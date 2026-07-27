Deviza
EUR/HUF359,71 -0,29% USD/HUF315,66 -0,32% GBP/HUF420,52 -0,5% CHF/HUF387,3 -0,15% PLN/HUF83,29 -0,35% RON/HUF68,76 -0,4% CZK/HUF14,89 -0,38% EUR/HUF359,71 -0,29% USD/HUF315,66 -0,32% GBP/HUF420,52 -0,5% CHF/HUF387,3 -0,15% PLN/HUF83,29 -0,35% RON/HUF68,76 -0,4% CZK/HUF14,89 -0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 525,94 +0,74% MTELEKOM2 672 +0,9% MOL4 396 -1,77% OTP46 050 +1,45% RICHTER11 880 +2,1% OPUS368,5 +0,41% ANY6 850 -0,73% AUTOWALLIS143 -0,7% WABERERS4 790 +0,42% BUMIX9 314,09 -0,13% CETOP4 851,32 +0,3% CETOP NTR3 129,89 +0,72% BUX144 525,94 +0,74% MTELEKOM2 672 +0,9% MOL4 396 -1,77% OTP46 050 +1,45% RICHTER11 880 +2,1% OPUS368,5 +0,41% ANY6 850 -0,73% AUTOWALLIS143 -0,7% WABERERS4 790 +0,42% BUMIX9 314,09 -0,13% CETOP4 851,32 +0,3% CETOP NTR3 129,89 +0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Klímapolitikai Intézet
hőség
jéger
aszály
mezőgazdaság
időjárás

Időjárás: pokoli napok jönnek – tovább száradhatnak a magyar földek, súlyos csapás a magyar mezőgazdaságra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A következő napok hőhulláma tovább mélyítheti a Magyarországot és Európa jelentős részét sújtó aszályt, veszélybe sodorva a termés mennyiségét és minőségét. Az időjárás sajátossága, hogy a blokkoló anticiklon elzárja a csapadékot hozó frontok útját, miközben a szakértők szerint a szárazságért nincs tudományos alap a JÉGER-rendszert okolni.
Dénes Zoltán
2026.07.27, 09:21
Frissítve: 2026.07.27, 09:21

Az európai aszályhelyzet már most is rendkívül súlyos. A legfrissebb aszálymonitor alapján Közép- és Dél-Európa jelentős részén – köztük Magyarországon is – súlyos vagy rendkívüli aszály alakult ki. Az elmúlt hónapok csapadékhiánya, a magas hőmérsékletek és az egyre fokozódó párolgás következtében a talajok jelentős része extrém szinten kiszáradt, miközben a felszíni vizek és a növényzet vízkészletei is folyamatosan csökkennek – mutatott rá elemézésében a Klímapolitikai Intézet. A szervezet rámutatott arra, hogy az időjárás a következő napokban várhatóan tovább rontja ezt a helyzetet. 

időjárás, aszály. hőség? Klímapolitikai Intézet
Nem kegyelmez az időjárás Magyarországnak, a képen a kiszáradt bicsérdi horgásztó látható Fotó: Löffler Péter

Egy kiterjedt, úgynevezett blokkoló anticiklon épül ki Európa felett, amelynek hatása messze túlmutat azon, hogy "csak" meleg időt okoz. Ez a nagytérségű légköri képződmény gyakorlatilag elzárja térségünket a csapadékot hozó atlanti frontoktól, miközben a forró, száraz légtömegek napokon keresztül fölöttünk maradnak. 

Időjárás: globális folyamatok hatnak, kér a JÉGER-re mutogatni

A folyamat hátterében jól ismert fizikai törvények állnak. Az anticiklonokban a levegő nagy magasságból folyamatosan süllyed a felszín felé. Ahogy lefelé halad, egyre nagyobb légköri nyomás alá kerül, ezért összenyomódik. A termodinamika törvényei szerint az összenyomódó levegő felmelegszik – ezt nevezzük adiabatikus melegedésnek. Száraz levegő esetén ennek mértéke közel 9,8 °C kilométerenként, vagyis a levegő külső hőforrás nélkül is melegszik pusztán a nyomás növekedése miatt - részletezte a folyamatokat a Klímpolitikai Intézet.

Rámutattak arra is, hogy mindennek egy másik fontos következménye is van. A melegebb levegő lényegesen több vízgőzt képes befogadni, ezért

  • csökken a relatív páratartalom,
  •  a levegő távolabb kerül a telített állapottól,
  •  így a vízgőz nem tud felhőcseppekké kondenzálódni. 

Ráadásul a süllyedő légmozgás gyakran egy úgynevezett lesüllyedési inverziót is kialakít, amely fedőként viselkedik a légkörben: megakadályozza, hogy a felszín közelében felmelegedett levegő felemelkedjen. Márpedig feláramlás nélkül nincsenek zivatarfelhők, zivatarok nélkül pedig nincs számottevő csapadék sem. 

Az Intézet szerint, sokan úgy gondolják, hogy a nagy hőségnek automatikusan heves zivatarokat kellene eredményeznie, ez azonban nem így működik. A csapadékképződéshez egyszerre szükséges elegendő nedvesség, megfelelő légköri instabilitás és olyan mechanizmus, amely felemeli a levegőt. A következő napokban ezek közül éppen a legfontosabb feltétel hiányzik: a blokkoló anticiklon távol tartja a frontokat, stabilizálja a légkört, és megakadályozza a felhők fejlődését. 

Éppen ezért - tették hozzá - nincs tudományos alapja azoknak az állításoknak sem, amelyek szerint a csapadékot mesterségesen "elveszik”. Leszögezték: 

A jégkármérséklő hálózat kizárólag már kialakult zivatarfelhőkben működhet, és ott is csak a jégszemek méretét próbálja csökkenteni. Felhőt nem képes létrehozni, megszüntetni vagy a csapadékot elterelni.

 A kontinensnyi méretű légköri rendszerek működését kizárólag a nagytérségű légköri cirkuláció, a Föld forgása, a napsugárzásból származó energia és a légkör fizikája határozza meg. 

Még durvább aszály jöhet

Ha az előrejelzések beválnak, ez a hőhullám tovább mélyítheti az Európa-szerte kialakult aszályt. A rendkívül magas hőmérséklet fokozza a párolgást, miközben csapadék alig érkezik. Ennek következtében tovább csökkenhet a talajok nedvességtartalma, tovább mérséklődik a már amúgy is kritikusan alacsony folyók és patakok vízhozama, romolhatnak a mezőgazdasági terméskilátások, a turizmus további kiesésekkel számolhat (különösen a folyami) valamint nőhet a vegetáció- és erdőtüzek kialakulásának és terjedésének kockázata. A természetes ökoszisztémák és a vízgazdálkodás számára minden újabb csapadékmentes nap tovább növeli a terhelést. 

A következő napok tehát nem csupán egy újabb hőhullámot hoznak. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a mostani hőhullám nem önmagában érkezik, hanem egy már hónapok óta fennálló csapadékhiányra rakódik rá. A talajok számos térségben nemcsak a felső, hanem a mélyebb rétegekben (100-200 cm) is rendkívül vízhiányosak, így a növények gyökerei sem tudnak elegendő nedvességet felvenni. Az öntözött területeken a károk mérsékelhetők, de Magyarország mezőgazdasági területének döntő része továbbra is csapadékfüggő. Ezért, ha a blokkoló anticiklon a jövő hét első felében is fennmarad, az már nemcsak az idei termésmennyiséget, hanem a termés minőségét is tovább ronthatja. 

Súlyos mezőgazdasági károk

Az idei szélsőséges nyári időjárás okozta mezőgazdasági károk Európa számos térségében már most a 2022-es történelmi aszály legsúlyosabb következményeit idézik, és ha a következő napok hőhulláma is a várakozásoknak megfelelően alakul, több régióban a károk megközelíthetik a 2022-ben tapasztalt mértéket

Ennek hatásai azonban messze túlmutatnak a mezőgazdaságon. A gyengébb terméshozamok szűkebb kínálathoz vezetnek, ami emelheti a gabonafélék, a takarmánynövények, a zöldségek és a gyümölcsök árát. A drágulás továbbgyűrűzhet az állattenyésztésben is a növekvő takarmányköltségek miatt, végső soron pedig megjelenhet a hús-, tej- és tojástermékek fogyasztói áraiban is. Mindez felfelé hajthatja az élelmiszer-inflációt, növelheti az importfüggőséget egyes termékek esetében, fokozhatja a vízgazdálkodásra nehezedő nyomást, és jelentős gazdasági terheket ró a mezőgazdasági termelőkre, valamint a fogyasztókra egyaránt. Emellett az alacsony folyóvízállások a belvízi hajózás és egyes iparágak működését is nehezítik, míg a hosszan tartó hőség növeli az energiaigényt, különösen a hűtési célú villamosenergia-felhasználást, ami tovább terheli az energiarendszereket.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu