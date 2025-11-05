Robotok költöztek Biatorbágyra: bődületes, több tízmilliós beruházással rukkolt elő a Kifli – csúcstechnológiával hasít az online szupermarket

Biatorbágyon nyílt meg a Kifli.hu új, 16 500 négyzetméteres automatizált raktára, amely a magyar online élelmiszer-logisztika egyik legnagyobb fejlesztése az elmúlt években. Nagyszeghi András, a Kifli.hu új logisztikai központjának vezetője lapunk kérdésére elmondta, hogy a most megnyitott második telephelyen mintegy 100 új munkatárs dolgozik, a folyamatosan felfutó teljes kapacitáson pedig akár 400 fő foglalkoztatása is lehetséges lesz a raktári folyamatokban, a futárok nélkül számolva.

Új, automatizált okosraktárat adott át a Kifli.hu / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hozzátette: a raktárvezetés és a szellemi pozíciók száma gyakorlatilag megduplázódik, de jelentősen bővül a technikai és mérnöki csapat létszáma is.

A több tízmillió eurós beruházás nem csupán mérete, hanem az alkalmazott technológiai megoldások miatt is mérföldkő: ez az anyacég Rohlik Group legmodernebb és egyben legnagyobb raktára, ahol közel 5000 négyzetméteren beépített automatizált rendszer működik.

A teljes kapacitás beállását követően a raktár naponta 12 500 rendelést tud majd feldolgozni és kiszállítani.

A Kifli.hu raktára mesterséges intelligenciával is meg van támogatva

Az új rendszer lényege, hogy a termékek 80 százalékának esetében nem a dolgozók mennek a termékekhez, hanem a termékek hozzájuk – ez az úgynevezett „goods-to-picker” megoldás, amely jócskán felgyorsítja a rendelések összekészítését. A munkafolyamatok ennek köszönhetően akár háromszor gyorsabbak lehetnek, minimalizálva a hibaarányt és optimalizálva az erőforrások felhasználását. A mesterséges intelligencián alapuló készletkezelés, valamint a szén-dioxid-alapú hűtőrendszer, a LED-világítás, a napelemek és a korszerű hőszigetelés mind hozzájárulnak a hatékony és fenntartható működéshez.

A nagyságrendileg 200 robotból és 60 ezer tárolóegységből álló rendszerben közel 20 ezer termék van, amit a robotok automatikusan juttatnak el a csomagoláshoz, és ezek a számok a kapacitásnövekedéssel tovább fognak emelkedni.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az új raktár indulásával a Kifli.hu kétszeresére növeli rendeléskezelési kapacitását, azaz havi több mint félmillió rendelést tud kiszállítani, ami a korábbinál több szabad kiszállítási idősávot jelent majd, akár a zsúfolt ünnepi időszakokban is. A fejlesztés lehetővé teszi a gyorsabb kiszállítást, szélesebb választékot szavatol, valamint a budai és nyugati régiók expressz szolgáltatásainak (másfél és kétórás kiszállítási zónák) bővítése is lehetővé válik, amihez Biatorbágy kiváló elhelyezkedése is hozzájárul.

Az új létesítmény révén a cég mintegy 55 ezer új vásárlót ér el a bicskei és biatorbágyi térségben, akik mostantól a teljes szolgáltatási kínálatot élvezhetik, beleértve az Expressz és a 15 perces kiszállítási idősávokat is.

A folyamatos optimalizálásnak köszönhetően a Kifli.hu azon dolgozik, hogy a teljes budai oldalt – mintegy 570 ezer embert – akár két órán belül ki tudjon szolgálni.