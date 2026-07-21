Deviza
EUR/HUF361,93 -0,04% USD/HUF317,16 0% GBP/HUF424,45 -0,34% CHF/HUF390,47 -0,27% PLN/HUF83,64 +0,1% RON/HUF69,08 0% CZK/HUF14,96 +0% EUR/HUF361,93 -0,04% USD/HUF317,16 0% GBP/HUF424,45 -0,34% CHF/HUF390,47 -0,27% PLN/HUF83,64 +0,1% RON/HUF69,08 0% CZK/HUF14,96 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 889,34 +1,62% MTELEKOM2 664 +1,06% MOL4 328 +2,46% OTP46 100 +3,02% RICHTER11 780 -1,26% OPUS358,5 -3,5% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS141,5 -1,74% WABERERS4 580 -2,55% BUMIX9 303,28 -0,54% CETOP4 834,27 +1,68% CETOP NTR3 096,34 +1,77% BUX143 889,34 +1,62% MTELEKOM2 664 +1,06% MOL4 328 +2,46% OTP46 100 +3,02% RICHTER11 780 -1,26% OPUS358,5 -3,5% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS141,5 -1,74% WABERERS4 580 -2,55% BUMIX9 303,28 -0,54% CETOP4 834,27 +1,68% CETOP NTR3 096,34 +1,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
labdarúgás
foci vb 2026
világbajnokság
FIFA

Hatalmas üzlet a labdarúgó világbajnokság, a FIFA új ötlete még nagyobbá tenné – átírhatja a sport pénzügyeit az újabb bővítés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alig ért véget a 48 csapatos foci vb, a FIFA máris újabb bővítésen gondolkodik. Egy még grandiózusabb labdarúgó világbajnokság alapjaiban írná át a sportág gazdasági hátterét.
T. M.
2026.07.21, 17:59

Vasárnap véget ért a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A Spanyolország győzelmével zárult torna volt az első, amit 48 csapat részvételével rendeztek meg. A FIFA elnöke, Gianni Infantino azonban máris felvetette annak a lehetőségét, hogy a labdarúgás legnagyobb eseménye a jövőben tovább bővülhet, a létszámot akár 64 csapatosra is duzzaszthatják. Egy ilyen lépés pedig alapjaiban változtathatja meg a sportág gazdasági működését is.

FIFA World Cup 2026 labdarúgás labdarúgó világbajnokság VB foci, sport, sportgazdaság
A spanyolok nyerték a 2026-os labdarúgó világbajnokságot / Fotó: AFP

A FIFA elnöke a torna alatt a svájci televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a 64 csapatos világbajnokság is azok közé az elképzelések közé tartozik, amelyeket a torna lezárását követően érdemes lehet megvizsgálni. Ezzel ismét napirendre került a kérdés: meddig bővíthető reálisan a labdarúgás legjelentősebb eseménye?

A Reuters cikke szerint egy újabb létszámbővítés logisztikai következményei nyilvánvalóak. Egy nagyobb torna több stadiont, több szálláshelyet, fejlettebb közlekedési infrastruktúrát és nagy valószínűséggel hosszabb lebonyolítási időt igényelne.

A mostani tornán rekordot jelentő 104 mérkőzést bonyolítottak le. Mivel 26 fős keretekből álltak a csapatok, így a 48 válogatott összesen 1248 labdarúgóból állt. Egy 64-re bővítés következtében összesen 1664 játékos lenne benevezve. Velük együtt jóval több stábtag is érkezne, és tizenhattal több ország szurkolói látogatnának el szervezett formában a világbajnokságra, többek között olyan fanatikus szurkolótáborok, mint a mostani vb-ről lemaradó olaszok, írek, peruiak, chileiek, vagy akár a magyarok.

Nem mindenki támogatja az ötletet

A létszámbővítés pénzügyi hatásai azonban még jelentősebbek lehetnek. Ha ugyanis a világ élvonalbeli válogatottjai könnyebben kijutnának a tornára, az csökkenthetné a világbajnoki selejtezők kereskedelmi értékét, miközben tovább növelné a FIFA saját kiemelt eseményének jelentőségét. És ha a műsorszolgáltatók kevesebbre értékelik a selejtezősorozatokat, a labdarúgás hat kontinentális szövetsége egyre inkább a FIFA pénzügyi újraelosztására szorulhat, ami tovább növelheti a nemzetközi szövetség pénzügyi befolyását – és ezzel együtt hatalmát is.

„Szerintem ez nem lenne jó sem magának a világbajnokságnak, sem a selejtezősorozatoknak. Ezért nem támogatom ezt az elképzelést” – nyilatkozta tavaly Aleksander Čeferin, az UEFA elnöke. Az európai szövetség álláspontja azóta sem változott.

Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) elnöke, Salman bin Ibrahim Al Khalifa sejk szintén ellenezte az ötletet, és tavaly azt a kérdést vetette fel, hogy egy újabb bővítésnek vajon hol lenne a vége.

„Fontosnak tartom, hogy amikor világbajnokságot rendezünk, azt az egész világ számára tegyük, ne csupán Európának és Dél-Amerikának. Ha a kisebb országoknak nem adunk esélyt arra, hogy részt vegyenek a világbajnokságon, akkor elveszítik a motivációjukat a fejlődésre” – érvelt korábban a bővítés mellett Gianni Infantino.

Rekordlétszám a labdarúgó világbajnokságon

A 2026-os, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett világbajnokság volt az első 1998 óta, amely szakított a 32 csapatos lebonyolítással. A torna 48 résztvevősre bővült, összesen 104 mérkőzést rendeztek, és több mint öt héten keresztül zajlott.

Ha a verseny megtartaná jelenlegi alapstruktúráját – négycsapatos csoportokkal, majd 32 csapatos egyenes kieséses szakasszal –, akkor egy 64 csapatos világbajnokság már 128 mérkőzésből állna. Ez 24-gyel több lenne, mint 2026-ban, és pontosan kétszer annyi, mint a korábbi 32 csapatos rendszerben. Ha a FIFA nem sűrítené a menetrendet, vagy nem rendezne egyszerre több mérkőzést, a torna várhatóan körülbelül egy héttel hosszabbodna meg, így a lebonyolítás már jóval meghaladná az öt hetet.

A jelenlegi tervek szerint a 2030-as világbajnokság döntő szakaszának túlnyomó részét Spanyolország, Portugália és Marokkó rendezi majd, míg Uruguay, Argentína és Paraguay egy-egy nyitófordulós mérkőzésnek ad otthont a torna százéves jubileumának megünneplésére. Hat rendező ország között 64 válogatott lebonyolítása is komoly szervezési kihívást jelentene. Egyetlen ország számára ennek megoldása még nagyobb feladat lenne.

Már most is sűrű a versenynaptár

A 2034-es világbajnokság egyedüli házigazdája, Szaúd-Arábia már most is komoly kihívásokkal néz szembe a menetrend miatt. Abban az évben a ramadán várhatóan november közepén kezdődik, így a 2022-es katari világbajnokságon alkalmazott november–decemberi időszak nehezen lenne megismételhető. Ez ismét példátlan átalakításra kényszeríthetné a nemzetközi futball versenynaptárát. Egy 64 csapatos torna tovább fokozná ezeket a kihívásokat, ugyanis több stadionra, edzőközpontra, szálláshelyre, közlekedési kapacitásra és önkéntesre lenne szükség, miközben még nagyobb terhelés nehezedne egy olyan ország infrastruktúrájára, amely turisztikai ágazatát még mindig intenzíven fejleszti.

A szaúdi pályázat a jelenlegi, 48 csapatos lebonyolításhoz 15 stadionnal számol: nyolc Rijádban, négy Dzsiddában, a többi pedig Khobarban, Neomban és Abhában található. Az építési és felújítási munkálatok már megkezdődtek a 2027-es Ázsia-kupa előtt.

FIFA World Cup 2026 labdarúgás labdarúgó világbajnokság VB foci, sport, sportgazdaság
Több mint öt hétig tartott az idei világbajnokság / Fotó: AFP

Egy kibővített világbajnokság tovább terhelné az amúgy is zsúfolt nemzetközi versenynaptárt, és fokozná a nyomást a nemzeti labdarúgó bajnokságokra is, amelyek közül egyre több igazodik az Európában hagyományos augusztustól májusig tartó idényhez.

A japán J-League hamarosan megkezdi első augusztustól májusig tartó szezonját, míg az észak-amerikai Major League Soccer jövő évtől hasonló átállást tervez. Ennek következtében egy esetleges téli világbajnokság már nem elsősorban Európa élbajnokságait zavarná meg – mint 2022-ben –, hanem egyre több ország bajnoki rendszerét érintené.

Komoly költségei lehetnek az elnyúló vb-szereplésnek

Szintén fontos szempont, hogy a világbajnoki szereplés jelentős költségekkel jár a nemzeti szövetségek számára, még olyan tehetős országok esetében is, mint Franciaország. A Francia Labdarúgó Szövetség az idei világbajnokságra 24,5 millió eurós kiadással számolt, Philippe Diallo elnök pedig úgy fogalmazott, hogy a Les Bleus-nak legalább az elődöntőig kellene eljutnia ahhoz, hogy a szövetség ne veszteséggel zárja a tornát. Ez egyébként sikerült is nekik, Didier Deschamps csapata végül a negyedik helyen zárta a vb-t.

A FIFA áprilisi, Vancouverben megrendezett kongresszusán Diallo kijelentette, hogy a FIFA-nak nagyobb pénzügyi támogatást kellene nyújtania a részt vevő válogatottaknak. Ráadásul ha már egy 48 csapatos világbajnokság is komoly pénzügyi terhet jelent a részt vevő szövetségek számára, egy hosszabb, 64 csapatos torna ezeket a költségeket tovább növelheti.

A játékosok terhelésével kapcsolatos aggályok is tovább erősödnének, hiszen a több mérkőzés még nagyobb fizikai és mentális igénybevételt jelentene az élvonalbeli futballisták számára.

Egy 64 csapatos világbajnokság ugyan több válogatott számára biztosítana részvételi lehetőséget a sportág legrangosabb eseményén, ugyanakkor ismét fellángolhatna a vita a verseny kiegyensúlyozottságáról, a torna hosszáról, a szurkolókra háruló költségekről, valamint arról is, hogy a világbajnokság nem veszítené-e el azt a különlegességét és exkluzivitását, amely évtizedeken át vonzerejének egyik legfontosabb alapja volt. A FIFA-nak jelenleg 211 tagja van, a 64-re bővítés pedig azt jelentené, hogy a tagállamok 30,33 százaléka kijutna a világbajnokságra.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu