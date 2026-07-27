Fordulat Balásy Gyula cégbirodalmában: feloldották a bankszámlákat, fizettek a NAV-nak – hamarosan lezárul a teljes átvilágítás
Megszüntette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó két vállalattal szemben indított végrehajtást, miután a cégek rendezték adótartozásukat. A fejlemény újabb jele annak, hogy a vállalatok állami átvilágítása a végéhez közeledik, és hamarosan döntés születhet a bennük lévő több tízmilliárd forintos vagyon sorsáról – írta a Telex.
Megszüntette a NAV a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. ellen még májusban indított végrehajtási eljárást. A New Land Media esetében július 23-án, a Lounge Designnál egy nappal később zárult le az eljárás. A Balásy-csoport egy harmadik meghatározó társaságával szemben még folyamatban van a végrehajtás, azonban várhatóan ez is rövid időn belül lezárulhat.
A végrehajtások megszüntetésének legvalószínűbb oka, hogy a korábban zárolt bankszámlák egy részét feloldották.
Ennek köszönhetően a társaságok hozzáférhettek a zárolás óta beérkezett bevételeikhez, és rendezni tudták adótartozásaikat.
A cégek még tavasszal kerültek nehéz helyzetbe, amikor a feltételezett NER-es vagyonkimentéssel összefüggő nyomozás során zárolták számláikat. Bár a vállalatok jelentős készpénzállománnyal rendelkeztek, a zárolás miatt átmenetileg nem tudtak eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, ami a NAV végrehajtásaihoz vezetett.
Korábban a számlák befagyasztása miatt több cégnél akadozott a működés, késedelmet szenvedtek a kifizetések, és elbocsátások lehetősége is felmerült. A vállalatok ugyanakkor akkor is azt hangsúlyozták, hogy a probléma nem a gazdasági teljesítményükből, hanem a hatósági intézkedésekből fakadt.
Augusztusban dönthetnek Balásy Gyula több tízmilliárdos vagyonáról
Balásy Gyula még május elején felajánlotta vállalatait és vagyona egy részét az államnak, ezt azonban Magyar Péter miniszterelnök első körben visszautasította. Később ugyanakkor mégis megindult a cégek pénzügyi és jogi átvilágítása.
Az átvilágítás várhatóan augusztus elején zárulhat le. Ezt követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, illetve a Miniszterelnökség dönthet arról, hogy sor kerül-e a vállalatokban lévő vagyon állami átvételére.
Magyar Péter korábban világossá tette, hogy a kabinetnek nincs politikai szándéka maguknak a cégeknek az átvételére, céljuk a vállalatokban lévő, közpénzből felhalmozott vagyon feltárása és szükség esetén annak visszaszerzése.
Ez azt jelenti, hogy egy esetleges állami lépés elsősorban a vagyonelemeket érintheti, miközben a társaságok későbbi sorsáról külön döntés születhet.
A tét jelentős: a korábbi pénzügyi beszámolók alapján a négy érintett vállalat együttes nettó eszközértéke 55-60 milliárd forint között lehet, miközben 2025 végén több mint 26 milliárd forint készpénzzel rendelkeztek. A NAV-végrehajtások megszűnése ezért nemcsak a cégek működését stabilizálhatja, hanem az állami átvilágítás és az esetleges vagyonátvétel egyik fontos akadályát is elháríthatja.
Nincs fizetés, közben közel 200 ember állása került veszélybe: súlyosbodik a válság Balásy Gyula cégeinél
Miközben a Lounge Group több dolgozója még mindig nem kapta meg a májusi fizetését, a Visual Europe Groupnál csoportos létszámleépítési eljárás indult, amely akár közel 200 munkavállalót is érinthet. Tehát Balásy Gyula cégeinél nem rendeződni látszik a helyzet, hanem inkább még fokozódnak a problémák.