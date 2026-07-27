Adminisztrációs terhek özöne zúdul a hitelfelvevőkre: így könnyítenének a helyzeten a Varga Mihályék, javaslatcsomaggal állt elő az MNB

A hitelezés adminisztrációs terheinek csökkentéséhez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) számos javaslatot fogalmazott meg a jogalkotó felé, a versenyképesség erősítése érdekében emellett konkrétan javasolta az előtörlesztéshez kapcsolódó adminisztratív terhek és díjak mérséklését is, például az előtörlesztési és közjegyzői díjak jogszabályi csökkentését – jelentette be a jegybank hétfői közleményében.

Az MNB számos javaslatot fogalmazott meg a hitelezés adminisztrációs terheinek csökkentéséhez / Fotó: Ladóczki Balázs

Az MNB emellett a saját rendelkezésre álló eszközeivel egyrészt a Minősített hiteltermékek keretrendszerének kialakításával ösztönzi az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentését.

Kiemelték, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleknél – a referenciakamat értékéhez viszonyított kamatfelár maximálásán túl – a hitel folyósítási díja maximum a hitelösszeg 0,75 százaléka, de legfeljebb 150 ezer forint lehet, zöld hitelcél esetén díjmentes. Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalékát, lakástakarék-pénztári betétből pedig a szerződés szerint elérhető megtakarítás, a hozzá kapcsolódó állami támogatás és az azokra jóváírt kamat mértékéig az előtörlesztés díjmentes.

Szakmai javaslatokat fogalmazott meg az MNB

Szintén az ügyfelek adminisztratív terheit csökkenti, hogy 2024-től lehetőség van a szerződéskötés előtti hitelfelvételi folyamatok online ügyintézésére, illetve, hogy a Hiteles Energetikai Tanúsítvány ügyfélköltségét a bank köteles egy alkalommal átvállalni.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek feltételei szerint (a kamatfelár maximálásán túl) a folyósítási díj maximuma a hitelösszeg 0,75 százaléka, teljeskörű online hitelfelvétel esetén folyósítási díj nem számítható fel. Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 0,5 százalékát, míg 1 évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztés díjmentes.

A jegybank kitért arra is, hogy a hiteltermék ügyintézése teljes folyamatában immár 5 éve online végezhető el az ügyfeleknek.

A kifejezetten mikro, kis- és középvállalkozások számára kialakított, beruházási célú Minősített Vállalati Hitelnél (a kamatfelár maximálásán túl) a hitelfolyósításig kizárólag egyetlen, legfeljebb a hitelösszeg 1 százalékát kitevő, de maximum 1 millió forint összegű díj számítható fel az ügyfélnek. Emellett az előtörlesztés ingyenes változó kamatozás esetén (a törlesztés megkezdésének késleltetésére meghatározott türelmi időszak letelte után, legfeljebb egy éves kamatrögzítés esetén) az adós választása szerint évente legalább két alkalommal; míg egy évnél hosszabb, de nem végig fix kamatozás esetén minden kamatforduló alkalmával.