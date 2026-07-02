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végkielégítés
Gulyás Gergely
Magyar Péter

Ennyit ért Magyar Péter ámokfutása: sorra fizetik ki a minisztériumok a fideszes államtitkárok végkielégítéseit

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Hiába ígérte Magyar Péter, hogy a távozó fideszes miniszterek és államtitkárok nem jutnak hozzá a törvényben rögzített hathavi juttatásukhoz, több minisztériumban már megkezdődtek a kifizetések. Az érintettek beszámolói szerint a gyakorlat tárcánként eltér, de több helyen már hiánytalanul megérkezett a végkielégítés.
VG
2026.07.02, 07:41

Megkezdődött a távozó fideszes államtitkárok törvényben meghatározott, hathavi illetménynek megfelelő juttatásának kifizetése. A Telex információi szerint több minisztérium már teljesítette az utalásokat, miközben más tárcáknál egyelőre nem érkezett meg a végkielégítés az érintettek számlájára.

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Magyar Péter miniszterelnök többször nyomatékosította, hogy nem kaphatják meg végkielégítésüket az előző kormány tagjai. / Fotó: Hatlaczki Balázs

Több minisztérium elindította a végkielégítések kifizetését

A Telex a Miniszterelnökség mellett öt minisztériumot is megkeresett az ügyben: a Külügyminisztériumot, a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, a Pénzügyminisztériumot, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot. Arra a kérdésre egyik tárca sem válaszolt, hogy megtörténtek-e a kifizetések, ezért az érintett egykori vezetők beszámolóiból lehet következtetni a jelenlegi helyzetre.

Az információk szerint 

  • a Gazdasági és Energetikai Minisztérium már átutalta a volt Energiaügyi Minisztérium vezetőinek járó összegeket. 
  • Hasonlóan járt el a Külügyminisztérium is a korábbi külügyi államtitkárok esetében. 
  • A Pénzügyminisztériumtól ugyanakkor az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium vezetői még nem kapták meg a juttatásukat.

A jogszabály egyértelműen meghatározza a feltételeket; azok a miniszterek és államtitkárok, akik legalább három éven át töltötték be tisztségüket, hathavi illetményüknek megfelelő összeget kapnak egy összegben, amelyet a törvény szerint 15 napon belül kell folyósítani, míg rövidebb szolgálati idő esetén háromhavi juttatás jár.

Magyar Péter miniszterelnök a kormányváltás után többször kijelentette, hogy a leköszönő kormány tagjai nem részesülhetnek végkielégítésben.

A kormányfő ennek kapcsán korábban azt mondta, nem kívánja aláírni a minisztereknek járó kifizetéseket, az államtitkárok esetében pedig a miniszteri ellenjegyzés elmaradásáról beszélt. Később azt is hangsúlyozta, hogy minden érintettre ugyanaz a szabály vonatkozik.

A megszólaló volt államtitkárok tapasztalatai alapján azonban a gyakorlat ettől eltér. Többen arról számoltak be, hogy hiánytalanul megkapták a törvény szerinti összeget.

Ki jótékonyságra, ki családja fenntartására fordítaná a búcsúpénzt

A leköszönő kormány tagjai kifejezték azon szándékukat, hogy a juttatásokat jótékony célra ajánlanák fel. Gulyás Gergely például arról beszélt, hogy a pénzt a nagydobronyi gyermekotthon támogatására fordítanák. Több érintett ugyanakkor már korábban jelezte, hogy élni kíván a törvény adta lehetőséggel, és nem tervezi felajánlani az összeget.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azzal indokolta döntését, hogy a választási eredmény elfogadása mellett a családja anyagi biztonságát is szem előtt kell tartania, ezért a következő időszak megélhetéséhez szüksége van erre a bevételre. Más arról beszélt, hogy tartalékot szeretne képezni arra az esetre, ha a jövőben jogi eljárás indulna ellene, és ügyvédi képviseletet kellene finanszíroznia.

A beszámolók szerint egy-egy minisztériumon belül egységes gyakorlat alakult ki. Az államtitkárok egymással is megosztották tapasztalataikat, így több érintettnek volt rálátása arra, mely tárcák fizettek már.

A kialakult helyzet jogi és politikai szempontból is kérdéseket vet fel, noha a törvény egyértelműen rendelkezik a kifizetésről, ám a miniszterelnök ennek pont az ellenkezőjét képviselte. 

Az új minisztereknek így mérlegelniük kellett, hogy a jogszabály alapján járnak el, vagy követik kormányfőjük politikai iránymutatását.

Arról egyelőre nincs hivatalos információ, indulnak-e jogi eljárások azokban az esetekben, amikor elmarad a kifizetés. Korábban azonban több érintett is jelezte, hogy bírósághoz fordulhat a juttatás érvényesítéséért.

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