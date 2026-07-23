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áfa
Magyar Péter

Magyar Péter rendkívüli bejelentése: áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek

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A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy szeptember 1-től nem kell áfát fizetni a vényköteles gyógyszerek vásárlásakor. A bejelentés várhatóan nem érinti teljes körben a készítmények palettáját, a vény nélkül kapható termékek ára változatlan marad.
Lengyel Gabriella
2026.07.23, 09:42
Frissítve: 2026.07.23, 10:24

Magyar Péter a Facebookon jelentette be , hogy szeptember 1-től áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket, azaz a kormány újabb ígéretét teljesíti. 

Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment Magyar Péter
Fotó: NurPhoto via AFP

A részleteket várhatóan a koradélutáni kormányinfót ismertetik.

A választási kampány egyik kiemelet ígéretet volt a gyógyszerek áfa-jának  csökkentése, az ellenzéki politikusok a parlamntben is több alkalommal számon kérték a kormányon, hogy mi lezs ígérettel. 

Július elején közölte Egészségügyi Minisztérium, hogy a közeljövőben az Országgyűlés elé kerül az a törvényjavaslat, amely 0 százalékos áfakulcsot vezetne be a vényköteles gyógyszerekre, miközben a nem vényköteles humángyógyszerekre továbbra is az 5 százalékos áfa vonatkozna - írta korábban a Pharmindex

A portál kiemelte: jelenleg a humángyógyszerek túlnyomó többségére 5 százalékos áfakulcs vonatkozik, amely ugyan kedvezményesnek számít, mégis jelentős tételt jelent a magasabb árú, tartósan szedett készítményeknél. A 0 százalékos áfa bevezetése érdemben mérsékelheti a végfelhasználói árakat, különösen a krónikus betegek esetében. Magyar Péter posztjában is külön hangsúlyt kap, hogy csak a vényköteles gyógyszerekre vonatkozik az áfa csökkentést, így a nem vényköteles gyógyszerek ára nem fog változni. A kormányzat tehát az ellátórendszerben megjelenő, jellemzően terápiás célú felhasználású gyógyszerek árának csökkentését tartja fontosnak, és nem terjeszti ki az adómentességet a széles OTC-kínálatra.

 

 

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