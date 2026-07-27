A Magyar Telekom megtáltosodott, egyedül a Mol csúszott meg az olajon
Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei emelkedéssel nyitottak hétfőn, a Dow Jones például 500 ponttal nőtt, miután az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhült, és a hétvégén leálltak az egymás elleni kölcsönös támadások, ami lefelé nyomja az olajárakat.
Az optimizmus viszont nem teljes körű, a csipgyártó és egyéb AI-kapcsolt vállalatok részvényeit ütik vágják a Wall Streeten. A SpaceX részvényei például újabb 3,8 százalékkal estek, és újabb mélypontot értek el 110,56 dolláron. A vállalat augusztus 4-én teszi közzé negyedéves eredményeit.
A legújabb lefordulás azt követően érte el az amerikai piaci szegmenst, hogy Kínában óriási sikerrel - több száz százalékos árfolyamemelkedéssel - lépett tőzsdére hétfőn a CXMT nevű, félvezetőgyártó cég, amely kapitalizációja alapján egy csapásra Kína második legnagyobb tőzsdei cégévé vált a Hongkongban jegyzett Tencent Holdings mögött.
A tengerentúli befektetőknek viszont már ezen a héten is lesz csemegézni valójuk bőségesen, érkezik az Apple, az Amazon, a Microsoft és a Meta gyorsjelentése is, szerdán pedig a Federal Reserve kamatdöntése jön.
Az európai vezető börzék is markáns pluszban jártak hétfő délután, az Atlanti-óceán innenső partján - ha lehet - még sürgetőbb volt már egy lélegzetvételnyi szünet az iráni háborúban, illetve az olajárak folyamatos emelkedésében.
A BUX is múlt pénteki záróértéke felett búcsúzott a kereskedéstől, végül 0,7 százalékkal, egészen 144 473 pontig kapaszkodott fel.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 20,9 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP részvényei 1,6 százalékkal, 46 090 forintra drágultak.
A Mol kurzusa viszont 1,7 százalékkal, 4398 forintra esett, amire jó oka volt, hiszen a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 6,9 százalékkal, 90,09 dollárra zuhant.
A Richter részvényei is magukra találtak, 1 százalékkal, 11 740 forintig nőtt a kurzus.
A Magyar Telekom papírjai 2706 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 2,2 százalékkal lőttek ki.
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A forint ellenben nem tudta tartani délelőtti formáját. Az eurót késő délután már 360,4 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon.