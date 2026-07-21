Belobbant a magyarok számára legfontosabb európai gazdaság: megfőzi-e az ebédet Merz szalmalángja?
Ha van is belső ellenállóképességük, a közép-európai gazdaságok javarészt abba az irányba tartanak, amerre a német. Kedden fordulatot jelzett egy fontos német mutató, a ZEW gazdaságihangulat-index, a legnagyobb európai gazdaság sorsa azonban nem egyirányú utca Friedrich Merz kancellár alatt, ha a szélesebb képre tekintünk. 1. A reformokat bejelentették, 2. de a fegyverek dörögnek és drágul az energia, 3. a német ipar makacsul gyengélkedik, 4. a módos németek menekülnek az országból, 5. a jobboldali ellenzék rendületlenül erősödik.
Kezdjük a frissítő mai bejelentéssel. Gyengébb idegzetűek kedvéért: aki úgy érzi, elárulták, mert ő gyárbezárások, elbocsátások, sztrájkok híreire emlékszik, ne adja fel az elején – van magyarázat.
1. Német gazdaság – hirtelen megjavult a hangulat, azt is tudjuk, mitől
A hír gyönyörű javulás: a német ZEW gazdaságihangulat-index
- júliusban 15,8 ponttal, 26,3 pontra emelkedett,
- miután júniusban már 20,7 pontos növekedést mutatott a mínuszos régiókból,
- és jócskán meghaladta a 18 pontos piaci várakozást.
A Bloomberg beszámolója szerint az ok egyértelmű: feléledt a remény, hogy Friedrich Merz gazdasági reformjai felpörgetik a növekedést.
A hónap elején Merz azt ígérte, hogy „kivezeti a gazdaságunkat ebből a pangásból”, és ennek érdekében több intézkedést jelentett be, köztük a nyugdíj- és az egészségügyi rendszer reformját: előrejelzése szerint a csomag 2027-ben 1 százalékot meghaladó gazdasági növekedést eredményezhet. "Úgy látszik, a reformoknak hatása van" – kommentálta a jelentést Achim Wambach, az indexet összeállító mannheimi ZEW kutatóintézet elnöke.
Minden szép lett? Ácsi, tudnunk kell: a ZEW korlátozott körű véleményeket tükröz. A felmérés legfeljebb 300 pénzügyi piaci szakértő körében készül, ők bankok és biztosítók elemzői, intézményi befektetők, vagyonkezelők, nagyvállalatok pénzügyi osztályain dolgozó szakemberek.
A gazdasági élet szakértői a német gazdaság szenvedésének éveiben minden kiábrándító jelentéshez hozzáfűzték, hogy majd jobb lesz, de nem lett jobb. A vállalatok pedig, ha morogva is, hagyták, hogy az elmúlt évek kancellárjai alatt megroppanjonEurópa iparházának versenyképessége, ami hosszú távra nem ígér jót.
2. Mindjárt van itt egy kis nemzetközi bökkenő
A friss ZEW-jelentés sem, hallgatja el, amit Wambach így foglal össze: "Mindazonáltal az iráni konfliktus alakulásával és az olajárral kapcsolatos bizonytalanság továbbra is meghatározó tényező a német gazdaság fellendülési kilátásai szempontjából".
Ha ez igaz, talán nem volt előrelátó lépés a magyar védett üzemanyagár kivezetése sem. Mindenesetre, németekre visszatérve erősen elgondolkodtató a Bloomberg grafikonja, amely azt méri össze, mekkora kontrasztban áll egymással a ZEW indexen belül a gazdaság jelenlegi állapotának megítélése (a fehér vonal a mínuszban) a várakozásokkal (narancssárga).
3. Dehát akkor mi van itt? A német ipar makacsul gyengélkedik
Más kör még rosszabbat mondana, tudjuk az egyéb hírekből, mindenesetre jól tesszük, ha összehasonlítjuk a német ipari termelés alakulását is a ZEW mutatóval, hogy meggyőződjük róla: a német gazdasági szakértő bizony hangulatos népség, szíve hajtja, nem a valóság. Persze sose kizárt, hogy majd most lesz igazuk.
Ha feltűnne, hogy az ipari teljesítményben sokkal több a mínusz, mint a ZEW hangulatban, nem káprázik a szemünk. A német optimista nép – gondolhatnánk, ha nem olvastunk volna egyéb híreket is.
4. A módos németek menekülnek az országból
Ha még hosszabb távra nyitunk vissza, azt látjuk, hogy miközben a gazdasági szakértők jobbára optimisták, a Németországban születetettek elhagyják az országot, miközben a migránsok tömegben érkeznek: ez egy évtizedek óta tartó folyamat, ami az utóbbi időben rosszabb lett.
Amit még furábbnak tarthatnánk, ha a pénzügyi-gazdasági elit állásfoglalásaihoz mérjük: nem a szegények vándorolnak el, hanem főleg a módosak.
A jól kereső németek megelégelték, több mint felük otthagyna csapot-papot, menekülnek Merz országából
Friedrich Merz új reményeket vetített előre, ehhez képest kormányzásának első évében százezrével vándoroltak ki a németek. A jól kereső németek különösen nagy arányban távoznának, kevesebb mint felük maradna. Németország demoralizálódik.
Persze akár ez is megváltozhat hirtelen, az értetlenség azonban indokoltnak tűnik, mert világos, hogy Németországban alternatív valóságképek alakultak ki. Ez mindenhol így van, de a németeknél mintha különösen sok volna az ellentmondás.
5. A ZEW szakértői köre Merznek hisz, a németek összességének köre azonban nem
Miközben a pénzügyi szakértők optimizmusukat fejezik ki, úgy tűnik, a német szavazó nem a ZEW indexből tájékozódik.
A jobboldali AdF, Orbán Viktor Fideszének német szövetségese egyre növeli előnyét a közvéleménykutatásokban.
Ha jövő vasárnap tartanák a szövetségi parlamenti választásokat, az AfD továbbra is Németország legerősebb pártja lenne. Az Insa közvélemény-kutató intézetfelmérése szerint az AfD a szavazatok 29 százalékát, míg a fő kormányerő, a CDU/CSU 21 százalékát szerezné meg. Miközben az AfD támogatottsága enyhén emelkedett, a CDU/CSU-é kis mértékben csökkent.