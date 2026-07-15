Kezdődik: Kármán András máris belenyúl a költségvetésbe – 1600 milliárdot vonna el egyetlen tollvonással

Máris érdemben átszabná a költségvetést Kármán András pénzügyminiszter a kormány kedd este az országgyűléshez benyújtott törvényjavaslata szerint. A módosítás célja, hogy a magyar helyreállítási tervben rögzített mérföldkövek teljesítése és az uniós források lehívásához szükséges jogi garanciák megteremtése.

Kármán András pénzügyminiszter három fontos területen írná át a 2026-os költségvetést / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A Portfolio értesülése szerint a kormány három ponton módosítaná a 2026-os költségvetést:

az uniós helyreállítási hitelből emelné meg a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) tőkéjét,

átütemezné a Versenyképes Járások Programhoz kapcsolódó önkormányzati befizetéseket,

és több állami pénzügyi intézmény garanciakeretét is jelentősen csökkentené.

A tervek szerint az MFB tőkéjét összesen 688,3 millió eurónak (nagyjából 248,2 milliárd forintnak) megfelelő összeggel emelnék meg, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből, vagyis az RRF-ből lehívott hitel terhére.

A kormány átütemezné az önkormányzatok Területfejlesztési Alapba fizetendő hozzájárulását is, ezáltal az érintett településeknek az éves helyi iparűzésiadó-bevételük növekményének 70 százalékát kell átadniuk az alapnak. Mint ismert, az eredetileg tervezett májusi befizetés elmaradt, mivel az ehhez szükséges miniszteri rendelet nem jelent meg, miközben a Versenyképes Járások Program támogatásait az állam már megelőlegezte.

A módosítás 2026 novemberére helyezi át az első elvonást, majd 2027 márciusában, a teljes éves iparűzésiadó-bevétel alapján következik az elszámolás és az esetleges visszatérítés. Az 50 millió forint alatti számított szolidaritási hozzájárulással rendelkező települések is bekerülnek a rendszerbe, késedelmes adatszolgáltatás esetén pedig az előző évi iparűzésiadó-bevétel 115 százalékával számolnak.

A négy nagy garanciakeret együttes felső határa összesen 1600 milliárd forinttal csökkenne.

Emiatt az MFB által állami kezesség mellett nyújtható hitelek és garanciák kerete 2000 milliárdról 1800 milliárd forintra mérséklődik, tehát 200 milliárd forinttal csökken.

Az Eximbank állami kezességgel vállalható garanciáinak plafonja 200 milliárd forintról 50 milliárd forintra esik, vagyis 150 milliárddal csökken.

A kormányhatározat alapján állami kezesség mellett nyújtott Exim-hitelekhez és kötvényekhez kapcsolódó keret 2200 milliárdról 1950 milliárd forintra, 250 milliárddal csökken.

A legnagyobb csökkenés a Start Garancia Zrt.-t érinti, ugyanis az állami viszontgaranciával fedezett állomány plafonját 3000 milliárd forintról 2000 milliárd forintra vágták vissza.

Fontos kiemelni, hogy a fenti négy esetben nem tényleges költségvetési kiadásokról van szó, hanem maximális kockázatvállalási keretekről, így csökkentésük önmagában nem javítja a költségvetési hiányt.