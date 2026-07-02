Magyar Péter gigantikus átalakítást tervez, jöhetnek az új táblák és átnevezések – fontos pozíciókat láthatunk utoljára így

Magyar Péter a választási kampány alatt is megemlítette, hogy amennyiben pártja átveszi a stafétát, akkor az ország közigazgatási rendszerében is átalakítások történhetnek.

Magyar Péter gigantikus átalakítást tervez / Fotó: NurPhoto via AFP

A változás nem csupán a közigazgatási egységek elnevezését érinti, a területi vezetőknek is meg kell válniuk évszázados hagyományokkal bíró titulusuktól.

Magyar Péter a közösségimédia-oldalán tett bejelentést

Vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormánymegbízottak − posztolta a kormányfő csütörtökön a Facebookon.

A vármegyék átnevezéséről a miniszterelnök egy korábbi kormányülést követő sajtótájékoztatón is beszélt, amikor egy újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy

miután a főispánok mandátuma megszűnt, a kérdés az, hogy mikor nevezik ki az utódjaikat és pontosan mi lesz a funkciójuk, illetve hogy ők politikai kinevezettek maradnak-e

− ezt követően Magyar Péter azt is kategorikusan kijelentette, hogy megszűnik a vármegye.

Az indoklás szerint a Tisza-kormány alapvetően szakítani kíván az egész jelenleg fennálló rendszerrel, ezért többlépcsős átalakítás kezdődhet:

Rövid távon, a jelenlegi jogszabályi környezetben nem politikai kinevezettekkel pótolják a főispánokat, hanem közigazgatási vezetőket választanak ki, „lehetőleg transzparens módon”. Középtávon pedig átalakítják a teljes rendszert, beleértve a kormányhivatalokat is.

A májusi sajtótájékoztatón azt is megtudhattuk, hogy

a kormányhivataloktól több hatáskört is elvesznek, újra lesznek önálló hatáskörű „szakszervek”, ami pedig marad, „az politikai befolyásól mentes szakmai munkát végez majd.”

Borítékolható volt a változás

Magyar Péter már a kampányának kecskeméti állomásán, 2025. december 6-án, felvetette a változás lehetőségét. Az ötlet akkor úgy tűnt spontán módon jött, mivel a politikus kijavította a műsorvezetőt, amikor az vármegyékről beszélt:

megye, ha lehet

− mondta, majd a kérdésre, hogy ez hivatalos-e csak bólintott és azt felelte megye. Ezt a reakciót a közönség éljenzéssel fogadta.

A májusi bejelentést megelőzően is sejteni lehetett, hogy a közigazgatási egységeket érintő változás jöhet. Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja, már korábban arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy

totális reform készül a kormányhivataloknál.

A jelenlegi kormányhivatali struktúra még 2011 januárjában jött létre, ekkor kezdték meg működésüket az első kormányablakok. Ezzel az egész országban egységes ügyfélszolgálati rendszer jött létre, aminek köszönhetően bárki bárhol intézheti ügyeit, nincs helyhez kötöttség.