárították a hibát: újra teljes körű az ügyintézés a kormányablakokban

Néhány órával a délelőtti országos fennakadást követően ismét zavartalanul működnek a kormányablakok. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a Világgazdaságnak megerősítette, hogy elhárították az informatikai hálózati hibát, így valamennyi érintett ügytípusban újra teljes körű az ügyintézés.

Megszűnt a délelőtti fennakadás a kormányablakokban / Fotó: Kovács Márton

Megszűnt az informatikai hiba a kormányablakok rendszerében, így ismét zavartalanul folyik az ügyintézés minden érintett területen – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.

Országszerte leálltak a kormányablakok

A délelőtti órákban egy informatikai hálózati probléma miatt átmenetileg nem, vagy csak korlátozottan volt lehetőség olyan ügyek intézésére, amelyekhez fényképkészítés szükséges. Emiatt többek között a személyazonosító igazolványok, az útlevelek és a vezetői engedélyek kiállításával kapcsolatos eljárások is érintettek voltak.

A fennakadásról lapunk korábban olvasói jelzések alapján írt. Több ügyfél arról számolt be, hogy a kormányablakokban nem tudták elindítani azokat az ügyeket, amelyekhez helyszíni fényképfelvétel szükséges. A problémát az informatikai rendszer hibája okozta.

A minisztérium tájékoztatása szerint a hiba elhárítása megtörtént, a kormányablakok működése helyreállt, az ügyintézés valamennyi érintett ügytípusban ismét zavartalanul zajlik.

A kiesés így rövid időre érintette azokat az állampolgárokat, akik éppen új személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt szerettek volna igényelni, illetve lakcímükkel kapcsolatos ügyet intéztek volna.

A kormányablakok az ország egyik legfontosabb állami ügyfélszolgálati hálózatát jelentik, ahol több ezer különböző ügytípus intézhető a személyes okmányoktól kezdve a lakcímváltozáson át számos hatósági ügyig. A keddi informatikai fennakadás miatt ugyanakkor átmenetileg éppen azok a szolgáltatások álltak le, amelyeknél a helyszíni azonosítás és a fényképkészítés a folyamat része. A rendszer helyreállításával ezek az eljárások ismét elérhetővé váltak.