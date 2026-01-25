Kiakadt az egyik nagy hazai energiapiaci szereplő: kockázatokkal van tele az energiatároló-boom
A trendek alapján nem ígérkezik nyugodtak 2026 sem a hazai megújuló- és energiapiacon a Green Cloud szerint. A társaság a megújuló energia hosszú távú szerződéseinek (PPA) hazai szegemensében szerzett erős pozíciókat. Lapunkhoz eljuttatott értékelésében három olyan tényezőt emelt ki, amelyek döntően befolyásolják a vállalatok energiaellátását és annak piacát. Az egyik kulcskérdés az energiatárolók szerepe.
Az energiatároló-boom csak lehetőség, de nem kockázatmentes
Bár az akkumulátorok megjelenésével egy új fejezet kezdődik a magyarországi villamosenergia-rendszerben, a jelenlegi piaci (és szabályozói) várakozásokat gyakran a túlzott optimizmus jellemzi Pokol László, a társaság vezérigazgatója szerint. Figyelmeztet, hogy az energiatárolók kapcsán sokszor csak elméleti maximumokról és tökéletes piaci működésről olvasunk, így szinte mindig hurráoptimizmus előzi meg a tárolók megjelenését.
Azonban az energiatárolók hazai villamosenergia-rendszerbe történő illesztése akár meglepetéseket is okozhat.
Egy piaci szereplőnek ugyanis változó környezetben kell eladnia a zöldáramot, lehetőleg előre menetrendezett módon. Csakhogy közben az akkumulátort is töltenie kell az áram későbbi felhasználására, ám megeshet, hogy mindkettőre egyszerre nincs módja. Éppen ez történhet meg egy hibrid erőmű esetében, amelyek elterjedésének lökést adhatnak az új szélerőművi kapacitások. Ráadásul a bevételt számos további tényező, például
- a kapacitáslekötési díjak,
- az adózás
- vagy az üzemeltetés módja
is befolyásolja. Az energiatárolók megtérülése ezért erősen függ a piaci környezettől és a választott üzemeltetési modelltől. Mindezek mellett, ha a termelő még PPA-szerződéssel is rendelkezik, akkor az végképp komoly tervezést és szakértelmet kíván meg.
A naperőművekhez elengedhetetlen az akkumulátor
Az elmúlt évek piaci kannibalizációja miatt az energiatárolás mára a naperőművi beruházások egyik kulcselemévé vált: ezek hiányában nem térül meg a beruházás.
Magyarország továbbra is az egyik legnagyobb árkilengésekkel rendelkező piac Európában,
ugyanakkor a Green Cloud szakértői szerint az ezekhez kapcsolódó bevételi lehetőség gyakran elméleti, tökéletes piaci előrelátást feltételező számításokon alapul. Így a tavalyi áringadozás után a nagyobb volatilitás az idén is stabilan a mindennapi működés része lesz.
A háttérben rendszerszintű tényezők állnak: rugalmatlan gáz- és nukleáris erőműveket kombinálnak megújuló energiával. Mégis olyan előrejelzések születnek, amelyek az európai villamosenergia-piacok elméleti árkülönbségeit és az ezekre épülő energiatárolási bevételi lehetőséget úgy mutatják, hogy a számítások
- tökéletes piaci előrelátást,
- hibamentes kereskedést
- és ideális eszközhasználatot
feltételeznek. A tényleges piaci eredmények azonban a kereskedési stratégiától, az energiatároló műszaki paramétereitől, az üzemeltetés módjától, valamint a piaci és szabályozási környezettől jelentősen eltérhetnek.
A 15 perces tőzsdei elszámolás bevezetése elméletileg ideális esetben akár 10-15 százalékkal is javíthatja az energiatárolók bevételi lehetőségeit. A tényleges megtérülés ugyanakkor nagymértékben függ az alkalmazott kereskedési stratégiától és attól, hogy az adott eszközt mely piaci szereplő üzemelteti. Mindez azt is jelenti, hogy állami és pályázati támogatás nélkül, piaci alapon épülő megújuló naperőművek önmagukban nem lesznek versenyképesek és nem kapnak a bankoktól finanszírozást sem. Az energiatárolók ugyanis fontos elemei annak a jövőt jelentő hibrid energiatermelő és -ellátó rendszernek, amely képes rugalmasan reagálni a kereslet és kínálat változására, hozzájárulva ezzel az ellátásbiztonság fenntartásához és a volatilitás csökkentéséhez is.
Zöldátállást mindenkinek!
A Green Cloud tapasztalatai szerint a zöldátállással kapcsolatban továbbra is jelentős félreértések vannak a piacon:
- A fenntartható zöld-energiaellátás csak a nagyok kiváltsága, mert drága.
- A zöldenergiának nincs metszete az ellátásbiztonsággal.
- Az energiatárolók simán integrálhatók a rendszerbe.
Ugyanakkor Pokol László magyarázata szerint a valóságban a zöldátállás ma már versenyképes áron és jól tervezhető módon megvalósítható, ráadásul hazai fizikai megújuló energia és teljes ellátásbiztonság garantálása mellett. Az energiatárolók esetében sem maga az eszköz a döntő, hanem az, hogy milyen üzleti modell és üzemeltetési szemlélet áll mögötte. Önmagában a (pályázati) pénz és az infrastruktúra örvendetes, de kevés: jó tervezés, adatalapú működés, gyors reakció és rugalmasság, valamint partnerség mind-mind elengedhetetlen ahhoz, hogy az energiatárolók jelentette előnyök többletértéket jelentsenek a hazai piacnak és hálózatnak, valamint a fogyasztóknak is.