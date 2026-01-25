Kiakadt az egyik nagy hazai energiapiaci szereplő: kockázatokkal van tele az energiatároló-boom

A trendek alapján nem ígérkezik nyugodtak 2026 sem a hazai megújuló- és energiapiacon a Green Cloud szerint. A társaság a megújuló energia hosszú távú szerződéseinek (PPA) hazai szegemensében szerzett erős pozíciókat. Lapunkhoz eljuttatott értékelésében három olyan tényezőt emelt ki, amelyek döntően befolyásolják a vállalatok energiaellátását és annak piacát. Az egyik kulcskérdés az energiatárolók szerepe.

Az energiatároló-boom csak lehetőség, de nem kockázatmentes

Bár az akkumulátorok megjelenésével egy új fejezet kezdődik a magyarországi villamosenergia-rendszerben, a jelenlegi piaci (és szabályozói) várakozásokat gyakran a túlzott optimizmus jellemzi Pokol László, a társaság vezérigazgatója szerint. Figyelmeztet, hogy az energiatárolók kapcsán sokszor csak elméleti maximumokról és tökéletes piaci működésről olvasunk, így szinte mindig hurráoptimizmus előzi meg a tárolók megjelenését.

Azonban az energiatárolók hazai villamosenergia-rendszerbe történő illesztése akár meglepetéseket is okozhat.

Egy piaci szereplőnek ugyanis változó környezetben kell eladnia a zöldáramot, lehetőleg előre menetrendezett módon. Csakhogy közben az akkumulátort is töltenie kell az áram későbbi felhasználására, ám megeshet, hogy mindkettőre egyszerre nincs módja. Éppen ez történhet meg egy hibrid erőmű esetében, amelyek elterjedésének lökést adhatnak az új szélerőművi kapacitások. Ráadásul a bevételt számos további tényező, például

a kapacitáslekötési díjak,

az adózás

vagy az üzemeltetés módja

is befolyásolja. Az energiatárolók megtérülése ezért erősen függ a piaci környezettől és a választott üzemeltetési modelltől. Mindezek mellett, ha a termelő még PPA-szerződéssel is rendelkezik, akkor az végképp komoly tervezést és szakértelmet kíván meg.

A naperőművekhez elengedhetetlen az akkumulátor

Az elmúlt évek piaci kannibalizációja miatt az energiatárolás mára a naperőművi beruházások egyik kulcselemévé vált: ezek hiányában nem térül meg a beruházás.

Magyarország továbbra is az egyik legnagyobb árkilengésekkel rendelkező piac Európában,

ugyanakkor a Green Cloud szakértői szerint az ezekhez kapcsolódó bevételi lehetőség gyakran elméleti, tökéletes piaci előrelátást feltételező számításokon alapul. Így a tavalyi áringadozás után a nagyobb volatilitás az idén is stabilan a mindennapi működés része lesz.