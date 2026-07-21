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frakció
Fidesz

Orbán Viktor most jelentette be a Fidesz új parlamenti vezetőjét, ő Gulyás Gergely utódja: régi harcostársa a volt miniszterelnöknek – "Habemus Bókam"

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Trükkös, de egyértelmű üzenet érkezett. Orbán Viktor nem bírt tovább várni és már ma nyilvánosságra hozta, kire bízták rá a Fidesz frakcióvezetését.
Hecker Flórián
2026.07.21, 18:02
Frissítve: 2026.07.21, 18:25

Történelmi mondatot parafrazeálva jelentette be Orbán Viktor a Fidesz új frakcióvezetőjét. A volt miniszterelnöke a pápaválasztás híres liturgiájából idézve közölte, ki lesz a legnagyobb ellenzéki párt első embere a parlamentben.

Orbán Viktor
Orbán Viktor most jelentette be a Fidesz új parlamenti vezetőjét, ő Gulyás Gergely utódja / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A jelölés és a kiválasztás azért vált akruálissá, mert Gulyás Gergely lemondott a tisztségéről. Arra hivakozott, hogy a Tisza által megszavazott 17. alkotmánymódosítás jogellenessége annak megfelelő választ követelt meg. A frakcióvezetésről való lemondást pedig erős visszajelzésnek ítélte meg.

Gulyás Gergely a Fidesz parlamenti frakciójából nem távozik, arra kérték a társai, hogy egyelőre továbbra is segítse a munkájukat.

Orbán Viktor most jelentette be a Fidesz új parlamenti vezetőjét, ő Gulyás Gergely utódja

Azt már lehetett tudni, hogy kedden a Fidesz elnökségi- és frakcióülést is tart. Ezt a párt elnöke, az Amerikából éppen hazatérő Orbán Viktor közölte a közösségi oldalán.

Az is kiderült, hogy holnap sajtótájékoztató tart a volt magyar miniszterelnök. Előzetesen úgy volt, hogy kedden mutatják be a Fidesz új frakcióvezetőjét, de úgy tűnik, Orbán nem tudott addig várni.

Némiképp trükkös bejelentése alapján ugyanis kijelenthető, hogy megvan a legnagyobb ellenzéki párt új parlamenti vezetője, ő pedig nem más, mint

Bóka János.

Legalábbis elég egyételműen erre lehet következtetni Orbán Viktor kiírásából a Facebookon, ami a következő: "Habemus Bókam" 

 

Elég nehéz lenne félreérteni, tekintve hogy a bejelentés rövid szövege egyértelműen a "habemus papam" magyarosítása. A katolikus egyházban a konklávé (pápaválasztó zsinat) után ezzel a mondattal hirdetik ki a Szent Péter-bazilika erkélyéről az új pápa sikeres megválasztását, amit a protodiakónus bíboros mond latinul.

A habemus papam egy hagyományos latin kifejezés, amelynek jelentése, hogy „van pápánk”. Vagyis a "habemus Bókam" azt jelenti, hogy "van Bókánk". Biztosra vehető, hogy Orbán Viktor ezzel az új frakcióvezető személyét hozta nyilvánosságra.

Bóka János régi harcostársa a volt miniszterelnöknek. Az utolsó kormányzati ciklusban lényegében rá hárult az európai uniós ügyek menedzselése miniszteri rangban. Nagytudású, jól képzett politikusnak tartják, a neve korábban is rendszeresen felmerült Gulyás Gergely lehetséges utódjaként.

Úgy tűnik, az esélylatolgatások ezúttal beigazoldtak.

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