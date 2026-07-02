Ennyit ért Magyar Péter ámokfutása: sorra fizetik ki a minisztériumok a fideszes államtitkárok végkielégítéseit
Megkezdődött a távozó fideszes államtitkárok törvényben meghatározott, hathavi illetménynek megfelelő juttatásának kifizetése. A Telex információi szerint több minisztérium már teljesítette az utalásokat, miközben más tárcáknál egyelőre nem érkezett meg a végkielégítés az érintettek számlájára.
Több minisztérium elindította a végkielégítések kifizetését
A Telex a Miniszterelnökség mellett öt minisztériumot is megkeresett az ügyben: a Külügyminisztériumot, a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, a Pénzügyminisztériumot, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot. Arra a kérdésre egyik tárca sem válaszolt, hogy megtörténtek-e a kifizetések, ezért az érintett egykori vezetők beszámolóiból lehet következtetni a jelenlegi helyzetre.
Az információk szerint
- a Gazdasági és Energetikai Minisztérium már átutalta a volt Energiaügyi Minisztérium vezetőinek járó összegeket.
- Hasonlóan járt el a Külügyminisztérium is a korábbi külügyi államtitkárok esetében.
- A Pénzügyminisztériumtól ugyanakkor az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium vezetői még nem kapták meg a juttatásukat.
A jogszabály egyértelműen meghatározza a feltételeket; azok a miniszterek és államtitkárok, akik legalább három éven át töltötték be tisztségüket, hathavi illetményüknek megfelelő összeget kapnak egy összegben, amelyet a törvény szerint 15 napon belül kell folyósítani, míg rövidebb szolgálati idő esetén háromhavi juttatás jár.
Magyar Péter miniszterelnök a kormányváltás után többször kijelentette, hogy a leköszönő kormány tagjai nem részesülhetnek végkielégítésben.
A kormányfő ennek kapcsán korábban azt mondta, nem kívánja aláírni a minisztereknek járó kifizetéseket, az államtitkárok esetében pedig a miniszteri ellenjegyzés elmaradásáról beszélt. Később azt is hangsúlyozta, hogy minden érintettre ugyanaz a szabály vonatkozik.
A megszólaló volt államtitkárok tapasztalatai alapján azonban a gyakorlat ettől eltér. Többen arról számoltak be, hogy hiánytalanul megkapták a törvény szerinti összeget.
Ki jótékonyságra, ki családja fenntartására fordítaná a búcsúpénzt
A leköszönő kormány tagjai kifejezték azon szándékukat, hogy a juttatásokat jótékony célra ajánlanák fel. Gulyás Gergely például arról beszélt, hogy a pénzt a nagydobronyi gyermekotthon támogatására fordítanák. Több érintett ugyanakkor már korábban jelezte, hogy élni kíván a törvény adta lehetőséggel, és nem tervezi felajánlani az összeget.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azzal indokolta döntését, hogy a választási eredmény elfogadása mellett a családja anyagi biztonságát is szem előtt kell tartania, ezért a következő időszak megélhetéséhez szüksége van erre a bevételre. Más arról beszélt, hogy tartalékot szeretne képezni arra az esetre, ha a jövőben jogi eljárás indulna ellene, és ügyvédi képviseletet kellene finanszíroznia.
A beszámolók szerint egy-egy minisztériumon belül egységes gyakorlat alakult ki. Az államtitkárok egymással is megosztották tapasztalataikat, így több érintettnek volt rálátása arra, mely tárcák fizettek már.
A kialakult helyzet jogi és politikai szempontból is kérdéseket vet fel, noha a törvény egyértelműen rendelkezik a kifizetésről, ám a miniszterelnök ennek pont az ellenkezőjét képviselte.
Az új minisztereknek így mérlegelniük kellett, hogy a jogszabály alapján járnak el, vagy követik kormányfőjük politikai iránymutatását.
Arról egyelőre nincs hivatalos információ, indulnak-e jogi eljárások azokban az esetekben, amikor elmarad a kifizetés. Korábban azonban több érintett is jelezte, hogy bírósághoz fordulhat a juttatás érvényesítéséért.