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tőzsde
Magyar Telekom
Mol

A Magyar Telekom megtáltosodott, egyedül a Mol csúszott meg az olajon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A nemzetközi piacokkal erősödött a BUX. A blue chipek közül a Magyar Telekom állt az élre, és csak a Mol gyengült.
Murányi Ernő
2026.07.27, 17:22
Frissítve: 2026.07.27, 17:38

Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei emelkedéssel nyitottak hétfőn, a Dow Jones például 500 ponttal nőtt, miután az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhült, és a hétvégén leálltak az egymás elleni kölcsönös támadások, ami lefelé nyomja az olajárakat. 

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A Magyar Telekom megtáltosodott, egyedül a Mol húzta vissza a BUX-indexet / Fotó: MP_Foto / Shutterstock

Az optimizmus viszont nem teljes körű, a csipgyártó és egyéb AI-kapcsolt vállalatok részvényeit ütik vágják a Wall Streeten. A SpaceX részvényei például újabb 3,8 százalékkal estek, és újabb mélypontot értek el 110,56 dolláron. A vállalat augusztus 4-én teszi közzé negyedéves eredményeit. 

A legújabb lefordulás azt követően érte el az amerikai piaci szegmenst, hogy Kínában óriási sikerrel - több száz százalékos árfolyamemelkedéssel - lépett tőzsdére hétfőn a CXMT nevű, félvezetőgyártó cég, amely kapitalizációja alapján egy csapásra Kína második legnagyobb tőzsdei cégévé vált a Hongkongban jegyzett Tencent Holdings mögött.

A tengerentúli befektetőknek viszont már ezen a héten is lesz csemegézni valójuk bőségesen, érkezik az Apple, az Amazon, a Microsoft és a Meta gyorsjelentése is, szerdán pedig a Federal Reserve kamatdöntése jön.

Az európai vezető börzék is markáns pluszban jártak hétfő délután, az Atlanti-óceán innenső partján - ha lehet - még sürgetőbb volt már egy lélegzetvételnyi szünet az iráni háborúban, illetve az olajárak folyamatos emelkedésében.  

A BUX is múlt pénteki záróértéke felett búcsúzott a kereskedéstől, végül 0,7 százalékkal, egészen 144 473 pontig kapaszkodott fel.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 20,9 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényei 1,6 százalékkal, 46 090 forintra drágultak.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 090 HUF 0 / +1,56 %
Forgalom: 11 684 918 430 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa viszont 1,7 százalékkal, 4398 forintra esett, amire jó oka volt, hiszen a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 6,9 százalékkal, 90,09 dollárra zuhant.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 398 HUF 0 / -1,7 %
Forgalom: 5 437 165 356 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei is magukra találtak, 1 százalékkal, 11 740 forintig nőtt a kurzus.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 740 HUF 0 / +0,95 %
Forgalom: 2 079 547 700 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom papírjai 2706 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 2,2 százalékkal lőttek ki.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 706 HUF 0 / +2,19 %
Forgalom: 1 357 531 062 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint ellenben nem tudta tartani délelőtti formáját. Az eurót késő délután már 360,4 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon. 

 

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