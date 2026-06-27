Vitézy Dávid: új korszak kezdődik a magyar közösségi közlekedésben

A kormány az Európai Bizottsággal történt egyeztetések alapján létrehozza az országos közlekedésszervezőt, egy olyan intézményként, amit a magyarok közül sem sokan ismernek – jelentette be közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházás miniszter tájékoztatása szerint már vannak ilyen típusú szervezetek, amelyek a közszolgáltatás megrendelését, összeszervezését, akár több szolgáltató munkájának összehangolását végzik. Az új szervezet országos hatáskörrel fog létrejönni, s ennek a törvényi garanciáit az Országgyűlés tudja majd elfogadni.

Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Mint mondta, emellett létrejön az a gördülőállomány kezelő, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy lesz egy állami vonat lízingcég, ez fogja beszerezni az új járművekkel, és ez fogja a különböző szolgáltatók rendelkezésére bocsátani, átlátható paraméterekkel. Tájékoztatása szerint, erre azért van szükség, mert az Európai Uniós jogban az a típusú monopólium, ami a MÁV-nak van, 2033-ban minden uniós tagállamban megszűnik. Onnantól az államoknak versenyeztetett szolgáltatóknak kell, vagy lehet odadni közpénzt azért, hogy járassák a vonatokat.

Tehát azok a vonatok, amik nem tartják el önmagukat, márpedig Magyarországon azért a legtöbb vonat ilyen, ott, és ahol közpénz kell ahhoz, hogy ezek működjenek, ott nem lehet csak úgy odadni a saját cégnek, hanem versenyeztetni kell

- mondta Vitézy Dávid. Hozzátette: ez nem zárja ki, hogy ilyen versenyen a MÁV is elinduljon, de egy színesebb, hatékonyabb és az utasok számára jobb szolgáltatást kínáló struktúrába kell átlépni. Ezért van szükség megrendelő szervezetre. Emlékeztetett arra, hogy Budapesten a buszok ma is így működnek, többféle szolgáltató van. Az utas ebből nem sokat érzékel,

ugyanolyan kék busz jön,

ugyanolyan bérlet jó rá,

és összességében ugyanúgy is néz ki,

tehát ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, de az ellátást több szolgáltató látja el.

A miniszter szerint, amennyiben most veszünk új heveket, vásárolunk új InterCity vonatokat, csak úgy tudtuk ebben az utolsó pillanatban megmenteni ezt az uniós pénzt, ha ezzel nem torzítjuk a piaci versenyt, ami később szükséges lesz.