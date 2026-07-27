Időjárás: pokoli napok jönnek – tovább száradhatnak a magyar földek, súlyos csapás a magyar mezőgazdaságra

Az európai aszályhelyzet már most is rendkívül súlyos. A legfrissebb aszálymonitor alapján Közép- és Dél-Európa jelentős részén – köztük Magyarországon is – súlyos vagy rendkívüli aszály alakult ki. Az elmúlt hónapok csapadékhiánya, a magas hőmérsékletek és az egyre fokozódó párolgás következtében a talajok jelentős része extrém szinten kiszáradt, miközben a felszíni vizek és a növényzet vízkészletei is folyamatosan csökkennek – mutatott rá elemézésében a Klímapolitikai Intézet. A szervezet rámutatott arra, hogy az időjárás a következő napokban várhatóan tovább rontja ezt a helyzetet.

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Egy kiterjedt, úgynevezett blokkoló anticiklon épül ki Európa felett, amelynek hatása messze túlmutat azon, hogy "csak" meleg időt okoz. Ez a nagytérségű légköri képződmény gyakorlatilag elzárja térségünket a csapadékot hozó atlanti frontoktól, miközben a forró, száraz légtömegek napokon keresztül fölöttünk maradnak.

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A folyamat hátterében jól ismert fizikai törvények állnak. Az anticiklonokban a levegő nagy magasságból folyamatosan süllyed a felszín felé. Ahogy lefelé halad, egyre nagyobb légköri nyomás alá kerül, ezért összenyomódik. A termodinamika törvényei szerint az összenyomódó levegő felmelegszik – ezt nevezzük adiabatikus melegedésnek. Száraz levegő esetén ennek mértéke közel 9,8 °C kilométerenként, vagyis a levegő külső hőforrás nélkül is melegszik pusztán a nyomás növekedése miatt - részletezte a folyamatokat a Klímpolitikai Intézet.

Rámutattak arra is, hogy mindennek egy másik fontos következménye is van. A melegebb levegő lényegesen több vízgőzt képes befogadni, ezért

csökken a relatív páratartalom,

a levegő távolabb kerül a telített állapottól,

így a vízgőz nem tud felhőcseppekké kondenzálódni.

Ráadásul a süllyedő légmozgás gyakran egy úgynevezett lesüllyedési inverziót is kialakít, amely fedőként viselkedik a légkörben: megakadályozza, hogy a felszín közelében felmelegedett levegő felemelkedjen. Márpedig feláramlás nélkül nincsenek zivatarfelhők, zivatarok nélkül pedig nincs számottevő csapadék sem.