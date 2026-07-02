Ennyit ért Magyar Péter ámokfutása: sorra fizetik ki a minisztériumok a fideszes államtitkárok végkielégítéseit

Megkezdődött a távozó fideszes államtitkárok törvényben meghatározott, hathavi illetménynek megfelelő juttatásának kifizetése. A Telex információi szerint több minisztérium már teljesítette az utalásokat, miközben más tárcáknál egyelőre nem érkezett meg a végkielégítés az érintettek számlájára.

Magyar Péter miniszterelnök többször nyomatékosította, hogy nem kaphatják meg végkielégítésüket az előző kormány tagjai. / Fotó: Hatlaczki Balázs

Több minisztérium elindította a végkielégítések kifizetését

A Telex a Miniszterelnökség mellett öt minisztériumot is megkeresett az ügyben: a Külügyminisztériumot, a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, a Pénzügyminisztériumot, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot. Arra a kérdésre egyik tárca sem válaszolt, hogy megtörténtek-e a kifizetések, ezért az érintett egykori vezetők beszámolóiból lehet következtetni a jelenlegi helyzetre.

Az információk szerint

a Gazdasági és Energetikai Minisztérium már átutalta a volt Energiaügyi Minisztérium vezetőinek járó összegeket.

Hasonlóan járt el a Külügyminisztérium is a korábbi külügyi államtitkárok esetében.

A Pénzügyminisztériumtól ugyanakkor az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium vezetői még nem kapták meg a juttatásukat.

A jogszabály egyértelműen meghatározza a feltételeket; azok a miniszterek és államtitkárok, akik legalább három éven át töltötték be tisztségüket, hathavi illetményüknek megfelelő összeget kapnak egy összegben, amelyet a törvény szerint 15 napon belül kell folyósítani, míg rövidebb szolgálati idő esetén háromhavi juttatás jár.

Magyar Péter miniszterelnök a kormányváltás után többször kijelentette, hogy a leköszönő kormány tagjai nem részesülhetnek végkielégítésben.

A kormányfő ennek kapcsán korábban azt mondta, nem kívánja aláírni a minisztereknek járó kifizetéseket, az államtitkárok esetében pedig a miniszteri ellenjegyzés elmaradásáról beszélt. Később azt is hangsúlyozta, hogy minden érintettre ugyanaz a szabály vonatkozik.

A megszólaló volt államtitkárok tapasztalatai alapján azonban a gyakorlat ettől eltér. Többen arról számoltak be, hogy hiánytalanul megkapták a törvény szerinti összeget.