A Magyar Telekom megtáltosodott, egyedül a Mol csúszott meg az olajon

Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei emelkedéssel nyitottak hétfőn, a Dow Jones például 500 ponttal nőtt, miután az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhült, és a hétvégén leálltak az egymás elleni kölcsönös támadások, ami lefelé nyomja az olajárakat.

A Magyar Telekom megtáltosodott, egyedül a Mol húzta vissza a BUX-indexet / Fotó: MP_Foto / Shutterstock

Az optimizmus viszont nem teljes körű, a csipgyártó és egyéb AI-kapcsolt vállalatok részvényeit ütik vágják a Wall Streeten. A SpaceX részvényei például újabb 3,8 százalékkal estek, és újabb mélypontot értek el 110,56 dolláron. A vállalat augusztus 4-én teszi közzé negyedéves eredményeit.

A legújabb lefordulás azt követően érte el az amerikai piaci szegmenst, hogy Kínában óriási sikerrel - több száz százalékos árfolyamemelkedéssel - lépett tőzsdére hétfőn a CXMT nevű, félvezetőgyártó cég, amely kapitalizációja alapján egy csapásra Kína második legnagyobb tőzsdei cégévé vált a Hongkongban jegyzett Tencent Holdings mögött.

A tengerentúli befektetőknek viszont már ezen a héten is lesz csemegézni valójuk bőségesen, érkezik az Apple, az Amazon, a Microsoft és a Meta gyorsjelentése is, szerdán pedig a Federal Reserve kamatdöntése jön.

Az európai vezető börzék is markáns pluszban jártak hétfő délután, az Atlanti-óceán innenső partján - ha lehet - még sürgetőbb volt már egy lélegzetvételnyi szünet az iráni háborúban, illetve az olajárak folyamatos emelkedésében.

A BUX is múlt pénteki záróértéke felett búcsúzott a kereskedéstől, végül 0,7 százalékkal, egészen 144 473 pontig kapaszkodott fel.