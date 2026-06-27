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Európai Bizottság
MÁV – HÉV
közösségi közlekedés
MÁV
Vitézy Dávid

Vitézy Dávid: új korszak kezdődik a magyar közösségi közlekedésben

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Átszervezi a kormány a közösségi közlekedés egészét. Létrejön az országos közlekedésszervező, amelynek feladata lesz a közszolgáltatások megrendelése, összehangolása és a különböző szolgáltatók munkájának koordinálása - jelentette be Vitézy Dávid. Ezzel párhuzamosan egy száz százalékban állami tulajdonú gördülőállomány-kezelő társaság, vagyis egy vonatlízing cég is létrejönne.
Dénes Zoltán
2026.06.27, 09:04
Frissítve: 2026.06.27, 09:07

A kormány az Európai Bizottsággal történt egyeztetések alapján létrehozza az országos közlekedésszervezőt, egy olyan intézményként, amit a magyarok közül sem sokan ismernek – jelentette be közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházás miniszter tájékoztatása szerint már vannak ilyen típusú szervezetek, amelyek a közszolgáltatás megrendelését, összeszervezését, akár több szolgáltató munkájának összehangolását végzik. Az új szervezet országos hatáskörrel fog létrejönni, s ennek a törvényi garanciáit az Országgyűlés tudja majd elfogadni. 

Vitézy Dávid
Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Mint mondta, emellett létrejön az a gördülőállomány kezelő, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy lesz egy állami vonat lízingcég, ez fogja beszerezni az új járművekkel, és ez fogja a különböző szolgáltatók rendelkezésére bocsátani, átlátható paraméterekkel. Tájékoztatása szerint, erre azért van szükség, mert az Európai Uniós jogban az a típusú monopólium, ami a MÁV-nak van, 2033-ban minden uniós tagállamban megszűnik. Onnantól az államoknak versenyeztetett szolgáltatóknak kell, vagy lehet odadni közpénzt azért, hogy járassák a vonatokat. 

Tehát azok a vonatok, amik nem tartják el önmagukat, márpedig Magyarországon azért a legtöbb vonat ilyen, ott, és ahol közpénz kell ahhoz, hogy ezek működjenek, ott nem lehet csak úgy odadni a saját cégnek, hanem versenyeztetni kell

 - mondta Vitézy Dávid. Hozzátette: ez nem zárja ki, hogy ilyen versenyen a MÁV is elinduljon, de egy színesebb, hatékonyabb és az utasok számára jobb szolgáltatást kínáló struktúrába kell átlépni. Ezért van szükség megrendelő szervezetre. Emlékeztetett arra, hogy Budapesten a buszok ma is így működnek, többféle szolgáltató van. Az utas ebből nem sokat érzékel,

  • ugyanolyan kék busz jön, 
  • ugyanolyan bérlet jó rá, 
  • és összességében ugyanúgy is néz ki, 

tehát ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, de az ellátást több szolgáltató látja el. 

A miniszter szerint, amennyiben most veszünk új heveket, vásárolunk új InterCity vonatokat, csak úgy tudtuk ebben az utolsó pillanatban megmenteni ezt az uniós pénzt, ha ezzel nem torzítjuk a piaci versenyt, ami később szükséges lesz. 

A tervek szerint tehát, amennyiben más szolgáltató nyer el mondjuk egy HÉV-vonal vagy egy InterCity vonal üzemeltetését, mint a MÁV, akkor egyenlő hozzáférési feltételekkel tudja ezeket a járműveket a másik szolgáltató is használni. Ezért választják szét ezt a gördülő állomány eszközkezelőt, vagy vonatlízing céget, ami száz százalék állami tulajdonban lesz. Ez a bonyolult intézményi reforma ahhoz kellett, hogy haza tudjuk hozni az uniós pénzeket, mivel az uniós szabályok szerint a MÁV-nak nem maradhat meg a monopóliuma 2033 után, s ezért a beszerzéseket már nem lehet közvetlenül megtenni - mondta Vitézy. Tájékoztatása szeirnt, ez is egy tipikusan olyan ágazati jogszabálycsomag, ami ahhoz kell, hogy az uniós pénzeket hazahozzuk. A javaslatcsomag elkészült, ma is egyeztetnek róla az Európai Bizottsággal is, és a jövő héten benyújtjuk a Országgyűlésnek. És a cél egyértelmű: színvonalasabb, jobb minőségű szolgáltatást nyújtsunk mind a Budapest környéki HÉV-vonalakon, mind az InterCityken.
Pár másodpercig gondolkozott

 

 

Ezzel párhuzamosan egy száz százalékban állami tulajdonú gördülőállomány-kezelő társaság is létrejönne. Ez gyakorlatilag állami vonatlízingcégként működne: beszerzi az új járműveket, majd átlátható, egyenlő feltételekkel a közlekedési szolgáltatók rendelkezésére bocsátja azokat.

A modell lényege, hogy ha például egy HÉV-vonal vagy InterCity-járat üzemeltetését nem a MÁV, hanem más szolgáltató nyeri el, az új szereplő is azonos feltételekkel használhassa a szükséges járműveket. A két intézmény szétválasztása azért is szükséges, mert 2033 után az uniós szabályok alapján a vasúti közszolgáltatások támogatását versenyeztetett formában kell biztosítani ott, ahol az adott járat nem működtethető piaci alapon.

A tervezett intézményi átalakítás az uniós források lehívásának is feltétele. Az új HÉV-szerelvények és InterCity-kocsik beszerzéséhez ugyanis olyan konstrukcióra van szükség, amely nem torzítja a későbbi versenyt. A jogszabálycsomagot a tervek szerint jövő héten nyújtják be az Országgyűlésnek; a cél a Budapest környéki HÉV-vonalakon és az InterCity-hálózaton nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése.

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